«Metropolitano»da derbi dramasi: «Real» kamchilikda qolib, «Atletiko»ga mag‘lub bo‘ldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Atletiko» o‘z uyida «Real Madrid»ni 2:1 hisobida mag‘lub etib, Ispaniya La Ligasining 7-turida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- «Real» himoyachisi Heysen 50-daqiqada maydondan chetlatilgach, «Atletiko»
- 53-daqiqada penaltidan va 59-daqiqada Jonatan Devidning goli evaziga hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Atletiko» 16 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarilib, «Real»ni (15 ochko) ortda qoldirdi.
Ispaniya La Ligasining 7-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuv — Madrid derbisi muxlislarga haqiqiy shiddat, qizil kartochka va kutilmagan taktik burilishlarni taqdim etdi. «Metropolitano» stadionida kechgan bellashuvda Diyego Simeone boshchiligidagi «Atletiko» o‘z maydonida azaliy va murosasiz raqibi «Real Madrid»ni qabul qilib, 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Birinchi bo‘limi keskin va ehtiyotkorlik ruhida o‘tgan uchrashuv taqdirini 50-daqiqada ro‘y bergan dramatik hodisa butunlay o‘zgartirib yubordi: «qaymoqranglilar» himoyachisi Heysen o‘z jarima maydonchasi ichida penaltiga sababchi bo‘lib, maydondan chetlatildi. Son jihatdan ustunlikka erishgan mezbonlar 53-daqiqada Aleks Grimaldoning 11 metrlik nuqtadan yo‘llagan zarbasi hamda 59-daqiqada Jonatan Devidning goli evaziga 6 daqiqa ichida hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
«Real» 89-daqiqada Antonio Ryudigerning goli bilan farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, muvozanatni tiklashga ulgurmadi. Ushbu zafardan so‘ng «Atletiko» ochkolarini 16 taga yetkazib, turnir jadvalida «Real»ni (15 ochko) ortda qoldirgan holda 2-o‘ringa ko‘tarildi; peshqadam «Barselona» esa 21 ochko bilan yakka hokimlikni davom ettirmoqda. Xo‘sh, Heysenning qizil kartochkasi Karlo Anchelotti taktikasini qanday barbod qildi, Vinisius va Mbappe tandemi nega golsiz qoldi va Simeone jamoasi ushbu mavsumda chempionlikka da’vogar bo‘la oladimi?
«Heysenning chetlatilishi va 6 daqiqalik benefis»: Madrid derbisi xronikasi
«Metropolitano» maydonidagi qizg‘in to‘qnashuvning muhim nuqtalari:
50-daqiqadagi burilish nuqtasi: «Real» himoyachisi Heysen penaltiga sababchi bo‘lib, to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan maydondan chiqarib yuborildi;
Grimaldodan aniq penalti: 53-daqiqada Aleks Grimaldo 11 metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi;
Jonatan Deviddan ikkinchi zarba: Oradan 6 daqiqa o‘tib, 59-daqiqada Devid Tibo Kurtua darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Majburiy rotatsiya: 54-daqiqadayoq Anchelotti mudofaani mustahkamlash maqsadida Arda Guler va Vinisius Juniorni zaxiraga olib, maydonga Ryudiger va Diomandeni tushirishga majbur bo‘ldi;
Ryudigerning umid bag‘ishlagan goli: 89-daqiqada himoyachi Antonio Ryudiger hisobni qisqartirdi, ammo qolgan daqiqalar kamchilikdagi «Real»ga ochko olib kelish uchun kamlik qildi.
La Liga 7-tur: Madrid derbisi statistik qaydnomasi
«Atletiko» va «Real» jamoalarining ko‘rsatkichlari va bahs tafsiloti:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
«Atletiko Madrid» (Mezbon)
«Real Madrid» (Mehmon)
Yakuniy hisob
2
1
Gollar mualliflari
A. Grimaldo 53 (pen.), J. Devid 59
A. Ryudiger 89
Chetlatish (Qizil kartochka)
—
Heysen (50-daqiqa)
Sariq kartochkalar
Pubil (35), Romero (39)
Dumfris (49), Bellinghem (78)
Ochkolar va o‘rin (7-turdan so‘ng)
16 ochko (2-o‘ringa ko‘tarildi)
15 ochko (3-pog‘onaga tushdi)
Peshqadam «Barselona» bilan farq
5 ochko (Kataloniyaliklarda 21 ochko)
6 ochko
Futbol tahlili: Ekspertlar «Metropolitano»dagi bahs haqida
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Intizom va taktik moslashuvchanlik: Diyego Simeone shogirdlari raqibning kamchilikda qolganidan zudlik bilan maksimal foydalandi va 10 daqiqa ichida o‘yin taqdirini amalda hal qildi;
«Real»ning hujum chizig‘i cheklanishi: Mbappe, Vinisius va Bellinghem uchligi Yan Oblak darvozasi oldida jiddiy xavf tug‘dira olmadi, himoyachi chetlatilgach esa jamoa balansi butunlay buzildi;
Heysenning qo‘pol xatosi: Yosh himoyachining 50-daqiqada qilgan qoidabuzarligi nafaqat penaltiga olib keldi, balki jamoani 40 daqiqadan ortiq vaqt 10 kishi bo‘lib himoyalanishga majbur qildi;
Chempionlik poygasidagi kuchlar nisbati: «Real»ning bu mag‘lubiyati va 3-o‘ringa tushib qolishi 21 ochko jamg‘argan «Barselona»ning yakka peshqadamlik pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamladi.
Madrid derbisidagi ushbu shiddatli qarama-qarshilik Ispaniya chempionatida chempionlik kurashi har yilgidan-da keskin va murosasiz kechishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Heysenning qizil kartochkasi o‘yin natijasiga haqiqatan ham hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatdimi yoki «Atletiko» har qanday holatda ham g‘alabaga loyiq o‘ynadimi? 21 ochko to‘plagan «Barselona»ni endi to‘xtatish mumkinmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…