Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi

·37·Texno
Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elon Muskning fikricha, sun'iy intellekt texnologiyalari 2027-yil oxiri yoki 2028-yilga borib barcha sohalarda inson imkoniyatlaridan ustun keladi.
  • Bu bashorat olim Fransua Shollening 2021-yildagi prognoziga javob sifatida yangragan.
  • Sholle kelgusi 10-20 yil ichida deyarli har bir ilmiy fan kompyuter fanlarining bir tarmog'iga aylanishini, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot va arxeologiya kabi sohalar raqamli modellashtirish va big data'ga tayanib qolishini aytgan.

Tadbirkor va muhandis Elon Musk sunʼiy intellekt texnologiyalari yaqin yillar ichida barcha sohalarda inson imkoniyatlaridan ustun kelishini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, mazkur burilish 2027-yil oxiri yoki eng kechi bilan 2028-yilga borib roʻy berishi mumkin. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Elon Muskning ushbu bayonoti taniqli olim va dasturchi Fransua Sholle tomonidan ilgari surilgan bashoratlarga munosabat bildirish chogʻida yangradi. Sholle oʻzining 2021-yil may oyidagi prognozini qayta eʼlon qilib, sunʼiy intellektning ilm-fandagi oʻrni haqida toʻxtalib oʻtgan edi. Unga koʻra, kelgusi 10–20 yil ichida deyarli har bir ilmiy fan amalda kompyuter fanlarining bir tarmogʻiga aylanadi.

Ilm-fan va texnologiyalar kesishmasidagi oʻzgarishlar

Fransua Sholening fikricha, sunʼiy intellekt va uning imkoniyatlari tufayli koʻplab fundamental fanlar tubdan oʻzgarib ketadi. Xususan, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot va hatto arxeologiya kabi sohalar raqamli modellashtirish hamda yirik hajdli maʼlumotlarni (big data) qayta ishlashga tayanib qoladi.

Mutaxassislar ushbu yondashuv ilmiy kashfiyotlar tezligini bir necha barobar oshirishini taʼkidlashmoqda. Zamonaviy neyrotarmoqlar va algoritmlar inson koʻzi ilgʻamaydigan qonuniyatlarni topishda muhim vositaga aylanib bormoqda. Aynan shu omillar kelajakdagi global texnologik sakrashning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi kutilmoqda.

Robototexnika sohasidagi ulkan rejalar

Ilmiy sohalardagi raqamlashtirish jarayonlari bilan bir qatorda, kelgusida koinot va kundalik hayotga robototexnika faol kirib kelishi bashorat qilinmoqda. Sholening prognoziga koʻra, yaqin oʻn yil ichida dunyo boʻylab kamida 1 milliardga yaqin odamsimon robotlar ishlab chiqarilib, foydalanishga topshiriladi.

Mazkur robotlar insoniyatga turli xil ogʻir va xavfli ishlarda koʻmaklashishi, shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlarini yangi bosqichga olib chiqishi koʻzda tutilgan. Ushbu jarayonlarning barchasi dunyo iqtisodiyoti va mehnat bozoriga oʻzining jiddiy taʼsirini koʻrsatishi shubhasiz.

Sunʼiy intellektElon MuskTexnologiyaRobototexnikaIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaBugun 03:22Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdi26 avgust 20:22Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiElon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildi31 avgust 12:58Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqda4 avgust 20:20Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdi20 sentabr 17:23Toyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladiToyota zavodlarida insonqiyofali robotlar paydo boʻladi20 sentabr 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi