Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elon Muskning fikricha, sun'iy intellekt texnologiyalari 2027-yil oxiri yoki 2028-yilga borib barcha sohalarda inson imkoniyatlaridan ustun keladi.
- Bu bashorat olim Fransua Shollening 2021-yildagi prognoziga javob sifatida yangragan.
- Sholle kelgusi 10-20 yil ichida deyarli har bir ilmiy fan kompyuter fanlarining bir tarmog'iga aylanishini, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot va arxeologiya kabi sohalar raqamli modellashtirish va big data'ga tayanib qolishini aytgan.
Tadbirkor va muhandis Elon Musk sunʼiy intellekt texnologiyalari yaqin yillar ichida barcha sohalarda inson imkoniyatlaridan ustun kelishini maʼlum qildi. Uning taʼkidlashicha, mazkur burilish 2027-yil oxiri yoki eng kechi bilan 2028-yilga borib roʻy berishi mumkin. Bu haqda ixbt.com nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Elon Muskning ushbu bayonoti taniqli olim va dasturchi Fransua Sholle tomonidan ilgari surilgan bashoratlarga munosabat bildirish chogʻida yangradi. Sholle oʻzining 2021-yil may oyidagi prognozini qayta eʼlon qilib, sunʼiy intellektning ilm-fandagi oʻrni haqida toʻxtalib oʻtgan edi. Unga koʻra, kelgusi 10–20 yil ichida deyarli har bir ilmiy fan amalda kompyuter fanlarining bir tarmogʻiga aylanadi.
Ilm-fan va texnologiyalar kesishmasidagi oʻzgarishlarFransua Sholening fikricha, sunʼiy intellekt va uning imkoniyatlari tufayli koʻplab fundamental fanlar tubdan oʻzgarib ketadi. Xususan, fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot va hatto arxeologiya kabi sohalar raqamli modellashtirish hamda yirik hajdli maʼlumotlarni (big data) qayta ishlashga tayanib qoladi.
Mutaxassislar ushbu yondashuv ilmiy kashfiyotlar tezligini bir necha barobar oshirishini taʼkidlashmoqda. Zamonaviy neyrotarmoqlar va algoritmlar inson koʻzi ilgʻamaydigan qonuniyatlarni topishda muhim vositaga aylanib bormoqda. Aynan shu omillar kelajakdagi global texnologik sakrashning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi kutilmoqda.
Robototexnika sohasidagi ulkan rejalarIlmiy sohalardagi raqamlashtirish jarayonlari bilan bir qatorda, kelgusida koinot va kundalik hayotga robototexnika faol kirib kelishi bashorat qilinmoqda. Sholening prognoziga koʻra, yaqin oʻn yil ichida dunyo boʻylab kamida 1 milliardga yaqin odamsimon robotlar ishlab chiqarilib, foydalanishga topshiriladi.
Mazkur robotlar insoniyatga turli xil ogʻir va xavfli ishlarda koʻmaklashishi, shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlarini yangi bosqichga olib chiqishi koʻzda tutilgan. Ushbu jarayonlarning barchasi dunyo iqtisodiyoti va mehnat bozoriga oʻzining jiddiy taʼsirini koʻrsatishi shubhasiz.
Izohlar 0
…