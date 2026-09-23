Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 Pro Max maxsus nashri uchun ishlab chiqilgan aksessuarlar to'plami oddiy smartfonni professional darajadagi suratga olish uskunasiga aylantiradi.
- Ushbu to'plamga 500 mm ekvivalent fokus masofasiga ega Honor Mega Teleconverter va 200 mm li Honor Thumb Teleconverter kabi noyob obyektivlar kiradi.
- Smartfonning o'zi ikkita 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan bo'lib, tashqi optika bilan birgalikda yuqori aniqlikdagi suratlar olish imkonini beradi.
Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — Honor Magic 9 Pro Max maxsus nashrining qadoqdan chiqarilish jarayonini namoyish etdi va mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiquvchi oʻzgacha aksessuarlar jamlanmasini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gigant oʻlchamli qutidan nafaqat qurilmaning oʻzi, balki ikkita tashqi obyektiv, maxsus himoya gʻilofi hamda oʻrnatish moslamalari joy olgan boʻlib, bu toʻplam oddiy smartfonni professional darajadagi suratga olish uskunasiga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdimot videosida Honor Imaging Innovator vakili Xань Хань mazkur foto-tizimni smartfonning orqa paneliga qanday ketma-ketlikda yigʻish kerakligini amalda koʻrsatib berdi. Konstruksiyaning asosiy qismini maxsus fiksatsiya mexanizmiga ega ramka, video tasvirga olish jarayonini qulaylashtiruvchi professional tutqich hamda innovatsion telekonverter tashkil etadi.
Noyob telekonverterlar imkoniyatlariMazkur maxsus toʻplamning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati sifatida Honor Mega Teleconverter eʼtirof etildi. Ushbu obyektiv 500 mm ekvivalent fokus masofasiga ega boʻlib, kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, u mobilsoha tarixida shu turdagi birinchi noyob yechim hisoblanadi.
Shuningdek, toʻplamdan kundalik va safardagi mobil suratga olish ishlari uchun moʻljallangan yanada ixchamroq 200 mm li Honor Thumb Teleconverter ham joy olgan. Bu foydalanuvchilarga turli masofadagi obyektlarni yuqori sifatda muammosiz suratga olish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va kelajak istiqbollariTaʼkidlanishicha, taqdim etilayotgan obyektivlar va aksessuarlar toʻplami Honor Magic 9 Pro Max modelining oʻziga xos texnik salohiyatiga tayanadi. Smartfonning oʻzi ikkita kuchli 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, tashqi optika bilan uygʻunlashganda juda yuqori aniqlikdagi natijalarni taqdim etadi.
Mazkur yechim smartfonlar va professional fotoapparatlar orasidagi chegaralarni yanada yupqalashtirib, kontent yaratuvchilar hamda mobil fotografiya ishqibozlari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Hozircha kompaniya toʻplamning savdoga chiqarilish sanasi va narxi borasida qoʻshimcha maʼlumotlarni maʼlum qilmadi.
Izohlar 0
…