Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi

·49·Texno
Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 Pro Max maxsus nashri uchun ishlab chiqilgan aksessuarlar to'plami oddiy smartfonni professional darajadagi suratga olish uskunasiga aylantiradi.
  • Ushbu to'plamga 500 mm ekvivalent fokus masofasiga ega Honor Mega Teleconverter va 200 mm li Honor Thumb Teleconverter kabi noyob obyektivlar kiradi.
  • Smartfonning o'zi ikkita 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan bo'lib, tashqi optika bilan birgalikda yuqori aniqlikdagi suratlar olish imkonini beradi.

Honor kompaniyasi oʻzining yangi flagman smartfoni — Honor Magic 9 Pro Max maxsus nashrining qadoqdan chiqarilish jarayonini namoyish etdi va mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiquvchi oʻzgacha aksessuarlar jamlanmasini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gigant oʻlchamli qutidan nafaqat qurilmaning oʻzi, balki ikkita tashqi obyektiv, maxsus himoya gʻilofi hamda oʻrnatish moslamalari joy olgan boʻlib, bu toʻplam oddiy smartfonni professional darajadagi suratga olish uskunasiga aylantiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdimot videosida Honor Imaging Innovator vakili Xань Хань mazkur foto-tizimni smartfonning orqa paneliga qanday ketma-ketlikda yigʻish kerakligini amalda koʻrsatib berdi. Konstruksiyaning asosiy qismini maxsus fiksatsiya mexanizmiga ega ramka, video tasvirga olish jarayonini qulaylashtiruvchi professional tutqich hamda innovatsion telekonverter tashkil etadi.

Noyob telekonverterlar imkoniyatlari

Mazkur maxsus toʻplamning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati sifatida Honor Mega Teleconverter eʼtirof etildi. Ushbu obyektiv 500 mm ekvivalent fokus masofasiga ega boʻlib, kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, u mobilsoha tarixida shu turdagi birinchi noyob yechim hisoblanadi.

Shuningdek, toʻplamdan kundalik va safardagi mobil suratga olish ishlari uchun moʻljallangan yanada ixchamroq 200 mm li Honor Thumb Teleconverter ham joy olgan. Bu foydalanuvchilarga turli masofadagi obyektlarni yuqori sifatda muammosiz suratga olish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va kelajak istiqbollari

Taʼkidlanishicha, taqdim etilayotgan obyektivlar va aksessuarlar toʻplami Honor Magic 9 Pro Max modelining oʻziga xos texnik salohiyatiga tayanadi. Smartfonning oʻzi ikkita kuchli 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan boʻlib, tashqi optika bilan uygʻunlashganda juda yuqori aniqlikdagi natijalarni taqdim etadi.

Mazkur yechim smartfonlar va professional fotoapparatlar orasidagi chegaralarni yanada yupqalashtirib, kontent yaratuvchilar hamda mobil fotografiya ishqibozlari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Hozircha kompaniya toʻplamning savdoga chiqarilish sanasi va narxi borasida qoʻshimcha maʼlumotlarni maʼlum qilmadi.

HonorSmartfonlarMobilografiyaTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkin9 sentabr 11:23Vivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladiVivo X500 Pro Max flagmani ilgʻor kamera imkoniyatlari bilan taqdim etiladi1 sentabr 15:20Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziBugun 10:50Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi9 sentabr 15:22Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari 28-sentabrda sotuvga chiqadi11 sentabr 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi