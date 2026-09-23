Kilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe, Maykl Olisening "Real Madrid"ga o'tishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarga o'z fikrini bildirdi, ammo transfer masalasida maslahat berishni adolatsizlik deb atadi.
- Mbappe o'zining shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, boshqa futbolchiga transfer bo'yicha maslahat berish noto'g'ri ekanligini ta'kidladi, chunki bu "Bavariya" klubiga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi.
Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe oʻz vatandoshi Maykl Olisening Madridning Real klubiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Sport Bild nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchi Bavariya qanot hujumchisini dunyoning istalgan jamoasi oʻz safida koʻrishni istashini tan olgan, biroq unga transfer masalasida maslahat berishni adolatsizlik deb atagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi transferlar davrida qirollik klubi oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirib, bir nechta yangi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olgandi. Madridliklar 24 yoshli Maykl Oliseni ham diqqat bilan kuzatib kelgan, biroq yakunda eʼtiborini Yan Diomandega qaratishni maʼqul topgan.
Maykl Olisening Germaniyadagi faoliyatiFransiyalik futbolchi 2024-yilda Bavariya safiga kelib qoʻshilgan edi. Hozirda uning nemis klubi bilan amaldagi shartnomasi yana uch yilga moʻljallangan boʻlib, u Germaniyada qolishni tanlagan. Pari Sen-Jermen safida oʻynagan paytida oʻzi ham shunga oʻxshash transfer mish-mishlarini boshidan kechirgan Kilian Mbappe vaziyatning naqadar murakkab ekanini yaxshi tushunishini taʼkidlagan.
Milliy terma jamoadagi yigʻinlar vaqtida matbuot vakillari bilan muloqot qilgan hujumchi oʻzining shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, boshqa oʻyinchiga transfer boʻyicha maslahat berish notoʻgʻri boʻlishini qayd etdi.
Bavariyaga hurmat va yuqori bahoMbappening fikricha, futbolchiga boshqa jamoaga oʻtishni tavsiya qilish Bavariya klubiga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. U nemis klubi buyuk jamoa ekanini va Maykl Olise bu yerda koʻp yutuqlarga erisha olishini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Shunga qaramay, Real Madrid hujumchisi vatandoshining iqtidorini yuqori baholab, dunyodagi har qanday top-klub oʻz safida Maykl Olisidek futbolchini koʻrishni istashini tan oldi. Olise Yevropaning eng kuchli hujumkor futbolchilaridan biri sifatida tan olingan boʻlib, oʻzining texnik mahorati va kreativligi bilan ajralib turadi.
Izohlar 0
…