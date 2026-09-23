Kilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi

·29·Sport
Kilian Mbappe Maykl Olise haqidagi transfer mish-mishlariga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe, Maykl Olisening "Real Madrid"ga o'tishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarga o'z fikrini bildirdi, ammo transfer masalasida maslahat berishni adolatsizlik deb atadi.
  • Mbappe o'zining shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, boshqa futbolchiga transfer bo'yicha maslahat berish noto'g'ri ekanligini ta'kidladi, chunki bu "Bavariya" klubiga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi.

Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe oʻz vatandoshi Maykl Olisening Madridning Real klubiga oʻtishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Sport Bild nashri maʼlumotiga koʻra, futbolchi Bavariya qanot hujumchisini dunyoning istalgan jamoasi oʻz safida koʻrishni istashini tan olgan, biroq unga transfer masalasida maslahat berishni adolatsizlik deb atagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi transferlar davrida qirollik klubi oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirib, bir nechta yangi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olgandi. Madridliklar 24 yoshli Maykl Oliseni ham diqqat bilan kuzatib kelgan, biroq yakunda eʼtiborini Yan Diomandega qaratishni maʼqul topgan.

Maykl Olisening Germaniyadagi faoliyati

Fransiyalik futbolchi 2024-yilda Bavariya safiga kelib qoʻshilgan edi. Hozirda uning nemis klubi bilan amaldagi shartnomasi yana uch yilga moʻljallangan boʻlib, u Germaniyada qolishni tanlagan. Pari Sen-Jermen safida oʻynagan paytida oʻzi ham shunga oʻxshash transfer mish-mishlarini boshidan kechirgan Kilian Mbappe vaziyatning naqadar murakkab ekanini yaxshi tushunishini taʼkidlagan.

Milliy terma jamoadagi yigʻinlar vaqtida matbuot vakillari bilan muloqot qilgan hujumchi oʻzining shaxsiy tajribasidan kelib chiqib, boshqa oʻyinchiga transfer boʻyicha maslahat berish notoʻgʻri boʻlishini qayd etdi.

Bavariyaga hurmat va yuqori baho

Mbappening fikricha, futbolchiga boshqa jamoaga oʻtishni tavsiya qilish Bavariya klubiga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. U nemis klubi buyuk jamoa ekanini va Maykl Olise bu yerda koʻp yutuqlarga erisha olishini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Shunga qaramay, Real Madrid hujumchisi vatandoshining iqtidorini yuqori baholab, dunyodagi har qanday top-klub oʻz safida Maykl Olisidek futbolchini koʻrishni istashini tan oldi. Olise Yevropaning eng kuchli hujumkor futbolchilaridan biri sifatida tan olingan boʻlib, oʻzining texnik mahorati va kreativligi bilan ajralib turadi.

Kilian MbappeMaykl OliseReal MadridBavariyaTransfer mish-mishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqatReal Madrid Michael Olise uchun transfer rekordini yangilamoqchimi: Mish-mish va haqiqat25 iyul 12:15Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiMichael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradi13 iyul 01:58Real Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdiReal Madrid va Maykl Olise transferi atrofidagi vaziyat oydinlashdi9 avgust 15:15«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting9 sentabr 21:49Real Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazidaReal Madrid va Yuventus transfer bozorida faollashdi: Michael Olise va Emiliano Martinez diqqat markazida26 iyul 11:54Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdi9 iyun 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi