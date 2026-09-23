Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 10-o‘rinni egallab turibdi.
- Xitoy 60 ta medal bilan peshqadamlikni davom ettirmoqda, Yaponiya 49 ta medal bilan ikkinchi, Janubiy Koreya esa 7 ta oltin bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.
Yaponiya mezbonlik qilayotgan qit’aning bosh sport bayrami — yozgi Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi kunida bahslar o‘zining eng shiddatli va murosasiz pallasiga kirmoqda. Dunyoning yetakchi atletlari qatnashayotgan musobaqada O‘zbekiston sport delegatsiyasi kuchli o‘nlikdan mustahkam o‘rin egallab turibdi. Terma jamoamiz hisobida ayni vaqtda 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza — jami 6 ta medal mavjud bo‘lib, vakillarimiz umumjamoa hisobida 10-pog‘onani band etgan.
Musobaqaning umumiy reytingida esa an’anaviy yetakchilar dominantlikni davom ettirmoqda: Xitoy Xalq Respublikasi 36 ta oltin, 14 ta kumush va 10 ta bronza (jami 60 ta medal) bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Mezbon Yaponiya 11 ta oltin, 17 ta kumush va 21 ta bronza (jami 49 ta medal) bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan bo‘lsa, Janubiy Koreya 7 ta oltin medal bilan kuchli uchlikni yakunlab turibdi.
Markaziy Osiyo jamoalari orasida Qozog‘iston 7 ta oltin bilan 4-o‘rinda, Tojikiston esa 2 ta oltin bilan 7-o‘rinda qayd etilgan. O‘zbekiston sportchilarining asosiy «oltin zaxirasi» hisoblangan yakkakurash va og‘ir atletika bahslari endigina start olayotgani delegatsiyamizning yaqin kunlarda turnir jadvalida yanada yuqoriga sakrashiga ulkan zamin yaratmoqda.
Xo‘sh, to‘rtinchi kundan keyin kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi, sportchilarimiz 10-o‘rindan kuchli beshlik tomon qanday siljiy oladi va oldinda bizni qanday hal qiluvchi finallar kutmoqda?
«1 ta oltin, 4 ta kumush va kuchli o‘nlik»: To‘rtinchi kunning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining 4-kuni bo‘yicha e’lon qilingan rasmiy jadvaldan eng muhim faktlar:
O‘zbekiston top-10 talikda: Vakillarimiz 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan kuchli o‘ntalikka kirib oldi;
Xitoyning mutlaq gegemonligi: Xitoy termasi 36 ta oltin va jami 60 ta medal jamg‘arib, ta’qibchilaridan katta farq bilan oldinda bormoqda;
Mezbonlar va Koreya ta’qibda: Yaponiya 11 ta oltin bilan 2-o‘rinda, Janubiy Koreya esa 7 ta oltin bilan 3-o‘rinda joylashgan;
Mintaqaviy raqobat: Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog‘iston 4-pog‘onada (7 ta oltin), Tojikiston esa 7-o‘rinda (2 ta oltin) bormoqda;
Oltin medallar zaxirasi oldinda: To‘rtta kumush medal sportchilarimizning finallargacha yetib borganini va oldinda turgan dasturlarda oltinlar soni keskin ko‘payishini ko‘rsatmoqda.
Osiyo o‘yinlari: To‘rtinchi kun yakunlari bo‘yicha medallar jadvali
Musobaqaning rasmiy peshqadamlari va asosiy raqobatchilar taqqosi:
O‘rin
Mamlakat nomi
Oltin
Kumush
Bronza
Jami medallar
1
Xitoy
36
14
10
60
2
Yaponiya
11
17
21
49
3
Janubiy Koreya
7
5
20
32
4
Qozog‘iston
7
4
5
16
5
Tailand
4
1
1
6
6
Gonkong
3
5
5
13
7
Tojikiston
2
1
1
4
8
Malayziya
2
0
4
6
9
Hindiston
1
4
5
10
10
O‘zbekiston
1
4
1
6
11
Xitoy Taybeyi
1
3
6
10
12-14
Eron, Makao, Singapur
1
3
1
5 tadan
Sport tahlili va ekspert bahosi: O‘zbekiston nega tez orada yuqoriga ko‘tariladi?
Sport sharhlovchilari va Olimpiya harakati ekspertlarining xulosalari:
«Kumushlar balansi»ning ahamiyati: Hisobimizdagi 4 ta kumush medal sportchilarimizning hal qiluvchi finallarga qadar yetib borganini namoyish etadi; finallardagi kichik xatolar oltinni boy bergan bo‘lsa-da, jamoamizning yuqori darajadagi tayyorgarligini tasdiqlaydi;
Boks, dzyudo va kurash to‘lqini hali oldinda: O‘zbekistonning asosiy kuchi bo‘lgan bokschilar, taekvondo, dzyudo, erkin va yunon-rum kurashi ustalari o‘zlarining hal qiluvchi saralash va final bahslarini aynan keyingi kunlarda o‘tkazadi; bu esa medallar sifatida oltinlar ulushini karrasiga oshiradi;
Reytingning zichligi: 5-o‘rindagi Tailand (4 ta oltin) hamda 7-o‘rindagi Tojikiston (2 ta oltin) bilan oramizdagi farq atigi bir nechta g‘alabaga teng; yaqin 2-3 kun ichidagi muvaffaqiyatli chiqishlar O‘zbekistonni bemalol kuchli beshlikka olib chiqish imkonini beradi;
Markaziy Osiyodagi bellashuv: Qozog‘iston jamoasining 7 ta oltin bilan start olishi va Tojikistonning 2 ta oltinga ega chiqishi mintaqaviy raqobatning har qachongidan ham keskin kechayotganini ko‘rsatmoqda.
O‘zbekiston delegatsiyasining Yaponiyadagi ishtiroki endigina qizigan pallaga qadam qo‘ymoqda va oldinda muxlislarimizni yangi madhiya sadolari kutmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlari yakuniga qadar nechta oltin medal jamg‘arib, umumjamoa hisobida nechanchi o‘ringa ko‘tarila oladi? Qaysi sport turi vakillarimiz bizga eng ko‘p g‘alabalarni tuhfa qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlagan holda ushbu tahliliy maqolani barcha ishqibozlarga ulashing!
Izohlar 0
…