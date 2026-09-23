Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar

·103·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi kun yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 10-o‘rinni egallab turibdi.
  • Xitoy 60 ta medal bilan peshqadamlikni davom ettirmoqda, Yaponiya 49 ta medal bilan ikkinchi, Janubiy Koreya esa 7 ta oltin bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.

Yaponiya mezbonlik qilayotgan qit’aning bosh sport bayrami — yozgi Osiyo o‘yinlarining to‘rtinchi kunida bahslar o‘zining eng shiddatli va murosasiz pallasiga kirmoqda. Dunyoning yetakchi atletlari qatnashayotgan musobaqada O‘zbekiston sport delegatsiyasi kuchli o‘nlikdan mustahkam o‘rin egallab turibdi. Terma jamoamiz hisobida ayni vaqtda 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza — jami 6 ta medal mavjud bo‘lib, vakillarimiz umumjamoa hisobida 10-pog‘onani band etgan.

Musobaqaning umumiy reytingida esa an’anaviy yetakchilar dominantlikni davom ettirmoqda: Xitoy Xalq Respublikasi 36 ta oltin, 14 ta kumush va 10 ta bronza (jami 60 ta medal) bilan yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Mezbon Yaponiya 11 ta oltin, 17 ta kumush va 21 ta bronza (jami 49 ta medal) bilan ikkinchi o‘rinda borayotgan bo‘lsa, Janubiy Koreya 7 ta oltin medal bilan kuchli uchlikni yakunlab turibdi.

Markaziy Osiyo jamoalari orasida Qozog‘iston 7 ta oltin bilan 4-o‘rinda, Tojikiston esa 2 ta oltin bilan 7-o‘rinda qayd etilgan. O‘zbekiston sportchilarining asosiy «oltin zaxirasi» hisoblangan yakkakurash va og‘ir atletika bahslari endigina start olayotgani delegatsiyamizning yaqin kunlarda turnir jadvalida yanada yuqoriga sakrashiga ulkan zamin yaratmoqda.

Xo‘sh, to‘rtinchi kundan keyin kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi, sportchilarimiz 10-o‘rindan kuchli beshlik tomon qanday siljiy oladi va oldinda bizni qanday hal qiluvchi finallar kutmoqda?

«1 ta oltin, 4 ta kumush va kuchli o‘nlik»: To‘rtinchi kunning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining 4-kuni bo‘yicha e’lon qilingan rasmiy jadvaldan eng muhim faktlar:

  • O‘zbekiston top-10 talikda: Vakillarimiz 1 ta oltin, 4 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan kuchli o‘ntalikka kirib oldi;

  • Xitoyning mutlaq gegemonligi: Xitoy termasi 36 ta oltin va jami 60 ta medal jamg‘arib, ta’qibchilaridan katta farq bilan oldinda bormoqda;

  • Mezbonlar va Koreya ta’qibda: Yaponiya 11 ta oltin bilan 2-o‘rinda, Janubiy Koreya esa 7 ta oltin bilan 3-o‘rinda joylashgan;

  • Mintaqaviy raqobat: Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog‘iston 4-pog‘onada (7 ta oltin), Tojikiston esa 7-o‘rinda (2 ta oltin) bormoqda;

  • Oltin medallar zaxirasi oldinda: To‘rtta kumush medal sportchilarimizning finallargacha yetib borganini va oldinda turgan dasturlarda oltinlar soni keskin ko‘payishini ko‘rsatmoqda.

Osiyo o‘yinlari: To‘rtinchi kun yakunlari bo‘yicha medallar jadvali

Musobaqaning rasmiy peshqadamlari va asosiy raqobatchilar taqqosi:

O‘rin

Mamlakat nomi

Oltin

Kumush

Bronza

Jami medallar

1

Xitoy

36

14

10

60

2

Yaponiya

11

17

21

49

3

Janubiy Koreya

7

5

20

32

4

Qozog‘iston

7

4

5

16

5

Tailand

4

1

1

6

6

Gonkong

3

5

5

13

7

Tojikiston

2

1

1

4

8

Malayziya

2

0

4

6

9

Hindiston

1

4

5

10

10

O‘zbekiston

1

4

1

6

11

Xitoy Taybeyi

1

3

6

10

12-14

Eron, Makao, Singapur

1

3

1

5 tadan

Sport tahlili va ekspert bahosi: O‘zbekiston nega tez orada yuqoriga ko‘tariladi?

Sport sharhlovchilari va Olimpiya harakati ekspertlarining xulosalari:

  • «Kumushlar balansi»ning ahamiyati: Hisobimizdagi 4 ta kumush medal sportchilarimizning hal qiluvchi finallarga qadar yetib borganini namoyish etadi; finallardagi kichik xatolar oltinni boy bergan bo‘lsa-da, jamoamizning yuqori darajadagi tayyorgarligini tasdiqlaydi;

  • Boks, dzyudo va kurash to‘lqini hali oldinda: O‘zbekistonning asosiy kuchi bo‘lgan bokschilar, taekvondo, dzyudo, erkin va yunon-rum kurashi ustalari o‘zlarining hal qiluvchi saralash va final bahslarini aynan keyingi kunlarda o‘tkazadi; bu esa medallar sifatida oltinlar ulushini karrasiga oshiradi;

  • Reytingning zichligi: 5-o‘rindagi Tailand (4 ta oltin) hamda 7-o‘rindagi Tojikiston (2 ta oltin) bilan oramizdagi farq atigi bir nechta g‘alabaga teng; yaqin 2-3 kun ichidagi muvaffaqiyatli chiqishlar O‘zbekistonni bemalol kuchli beshlikka olib chiqish imkonini beradi;

  • Markaziy Osiyodagi bellashuv: Qozog‘iston jamoasining 7 ta oltin bilan start olishi va Tojikistonning 2 ta oltinga ega chiqishi mintaqaviy raqobatning har qachongidan ham keskin kechayotganini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekiston delegatsiyasining Yaponiyadagi ishtiroki endigina qizigan pallaga qadam qo‘ymoqda va oldinda muxlislarimizni yangi madhiya sadolari kutmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston sportchilari Osiyo o‘yinlari yakuniga qadar nechta oltin medal jamg‘arib, umumjamoa hisobida nechanchi o‘ringa ko‘tarila oladi? Qaysi sport turi vakillarimiz bizga eng ko‘p g‘alabalarni tuhfa qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlagan holda ushbu tahliliy maqolani barcha ishqibozlarga ulashing!

Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston sport delegatsiyasiYaponiyaQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlariRavshan Haydarov Osiyo o‘yinlari oldidan bayonot berdi — ilk raqib va moslashish sirlari14 sentabr 17:11O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandi24 iyul 19:44Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!16 iyul 19:36Kuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKuchli o‘nlik: Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari medallar poygasi qaynoq pallaga kirdiKecha 08:25Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi