Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi o'zining navbatdagi taqdimotida Stiv Jobsning "One more thing" iborasidan foydalanib, shaffof orqa panelga ega smartfonni qaytarishini e'lon qildi.
- Ushbu dizayn oxirgi marta 2020-yilda Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition modelida ko'rilgan edi.
- Bugun, 23-sentyabr kuni Xitoyda bo'lib o'tadigan tadbirda Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max smartfonlari taqdim etilishi kutilmoqda.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi taqdimoti oldidan muxlislarni hayratda qoldirishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya afsonaviy Stiv Jobs tomonidan ommalashtirilgan va Apple taqdimotlarining ajralmas qismiga aylangan One more thing iborasidan foydalangan holda maxsus eʼlon bilan chiqdi. Ushbu qadam Xiaomi 18 Pro seriyasining taqdimoti arafasida jamoatchilik eʼtiborini yanada kuchaytirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi tizerlarda oʻziga xos dizaynga ega qurilma qaytishiga ishora qilingan. Xususan, Xiaomi vakillari «Oxirgi marta biz olti yil oldin uchrashgan edik», deya taʼkidlab, foydalanuvchilarni oʻzgacha syurpriz kutayotganini bildirishdi. Eʼlon qilingan rasmlarda esa ichki qismlari yaqqol koʻrinib turadigan shaffof orqa panelga ega smartfon tasvirlangan.
Shaffof dizaynning qaytishiMaʼlumotlarga koʻra, shaffof korpusli versiya bugungi kutilayotgan taqdimotning eng asosiy syurprizlaridan biriga aylanishi mumkin. Xiaomi oxirgi marta bunday dizayndagi smartfonni 2020-yilning avgust oyida taqdim etgan boʻlib, u Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition deb nomlangan edi. Undan oldin esa kompaniya yana ikkita shaffof korpusli — Xiaomi 8 Explorer Edition hamda Xiaomi 9 Transparent Edition modellarini chiqarib, foydalanuvchilar eʼtiboriga havola etgan edi.
Bugun, 23-sentyabr kuni Xitoyda boʻlib oʻtadigan rasmiy tadbirda Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max smartfonlari keng jamoatchilikka tanishtirilishi kutilmoqda. Yangi avlod qurilmalari texnik imkoniyatlari va ishlash unumdorligi jihatidan ham eʼtiborga molik tarzda ishlab chiqilgan.
Texnik imkoniyatlar va yangi flagmanlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdim etilayotgan ikkala model ham yangi avlodga mansub 2-nanometrli Snapdragon platformalari bazasida ishlaydi. Shuningdek, qurilmalar ikkita 200 megapikselli sensorlarga ega ilgʻor Leica kamera tizimi bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Bu esa mobil suratga olish imkoniyatlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, taqdimotda standart Xiaomi 18 modeli namoyish etilmasligi oydinlashdi. Kompaniya rahbari Lu Veybin bazaviy model haqida alohida va keyinroq batafsil maʼlumot berilishini tasdiqladi. Mazkur yondashuv kompaniyaning eng ilgʻor Pro va Pro Max versiyalariga asosiy eʼtiborni qaratayotganidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…