Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladi

·22·Texno
Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi o'zining navbatdagi taqdimotida Stiv Jobsning "One more thing" iborasidan foydalanib, shaffof orqa panelga ega smartfonni qaytarishini e'lon qildi.
  • Ushbu dizayn oxirgi marta 2020-yilda Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition modelida ko'rilgan edi.
  • Bugun, 23-sentyabr kuni Xitoyda bo'lib o'tadigan tadbirda Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max smartfonlari taqdim etilishi kutilmoqda.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi taqdimoti oldidan muxlislarni hayratda qoldirishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya afsonaviy Stiv Jobs tomonidan ommalashtirilgan va Apple taqdimotlarining ajralmas qismiga aylangan One more thing iborasidan foydalangan holda maxsus eʼlon bilan chiqdi. Ushbu qadam Xiaomi 18 Pro seriyasining taqdimoti arafasida jamoatchilik eʼtiborini yanada kuchaytirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi tizerlarda oʻziga xos dizaynga ega qurilma qaytishiga ishora qilingan. Xususan, Xiaomi vakillari «Oxirgi marta biz olti yil oldin uchrashgan edik», deya taʼkidlab, foydalanuvchilarni oʻzgacha syurpriz kutayotganini bildirishdi. Eʼlon qilingan rasmlarda esa ichki qismlari yaqqol koʻrinib turadigan shaffof orqa panelga ega smartfon tasvirlangan.

Shaffof dizaynning qaytishi

Maʼlumotlarga koʻra, shaffof korpusli versiya bugungi kutilayotgan taqdimotning eng asosiy syurprizlaridan biriga aylanishi mumkin. Xiaomi oxirgi marta bunday dizayndagi smartfonni 2020-yilning avgust oyida taqdim etgan boʻlib, u Xiaomi 10 Ultra Transparent Edition deb nomlangan edi. Undan oldin esa kompaniya yana ikkita shaffof korpusli — Xiaomi 8 Explorer Edition hamda Xiaomi 9 Transparent Edition modellarini chiqarib, foydalanuvchilar eʼtiboriga havola etgan edi.

Bugun, 23-sentyabr kuni Xitoyda boʻlib oʻtadigan rasmiy tadbirda Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max smartfonlari keng jamoatchilikka tanishtirilishi kutilmoqda. Yangi avlod qurilmalari texnik imkoniyatlari va ishlash unumdorligi jihatidan ham eʼtiborga molik tarzda ishlab chiqilgan.

Texnik imkoniyatlar va yangi flagmanlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdim etilayotgan ikkala model ham yangi avlodga mansub 2-nanometrli Snapdragon platformalari bazasida ishlaydi. Shuningdek, qurilmalar ikkita 200 megapikselli sensorlarga ega ilgʻor Leica kamera tizimi bilan jihozlanishi xabar qilinmoqda. Bu esa mobil suratga olish imkoniyatlarini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, taqdimotda standart Xiaomi 18 modeli namoyish etilmasligi oydinlashdi. Kompaniya rahbari Lu Veybin bazaviy model haqida alohida va keyinroq batafsil maʼlumot berilishini tasdiqladi. Mazkur yondashuv kompaniyaning eng ilgʻor Pro va Pro Max versiyalariga asosiy eʼtiborni qaratayotganidan dalolat beradi.

XiaomiXiaomi 18 ProStiv JobsSnapdragonLeica
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi20 sentabr 16:55Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda13 sentabr 18:55Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklanuvchi smartfonini taqdim etdi10 sentabr 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi