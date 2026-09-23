Ertaga uch viloyatda yomg‘ir va momaqaldiroq kutilmoqda

·1·O‘zbekiston
Ertaga uch viloyatda yomg‘ir va momaqaldiroq kutilmoqda

24 sentyabr kuni O‘zbekistonning ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Bu haqda O‘zgidromet xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Kunduzi havo harorati 25–30 daraja atrofida bo‘ladi.

Toshkent shahrida esa yog‘ingarchilik kutilmayapti. Poytaxtda havo biroz bulutli va o‘zgaruvchan bo‘lib, harorat kechasi 15–17, kunduzi 28–30 darajagacha ko‘tariladi.

Qoraqalpog‘iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham yog‘ingarchilik ehtimoli yo‘q. Bu hududlarda kunduzgi harorat asosan 25–30 daraja bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryoda esa havo nisbatan iliq saqlanadi. Kunduzi harorat 30–35 darajagacha yetishi mumkin.

Tog‘li hududlarda ham ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli bor. Bu yerlarda shamol ba’zi joylarda 13–18 m/s gacha kuchayishi mumkin.

UzgidrometAndijonNamanganFarg‘ona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 aprel: O‘zbekistonda yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘ladi7 aprel: O‘zbekistonda yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘ladi6 aprel 22:38O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiO‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydi15 iyun 14:59O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaO‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqda14 iyun 11:26Dam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadiDam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadi22 may 15:21Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda21 aprel 19:5622 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda22 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda21 may 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari