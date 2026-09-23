Kundalik muloqot nega tobora qisqarib bormoqda?
Odamlar so‘nggi 15 yil ichida har kuni o‘rtacha yuzlab so‘zga kam gapira boshlagan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bu jarayon nafaqat kundalik muloqotga, balki insonlarning sog‘lig‘i, ish faoliyati va o‘zaro munosabatlariga ham ta’sir qilishi mumkin.
Missuri va Arizona universitetlari olimlari 2200 kishining ma’lumotlarini o‘rgangan. Ularning hisob-kitoblariga ko‘ra, odamlar bir kunda aytadigan so‘zlar soni har yili o‘rtacha 338 taga kamaygan.
2005 yilda insonlar kuniga o‘rtacha 17 mingga yaqin so‘z ishlatgan bo‘lsa, 2019 yilga kelib bu ko‘rsatkich 12 mingdan ham kamaygan.
Bu o‘zgarish yoshlar orasida yanada sezilarli ekani qayd etilgan. Zumerlar har yili o‘rtacha 451 ta so‘zdan kamroq gapirayotgan bo‘lsa, kattaroq avlodlarda bu ko‘rsatkich 314 tani tashkil etgan.
Muloqotning qisqarishiga zamonaviy texnologiyalar va kundalik odatlarning o‘zgarishi sabab bo‘layotgani aytilmoqda. Masalan, telefon qo‘ng‘iroqlari o‘rniga ovozli xabarlar, sotuvchi bilan muloqot o‘rniga o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish kassalari, yuzma-yuz suhbat o‘rniga chatlardan foydalanish tobora kengaymoqda. Naushniklardan foydalanish esa insonlarning atrofdagilar bilan muloqot qilish ehtiyojini yana kamaytirishi mumkin.
Shu tarzda davom etsa, oddiy suhbatni boshlash va uni davom ettira olish kelajakda yanada muhim ko‘nikmalardan biriga aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…