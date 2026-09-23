Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari

·1·Sport
Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari

Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash o‘zining eng qizg‘in, kulminatsion nuqtasiga kirmoqda. Musobaqa taqvimidan o‘rin olgan bugungi 7-tur bahslari nafaqat turnir jadvalidagi vaziyatni, balki chempionlik poygasining bosh favoritini aniqlab berishi kutilmoqda. Musobaqada yakka peshqadam sifatida ishonch bilan oldinda borayotgan O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasini bugun haqiqiy «finalga teng» to‘qnashuv kutib turibdi: grossmeysterlarimiz ikkinchi o‘rindagi asosiy ta’qibchi — qudratli Xitoy terma jamoasiga qarshi dona suradilar.

Ushbu bahsda vakillarimiz 1-taxtada oq donalarda harakat qilishi qo‘shimcha strategik ustunlik yaratadi. Shuningdek, mezbon sifatida qatnashayotgan boshqa tarkiblarimiz ham jiddiy sinovlar qarshisida: O‘zbekiston-2 jamoasi Yevropaning kuchli jamoalaridan biri Fransiyaga qarshi, O‘zbekiston-3 esa Janubiy Afrikaga qarshi bahs olib boradi. Ayollar musobaqasida esa O‘zbekiston qizlari Sloveniya bilan, ikkinchi jamoa qo‘shni Tojikiston bilan, uchinchi jamoa esa Peru shaxmatchilari bilan kuch sinashadi.

Xo‘sh, Samarqanddagi shiddatli 7-turda yigitlarimiz Xitoy devorini yorib o‘tib, yakka peshqadamlikni mustahkamlay oladimi, jahon grandlarining o‘zaro janglarida kuchlar qanday taqsimlanadi va oltin medallar sari yo‘l qanday kechmoqda?

«Oltin uchun jang, Fransiya sinovi va qardoshlar derbisi»: 7-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqand Olimpiadasining 7-turidagi eng qaynoq voqealar:

  • Olimpiadaning markaziy jangi: Musobaqa peshqadami O‘zbekiston va 2-o‘rindagi Xitoy o‘rtasida 1-o‘rin masalasini hal qiluvchi superbahs bo‘lib o‘tadi;

  • Oq donalar ustunligi: O‘zbekiston terma jamoasi 1-taxtada oq donalar bilan o‘ynaydi, bu esa debyutda tashabbusni qo‘lga olish imkonini beradi;

  • O‘zbekiston-2 jamoasiga og‘ir raqib: Yosh iqtidorlardan iborat ikkinchi termamiz shaxmat elitasi sanalgan Fransiyaga qarshi dona suradi;

  • Ayollar termasida muhim tur: Birinchi jamoamiz Sloveniya sinovidan o‘tishi kerak bo‘lsa, O‘zbekiston-2 Tojikiston bilan Markaziy Osiyo derbisida to‘qnashadi;

  • Jahon grandlari to‘qnashuvi: 7-turda, shuningdek, Armaniston — AQSH, Angliya — Hindiston (erkaklar) hamda Xitoy — Qozog‘iston, Germaniya — Hindiston (ayollar) to‘qnashuvlari bo‘lib o‘tadi.

Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 7-turning to‘liq juftliklari («Pairings»)

Samarqand bahslaridagi asosiy uchrashuvlar taqsimoti:

Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari

Toifa

Oq donalarda (Team White)

Qora donalarda (Team Black)

Bahs ahamiyati va intrigasi

Erkaklar (Top bahs)

O‘ZBЕKISTON

XITOY

1- va 2-o‘rinlar o‘rtasidagi oltin bahs

Erkaklar

O‘ZBЕKISTON-2

FRANSIYA

Yoshlarning Yevropa grandiga qarshi imtihoni

Erkaklar

O‘ZBЕKISTON-3

JANUBIY AFRIKA

Ochko jamg‘arish uchun qulay imkoniyat

Erkaklar (Boshqalar)

Armaniston

Angliya

Germaniya

Serbiya

AQSH

Hindiston

Turkiya

Qozog‘iston

Medallar poygasidagi kuchli raqobat

Ayollar

O‘ZBЕKISTON

SLOVЕNIYA

Yuqori o‘rinlarga ko‘tarilish bahsi

Ayollar

O‘ZBЕKISTON-2

TOJIKISTON

Markaziy Osiyo prinsipial qarama-qarshiligi

Ayollar

O‘ZBЕKISTON-3

PЕRU

Xalqaro tajriba va ochkolar kurashi

Ayollar (Boshqalar)

Xitoy

Germaniya

Polsha

Qozog‘iston

Hindiston

Gruziya

Yetakchilar va ayollar shaxmati elitasi bahsi

Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari

Shaxmat va taktika ekspertizasi: O‘zbekiston — Xitoy uchrashuvi taqdiri qayerda hal bo‘ladi?

Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat tahlilchilarining xulosalari:

  • 1-taxtadagi prinsipial duel: O‘zbekistonning yetakchi doskasida oq donalar bo‘lishi raqibga ilk yurishlardan bosim o‘tkazish imkonini beradi; Xitoy bilan o‘yinlarda 1-taxtada tashabbusni saqlab qolish va yutqazmaslik jamoaviy ruhiyat uchun kalit hisoblanadi;

  • Xitoyning klassik mustahkamligi: Xitoy terma jamoasi odatda juda sovuqqon, himoyaviy pozitsiyalarda benuqson o‘ynaydigan va taktik xatolarni kutadigan tarkibga ega; bizning yigitlarning dinamik va hujumkor o‘yin uslubi xitoyliklarning pozitsion to‘siqlarini buzib o‘tishda hal qiluvchi qurol bo‘lishi kerak;

  • Quyi taxtalarning (3- va 4-doskalar) strategik roli: Bu kabi superbahslarda 1- va 2-taxtalar ko‘pincha durang bilan yakunlanishi mumkin; shu bois jamoaviy g‘alaba taqdiri ko‘pincha 3- va 4-taxtalardagi shiddatli janglarda hal bo‘ladi;

  • Psixologik bosim va Samarqand muxlislari: O‘z uyida peshqadam bo‘lib turgan terma jamoamiz zimmasidagi mas’uliyat yuqori, biroq mahalliy muxlislarning bevosita qo‘llab-quvvatlashi yigitlarimizga qo‘shimcha kuch va shijoat bag‘ishlaydi.

Samarqanddagi 7-tur Butunjahon shaxmat Olimpiadasi tarixida O‘zbekiston shaxmatining yangi buyuk g‘alabasiga yo‘l ochishi mumkin.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi bugungi bahsda Xitoyni mag‘lub etib, chempionlik sari yo‘lini yanada mustahkamlay oladimi? Qaysi taxtadagi o‘yin bahs taqdirini hal qiladi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqanddagi tarixiy shaxmat bayramiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!

Samarqand 46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat terma jamoasiXitoy shaxmat terma jamoasiOltin medallar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?19 sentabr 10:48Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Kecha 13:26Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01Futbol haftasi: 19-turda «Paxtakor», «Nasaf» va «Lokomotiv»ni og‘ir sinovlar kutmoqda!Futbol haftasi: 19-turda «Paxtakor», «Nasaf» va «Lokomotiv»ni og‘ir sinovlar kutmoqda!23 avgust 17:00Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydonda11 sentabr 11:0815-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor15-turning eng yaxshilari: «Navbahor» va «Nasaf»dan ko‘proq futbolchi bor5 avgust 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi