Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari
Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash o‘zining eng qizg‘in, kulminatsion nuqtasiga kirmoqda. Musobaqa taqvimidan o‘rin olgan bugungi 7-tur bahslari nafaqat turnir jadvalidagi vaziyatni, balki chempionlik poygasining bosh favoritini aniqlab berishi kutilmoqda. Musobaqada yakka peshqadam sifatida ishonch bilan oldinda borayotgan O‘zbekiston erkaklar bosh milliy terma jamoasini bugun haqiqiy «finalga teng» to‘qnashuv kutib turibdi: grossmeysterlarimiz ikkinchi o‘rindagi asosiy ta’qibchi — qudratli Xitoy terma jamoasiga qarshi dona suradilar.
Ushbu bahsda vakillarimiz 1-taxtada oq donalarda harakat qilishi qo‘shimcha strategik ustunlik yaratadi. Shuningdek, mezbon sifatida qatnashayotgan boshqa tarkiblarimiz ham jiddiy sinovlar qarshisida: O‘zbekiston-2 jamoasi Yevropaning kuchli jamoalaridan biri Fransiyaga qarshi, O‘zbekiston-3 esa Janubiy Afrikaga qarshi bahs olib boradi. Ayollar musobaqasida esa O‘zbekiston qizlari Sloveniya bilan, ikkinchi jamoa qo‘shni Tojikiston bilan, uchinchi jamoa esa Peru shaxmatchilari bilan kuch sinashadi.
Xo‘sh, Samarqanddagi shiddatli 7-turda yigitlarimiz Xitoy devorini yorib o‘tib, yakka peshqadamlikni mustahkamlay oladimi, jahon grandlarining o‘zaro janglarida kuchlar qanday taqsimlanadi va oltin medallar sari yo‘l qanday kechmoqda?
«Oltin uchun jang, Fransiya sinovi va qardoshlar derbisi»: 7-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqand Olimpiadasining 7-turidagi eng qaynoq voqealar:
Olimpiadaning markaziy jangi: Musobaqa peshqadami O‘zbekiston va 2-o‘rindagi Xitoy o‘rtasida 1-o‘rin masalasini hal qiluvchi superbahs bo‘lib o‘tadi;
Oq donalar ustunligi: O‘zbekiston terma jamoasi 1-taxtada oq donalar bilan o‘ynaydi, bu esa debyutda tashabbusni qo‘lga olish imkonini beradi;
O‘zbekiston-2 jamoasiga og‘ir raqib: Yosh iqtidorlardan iborat ikkinchi termamiz shaxmat elitasi sanalgan Fransiyaga qarshi dona suradi;
Ayollar termasida muhim tur: Birinchi jamoamiz Sloveniya sinovidan o‘tishi kerak bo‘lsa, O‘zbekiston-2 Tojikiston bilan Markaziy Osiyo derbisida to‘qnashadi;
Jahon grandlari to‘qnashuvi: 7-turda, shuningdek, Armaniston — AQSH, Angliya — Hindiston (erkaklar) hamda Xitoy — Qozog‘iston, Germaniya — Hindiston (ayollar) to‘qnashuvlari bo‘lib o‘tadi.
Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: 7-turning to‘liq juftliklari («Pairings»)
Samarqand bahslaridagi asosiy uchrashuvlar taqsimoti:
Toifa
Oq donalarda (Team White)
Qora donalarda (Team Black)
Bahs ahamiyati va intrigasi
Erkaklar (Top bahs)
O‘ZBЕKISTON
XITOY
1- va 2-o‘rinlar o‘rtasidagi oltin bahs
Erkaklar
O‘ZBЕKISTON-2
FRANSIYA
Yoshlarning Yevropa grandiga qarshi imtihoni
Erkaklar
O‘ZBЕKISTON-3
JANUBIY AFRIKA
Ochko jamg‘arish uchun qulay imkoniyat
Erkaklar (Boshqalar)
Armaniston
Angliya
Germaniya
Serbiya
AQSH
Hindiston
Turkiya
Qozog‘iston
Medallar poygasidagi kuchli raqobat
Ayollar
O‘ZBЕKISTON
SLOVЕNIYA
Yuqori o‘rinlarga ko‘tarilish bahsi
Ayollar
O‘ZBЕKISTON-2
TOJIKISTON
Markaziy Osiyo prinsipial qarama-qarshiligi
Ayollar
O‘ZBЕKISTON-3
PЕRU
Xalqaro tajriba va ochkolar kurashi
Ayollar (Boshqalar)
Xitoy
Germaniya
Polsha
Qozog‘iston
Hindiston
Gruziya
Yetakchilar va ayollar shaxmati elitasi bahsi
Shaxmat va taktika ekspertizasi: O‘zbekiston — Xitoy uchrashuvi taqdiri qayerda hal bo‘ladi?
Xalqaro grossmeysterlar va shaxmat tahlilchilarining xulosalari:
1-taxtadagi prinsipial duel: O‘zbekistonning yetakchi doskasida oq donalar bo‘lishi raqibga ilk yurishlardan bosim o‘tkazish imkonini beradi; Xitoy bilan o‘yinlarda 1-taxtada tashabbusni saqlab qolish va yutqazmaslik jamoaviy ruhiyat uchun kalit hisoblanadi;
Xitoyning klassik mustahkamligi: Xitoy terma jamoasi odatda juda sovuqqon, himoyaviy pozitsiyalarda benuqson o‘ynaydigan va taktik xatolarni kutadigan tarkibga ega; bizning yigitlarning dinamik va hujumkor o‘yin uslubi xitoyliklarning pozitsion to‘siqlarini buzib o‘tishda hal qiluvchi qurol bo‘lishi kerak;
Quyi taxtalarning (3- va 4-doskalar) strategik roli: Bu kabi superbahslarda 1- va 2-taxtalar ko‘pincha durang bilan yakunlanishi mumkin; shu bois jamoaviy g‘alaba taqdiri ko‘pincha 3- va 4-taxtalardagi shiddatli janglarda hal bo‘ladi;
Psixologik bosim va Samarqand muxlislari: O‘z uyida peshqadam bo‘lib turgan terma jamoamiz zimmasidagi mas’uliyat yuqori, biroq mahalliy muxlislarning bevosita qo‘llab-quvvatlashi yigitlarimizga qo‘shimcha kuch va shijoat bag‘ishlaydi.
Samarqanddagi 7-tur Butunjahon shaxmat Olimpiadasi tarixida O‘zbekiston shaxmatining yangi buyuk g‘alabasiga yo‘l ochishi mumkin.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi bugungi bahsda Xitoyni mag‘lub etib, chempionlik sari yo‘lini yanada mustahkamlay oladimi? Qaysi taxtadagi o‘yin bahs taqdirini hal qiladi deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda Samarqanddagi tarixiy shaxmat bayramiga oid ushbu eksklyuziv tahlilni barcha shaxmat ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…