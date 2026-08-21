«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi
«Trabzonspor» Darvin Nunes transferi amalga oshmagach, markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun Eldor Shomurodov nomzodini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Klub rahbariyati, shuningdek, Gabriel Jezus va Jorj Ilenixena variantlarini ham kuzatmoqda. 31 yoshli Shomurodov o'tgan mavsumda «Bashakshehir» safida 34 o'yinda 22 ta gol urib, Turkiya chempionati to'purari bo'lgan.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov yozgi transferlar oynasida yana diqqat markaziga tushdi. «Bashakshehir» safidagi debyut mavsumidayoq Turkiya chempionati to‘purari (22 ta gol) bo‘lgan 31 yoshli hujumchiga Rossiya, AQSH va Saudiya Arabistoni klublaridan tashqari Turkiyaning grand jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Yaqinda «Liverpul» yulduzi Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olgan «Trabzonspor» klubi endi markaziy hujumchi pozitsiyasiga aynan Shomurodov nomzodini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
Nunesning muvaffaqiyatsiz transferi va Shomurodov varianti
Trabzonliklar aslida Salohning sobiq jamoadoshi Darvin Nunesni olib kelmoqchi bo‘lgan edi. Biroq «Al-Hilol» so‘nggi pallada fikridan qaytib, urugvaylik forvardni «Ad-Diriya»ga berishni ma’qul ko‘rdi. Shundan so‘ng «Trabzonspor» yangi to‘purar qidiruvini faollashtirdi.
Turkiyaning nufuzli manbasi — takagazete.com.tr sayti jurnalisti Birol Sanjakning yozishicha, klub ayni paytda uch nafar markaziy hujumchi nomzodini kuzatmoqda:
"Darvin Nunes transferi amalga oshmagach, «Trabzonspor» yangi hujumchi izlashni faollashtirdi. Rahbariyat Eldor Shomurodov, Gabriel Jezus va Jorj Ilenixena kabi futbolchilar nomzodini ko‘rib chiqmoqda. Asosiy maqsad — Muhammad Saloh bilan birgalikda hujum chizig‘ini kuchli bombardir bilan mustahkamlash.", — dedi Birol Sanjak.
«Trabzonspor»ning short-listidagi asosiy nomzodlar taqqosi
Futbolchi
Yoshi / Hozirgi klubi
O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Transfer formati
Eldor Shomurodov
31 yosh, «Bashakshehir» (O‘zbekiston)
34 o‘yinda 22 ta gol (Superliga to‘purari)
To‘liq transfer (Ligaga to‘liq moslashgan)
Gabriel Jezus
29 yosh, «Arsenal» (Braziliya)
APLda atigi 14 o‘yin, 3 ta gol
To‘liq transfer (Asosiy tarkibdan chetda)
Jorj Ilenixena
20 yosh, «Al-Ittihod» (Nigeriya)
Saudiyadan Yevropaga qaytishga intilmoqda
Muayyan muddatga ijara
Nega aynan Eldor Shomurodov eng maqbul variant?
Shomurodov ushbu uchlik ichida Turkiya Superligasi sharoitiga to‘liq moslashgan va barqaror o‘yin ko‘rsata oladigan yagona ijrochi sanaladi. U o‘tgan mavsumda «Bashakshehir» tarkibida chempionatning barcha 34 ta uchrashuvida maydonga tushib, faqatgina «Fenerbahche», «Gyoztepe» va «Kayserispor»dan tashqari Turkiyaning qolgan barcha klublari darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lgan.
Turkiyada yozgi transferlar oynasi 4 sentyabrgacha davom etadi va «Trabzonspor» ushbu muddatgacha hujumchi transferini rasmiylashtirish uchun keskin muzokaralarni olib boradi.
Sizningcha, Eldor Shomurodov Muhammad Saloh bilan bir jamoada «Trabzonspor» sharafini himoya qilib, yangi mavsumda ham Turkiya chempionati to‘purarligini saqlab qola oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu qaynoq transfer yangiligini darhol ulashing!
…