«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi

·1·Sport
«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi
Qisqacha

«Trabzonspor» Darvin Nunes transferi amalga oshmagach, markaziy hujumchi pozitsiyasi uchun Eldor Shomurodov nomzodini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Klub rahbariyati, shuningdek, Gabriel Jezus va Jorj Ilenixena variantlarini ham kuzatmoqda. 31 yoshli Shomurodov o'tgan mavsumda «Bashakshehir» safida 34 o'yinda 22 ta gol urib, Turkiya chempionati to'purari bo'lgan.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov yozgi transferlar oynasida yana diqqat markaziga tushdi. «Bashakshehir» safidagi debyut mavsumidayoq Turkiya chempionati to‘purari (22 ta gol) bo‘lgan 31 yoshli hujumchiga Rossiya, AQSH va Saudiya Arabistoni klublaridan tashqari Turkiyaning grand jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Yaqinda «Liverpul» yulduzi Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olgan «Trabzonspor» klubi endi markaziy hujumchi pozitsiyasiga aynan Shomurodov nomzodini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

Nunesning muvaffaqiyatsiz transferi va Shomurodov varianti

Trabzonliklar aslida Salohning sobiq jamoadoshi Darvin Nunesni olib kelmoqchi bo‘lgan edi. Biroq «Al-Hilol» so‘nggi pallada fikridan qaytib, urugvaylik forvardni «Ad-Diriya»ga berishni ma’qul ko‘rdi. Shundan so‘ng «Trabzonspor» yangi to‘purar qidiruvini faollashtirdi.

Turkiyaning nufuzli manbasi — takagazete.com.tr sayti jurnalisti Birol Sanjakning yozishicha, klub ayni paytda uch nafar markaziy hujumchi nomzodini kuzatmoqda:

"Darvin Nunes transferi amalga oshmagach, «Trabzonspor» yangi hujumchi izlashni faollashtirdi. Rahbariyat Eldor Shomurodov, Gabriel Jezus va Jorj Ilenixena kabi futbolchilar nomzodini ko‘rib chiqmoqda. Asosiy maqsad — Muhammad Saloh bilan birgalikda hujum chizig‘ini kuchli bombardir bilan mustahkamlash.", — dedi Birol Sanjak.

«Trabzonspor»ning short-listidagi asosiy nomzodlar taqqosi

Futbolchi

Yoshi / Hozirgi klubi

O‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Transfer formati

Eldor Shomurodov

31 yosh, «Bashakshehir» (O‘zbekiston)

34 o‘yinda 22 ta gol (Superliga to‘purari)

To‘liq transfer (Ligaga to‘liq moslashgan)

Gabriel Jezus

29 yosh, «Arsenal» (Braziliya)

APLda atigi 14 o‘yin, 3 ta gol

To‘liq transfer (Asosiy tarkibdan chetda)

Jorj Ilenixena

20 yosh, «Al-Ittihod» (Nigeriya)

Saudiyadan Yevropaga qaytishga intilmoqda

Muayyan muddatga ijara

Nega aynan Eldor Shomurodov eng maqbul variant?

Shomurodov ushbu uchlik ichida Turkiya Superligasi sharoitiga to‘liq moslashgan va barqaror o‘yin ko‘rsata oladigan yagona ijrochi sanaladi. U o‘tgan mavsumda «Bashakshehir» tarkibida chempionatning barcha 34 ta uchrashuvida maydonga tushib, faqatgina «Fenerbahche», «Gyoztepe» va «Kayserispor»dan tashqari Turkiyaning qolgan barcha klublari darvozasini ishg‘ol qilishga muvaffaq bo‘lgan.

Turkiyada yozgi transferlar oynasi 4 sentyabrgacha davom etadi va «Trabzonspor» ushbu muddatgacha hujumchi transferini rasmiylashtirish uchun keskin muzokaralarni olib boradi.

Sizningcha, Eldor Shomurodov Muhammad Saloh bilan bir jamoada «Trabzonspor» sharafini himoya qilib, yangi mavsumda ham Turkiya chempionati to‘purarligini saqlab qola oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu qaynoq transfer yangiligini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56Aleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiAleksey Batrakov «Galatasaroy»ga o‘tdi: transfer summasi ma’lum bo‘ldiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)