150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi

·72·Dunyo
150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasi olti oylik tayyorgarlikdan so‘ng 150 nafar bitiruvchini tayyorladi.
  • Ushbu muassasaga kirish uchun 15 mingdan ortiq ayol ariza topshirgan bo‘lib, ular orasidan eng yaxshi 150 nafari tanlab olindi.
  • Bitiruvchilar prezidentlik va hukumat kortejlarini himoya qilish, shuningdek, jangovar to‘pponchalardan harakatda turib nishonni urish bo‘yicha yuqori mahorat ko‘rsatishdi.

Yaqin Sharqning eng murakkab xavfsizlik sinovlarini boshdan kechirayotgan Suriyada davlat tizimi va huquq-tartibot organlari uchun tarixiy, mislsiz voqea yuz berdi. Suriya Ichki ishlar vazirligi At-Tal shahrida maxsus tashkil etilgan Ayollar politsiya institutida (akademiyasida) olti oylik o‘ta murakkab va og‘ir tayyorgarlik bosqichi yakunlanganini ma’lum qildi. Ushbu yangi harbiy ta’lim muassasasiga kirish uchun butun mamlakat bo‘ylab 15 mingdan ortiq suriyalik ayollar ariza topshirgan bo‘lib, ular orasidan eng qattiq saralashdan o‘tgan 150 nafari birinchi qaldirg‘och bitiruvchilarga aylandi.

Bitiruv marosimi doirasida namoyish etilgan taktik mashg‘ulotlar esa butun dunyo mediasini hayratda qoldirdi: qora rasmiy kostyum, hijob va qora ko‘zoynaklarda saf tortgan ayol maxsus bo‘linma xodimlari prezidentlik va hukumat kortejlarini qurolli hujumdan himoya qilish, VIP-shaxslarni o‘q ostidan olib chiqish hamda jangovar to‘pponchalardan harakatda turib nishonni urish bo‘yicha yuqori mahorat ko‘rsatishdi. Mazkur 150 nafar professional zobit endilikda jamoat tartibini saqlash, ayollar va bolalar bilan bog‘liq maxsus tergov hamda xavfsizlik amaliyotlarini o‘tkazish uchun mamlakat bo‘ylab barcha viloyat bo‘linmalariga safarbar etiladi.

Xo‘sh, 15 ming da’vogar ichidan tanlangan ayol politsiyachilar Suriya xavfsizlik tizimini qanday o‘zgartiradi, ularning kortej muhofazasiga jalb qilinishi nimani anglatadi va konservativ jamiyatda bu reforma qanday kutib olinmoqda?

150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi

«15 minglik raqobat, VIP-qo‘riqlash va At-Tal akademiyasi»: Marosimning 5 ta asosiy nuqtasi

Suriyadagi tarixiy bitiruv tadbiridan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Ilk ayollar militsiya akademiyasi bitiruvi: At-Tal shahridagi yangi institutda 6 oylik intensiv harbiy va maxsus tayyorgarlikdan so‘ng 150 nafar ayol xodim o‘qishni tamomladi;

  • 1 o‘ringa 100 nafar nomzod: Institutga qabul qilish uchun 15 mingdan ortiq xotin-qiz ariza topshirib, rekord darajadagi raqobat kuzatildi;

  • Kortej va VIP muhofazasi mahorati: Ko‘rgazmali chiqishlarda ayollar jangovar to‘pponchalar bilan hujumni qaytarish va muhim shaxslarni zirhli yo‘ltanlamaslarga xavfsiz evakuatsiya qilish taktikasini qoyilmaqom bajarishdi;

  • Zamonaviy va milliy imij uyg‘unligi: Bitiruvchilar klassik qora kostyum, milliy ro‘mol (hijob) va qora taktik ko‘zoynaklarda jangovar shaylikni namoyish etishdi;

  • Butun mamlakat bo‘ylab safarbarlik: Yangi zobitlar nafaqat poytaxtda, balki Suriyaning barcha hududlarida jamoat tartibi va maxsus vazifalarni bajarishga yo‘naltiriladi.

150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi

Suriya xavfsizlik kuchlari: An’anaviy tizim va yangi Ayollar politsiya korpusi taqqosi

At-Tal instituti bitiruvchilarining davlat himoya tizimidagi o‘rni va ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Avvalgi standart tuzilmalar

Yangi Ayollar militsiya instituti bitiruvchilari

Nomzodlar tanlovi va ko‘lami

Chegaralangan zaxira va standart harbiy xizmat

15 000 dan ziyod arizachi ichidan tanlab olingan 150 nafar eng kuchli xodim

Tayyorgarlik yo‘nalishi

Umumiy patrul va passiv ma’muriy xizmat

Og‘ir jangovar mashqlar, o‘qotar qurollar va VIP-eskort xavfsizligi

Tashqi ko‘rinish va ekipirovka

Standart politsiya formasi

Taktik qora kostyum, hijob va ko‘zoynakli maxsus obraz

Kortej va hujumdan himoya

Faqat erkaklardan iborat qo‘riqlash xizmati

Ayollar tomonidan shakllantirilgan tezkor jangovar zanjir

Faoliyat qamrovi

Odatiy post-patrul bo‘linmalari

Jamoat tartibi, ayollar bilan bog‘liq ishlar va murakkab reydlar

Safarbarlik hududi

Poytaxt markazi

Mamlakat bo‘ylab IIVning barcha viloyat tuzilmalari

150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi

Harbiy va ijtimoiy ekspertiza: Nega Suriya uchun ayollar politsiya bo‘linmasi hayotiy zarur?

Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari va sharqshunoslarning xulosalari:

  • Ayollar va bolalar xavfsizligidagi nozik muammolar: Ko‘p yillik urushdan so‘ng qayta tiklanayotgan Suriyada qochqinlar lagerlari, tinch aholi yashaydigan sektorlarda tintuv va tekshiruvlarni erkak politsiyachilar tomonidan o‘tkazilishi ko‘pincha diniy va madaniy ziddiyatlarga sabab bo‘lardi; ayol zobitlar bu bo‘shliqni to‘liq yopib, qonun ustuvorligini nozik va samarali ta’minlaydi;

  • Temir intizom va VIP xavfsizlik: Ko‘rgazmali mashg‘ulotlardagi shiddat ko‘rsatdiki, ushbu 150 nafar ayol shunchaki kanselyariya xodimlari emas, balki og‘ir ekstremal sharoitlarda o‘t ostida to‘g‘ri qaror qabul qila oladigan haqiqiy tansoqchilar va spesnaz darajasidagi mutaxassislardir;

  • Aholi ishonchini qozonish va ayollar integratsiyasi: 15 ming xotin-qizning politsiyaga kirish uchun navbatda turishi Suriya jamiyatida ayollarning o‘z yurti tinchligini qo‘lida qurol bilan himoya qilishga tayyorligini ko‘rsatdi; bu arab dunyosidagi zamonaviylashuv jarayonining muhim belgisidir;

  • Provokatsiyalar va yashirin terrorchilikka qarshi kurash: Radikal kuchlar ko‘pincha ayollar niqobi ostida harakatlanishga urinishadi; yangi ayollar korpusi gumonlanuvchilarni to‘xtatish va tekshirishda erkak xodimlarga qaraganda ancha tez va to‘siqsiz harakat qilish vakolatiga ega bo‘ladi.

At-Tal shahridagi birinchi bitiruv marosimi Suriya ichki ishlar tizimida yangi, professional va milliy qadriyatlarga asoslangan xavfsizlik davri boshlanganini butun dunyoga ko‘rsatdi.

Sizningcha, xavfsizlik va huquq-tartibot organlarida, ayniqsa murakkab VIP-muhofaza va reydlarda ayollarning xizmat qilishiga qanday qaraysiz? 15 ming nomzod ichidan tanlab olingan 150 nafar ayol xodim Suriyada tinchlikni mustahkamlashga yordam bera oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi ushbu tarixiy o‘zgarishga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

At-Tal akademiyasiSuriya ayollar politsiya institutiVIP-muhofaza15 minglik raqobat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...Isroil–Turkiya tarangligi: Suriyada yangi xavfli ssenariy paydo bo‘ldi...22 avgust 17:55Suriyada Bashar Asad ishi boʻyicha sud jarayoni boshlandiSuriyada Bashar Asad ishi boʻyicha sud jarayoni boshlandi29 aprel 15:26Urush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiUrush tugash arafasida: Ukraina to‘liq va shartsiz o‘t ochishni to‘xtatishga tayyorligini e’lon qildiKecha 22:23«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildiKecha 22:15Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Kecha 22:03700 yil avval suvga g‘arq bo‘lgan shahar sirlari ochilmoqda700 yil avval suvga g‘arq bo‘lgan shahar sirlari ochilmoqdaKecha 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota