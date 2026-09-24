150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasi olti oylik tayyorgarlikdan so‘ng 150 nafar bitiruvchini tayyorladi.
- Ushbu muassasaga kirish uchun 15 mingdan ortiq ayol ariza topshirgan bo‘lib, ular orasidan eng yaxshi 150 nafari tanlab olindi.
- Bitiruvchilar prezidentlik va hukumat kortejlarini himoya qilish, shuningdek, jangovar to‘pponchalardan harakatda turib nishonni urish bo‘yicha yuqori mahorat ko‘rsatishdi.
Yaqin Sharqning eng murakkab xavfsizlik sinovlarini boshdan kechirayotgan Suriyada davlat tizimi va huquq-tartibot organlari uchun tarixiy, mislsiz voqea yuz berdi. Suriya Ichki ishlar vazirligi At-Tal shahrida maxsus tashkil etilgan Ayollar politsiya institutida (akademiyasida) olti oylik o‘ta murakkab va og‘ir tayyorgarlik bosqichi yakunlanganini ma’lum qildi. Ushbu yangi harbiy ta’lim muassasasiga kirish uchun butun mamlakat bo‘ylab 15 mingdan ortiq suriyalik ayollar ariza topshirgan bo‘lib, ular orasidan eng qattiq saralashdan o‘tgan 150 nafari birinchi qaldirg‘och bitiruvchilarga aylandi.
Bitiruv marosimi doirasida namoyish etilgan taktik mashg‘ulotlar esa butun dunyo mediasini hayratda qoldirdi: qora rasmiy kostyum, hijob va qora ko‘zoynaklarda saf tortgan ayol maxsus bo‘linma xodimlari prezidentlik va hukumat kortejlarini qurolli hujumdan himoya qilish, VIP-shaxslarni o‘q ostidan olib chiqish hamda jangovar to‘pponchalardan harakatda turib nishonni urish bo‘yicha yuqori mahorat ko‘rsatishdi. Mazkur 150 nafar professional zobit endilikda jamoat tartibini saqlash, ayollar va bolalar bilan bog‘liq maxsus tergov hamda xavfsizlik amaliyotlarini o‘tkazish uchun mamlakat bo‘ylab barcha viloyat bo‘linmalariga safarbar etiladi.
Xo‘sh, 15 ming da’vogar ichidan tanlangan ayol politsiyachilar Suriya xavfsizlik tizimini qanday o‘zgartiradi, ularning kortej muhofazasiga jalb qilinishi nimani anglatadi va konservativ jamiyatda bu reforma qanday kutib olinmoqda?
«15 minglik raqobat, VIP-qo‘riqlash va At-Tal akademiyasi»: Marosimning 5 ta asosiy nuqtasi
Suriyadagi tarixiy bitiruv tadbiridan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Ilk ayollar militsiya akademiyasi bitiruvi: At-Tal shahridagi yangi institutda 6 oylik intensiv harbiy va maxsus tayyorgarlikdan so‘ng 150 nafar ayol xodim o‘qishni tamomladi;
1 o‘ringa 100 nafar nomzod: Institutga qabul qilish uchun 15 mingdan ortiq xotin-qiz ariza topshirib, rekord darajadagi raqobat kuzatildi;
Kortej va VIP muhofazasi mahorati: Ko‘rgazmali chiqishlarda ayollar jangovar to‘pponchalar bilan hujumni qaytarish va muhim shaxslarni zirhli yo‘ltanlamaslarga xavfsiz evakuatsiya qilish taktikasini qoyilmaqom bajarishdi;
Zamonaviy va milliy imij uyg‘unligi: Bitiruvchilar klassik qora kostyum, milliy ro‘mol (hijob) va qora taktik ko‘zoynaklarda jangovar shaylikni namoyish etishdi;
Butun mamlakat bo‘ylab safarbarlik: Yangi zobitlar nafaqat poytaxtda, balki Suriyaning barcha hududlarida jamoat tartibi va maxsus vazifalarni bajarishga yo‘naltiriladi.
Suriya xavfsizlik kuchlari: An’anaviy tizim va yangi Ayollar politsiya korpusi taqqosi
At-Tal instituti bitiruvchilarining davlat himoya tizimidagi o‘rni va ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Avvalgi standart tuzilmalar
Yangi Ayollar militsiya instituti bitiruvchilari
Nomzodlar tanlovi va ko‘lami
Chegaralangan zaxira va standart harbiy xizmat
15 000 dan ziyod arizachi ichidan tanlab olingan 150 nafar eng kuchli xodim
Tayyorgarlik yo‘nalishi
Umumiy patrul va passiv ma’muriy xizmat
Og‘ir jangovar mashqlar, o‘qotar qurollar va VIP-eskort xavfsizligi
Tashqi ko‘rinish va ekipirovka
Standart politsiya formasi
Taktik qora kostyum, hijob va ko‘zoynakli maxsus obraz
Kortej va hujumdan himoya
Faqat erkaklardan iborat qo‘riqlash xizmati
Ayollar tomonidan shakllantirilgan tezkor jangovar zanjir
Faoliyat qamrovi
Odatiy post-patrul bo‘linmalari
Jamoat tartibi, ayollar bilan bog‘liq ishlar va murakkab reydlar
Safarbarlik hududi
Poytaxt markazi
Mamlakat bo‘ylab IIVning barcha viloyat tuzilmalari
Harbiy va ijtimoiy ekspertiza: Nega Suriya uchun ayollar politsiya bo‘linmasi hayotiy zarur?
Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari va sharqshunoslarning xulosalari:
Ayollar va bolalar xavfsizligidagi nozik muammolar: Ko‘p yillik urushdan so‘ng qayta tiklanayotgan Suriyada qochqinlar lagerlari, tinch aholi yashaydigan sektorlarda tintuv va tekshiruvlarni erkak politsiyachilar tomonidan o‘tkazilishi ko‘pincha diniy va madaniy ziddiyatlarga sabab bo‘lardi; ayol zobitlar bu bo‘shliqni to‘liq yopib, qonun ustuvorligini nozik va samarali ta’minlaydi;
Temir intizom va VIP xavfsizlik: Ko‘rgazmali mashg‘ulotlardagi shiddat ko‘rsatdiki, ushbu 150 nafar ayol shunchaki kanselyariya xodimlari emas, balki og‘ir ekstremal sharoitlarda o‘t ostida to‘g‘ri qaror qabul qila oladigan haqiqiy tansoqchilar va spesnaz darajasidagi mutaxassislardir;
Aholi ishonchini qozonish va ayollar integratsiyasi: 15 ming xotin-qizning politsiyaga kirish uchun navbatda turishi Suriya jamiyatida ayollarning o‘z yurti tinchligini qo‘lida qurol bilan himoya qilishga tayyorligini ko‘rsatdi; bu arab dunyosidagi zamonaviylashuv jarayonining muhim belgisidir;
Provokatsiyalar va yashirin terrorchilikka qarshi kurash: Radikal kuchlar ko‘pincha ayollar niqobi ostida harakatlanishga urinishadi; yangi ayollar korpusi gumonlanuvchilarni to‘xtatish va tekshirishda erkak xodimlarga qaraganda ancha tez va to‘siqsiz harakat qilish vakolatiga ega bo‘ladi.
At-Tal shahridagi birinchi bitiruv marosimi Suriya ichki ishlar tizimida yangi, professional va milliy qadriyatlarga asoslangan xavfsizlik davri boshlanganini butun dunyoga ko‘rsatdi.
Sizningcha, xavfsizlik va huquq-tartibot organlarida, ayniqsa murakkab VIP-muhofaza va reydlarda ayollarning xizmat qilishiga qanday qaraysiz? 15 ming nomzod ichidan tanlab olingan 150 nafar ayol xodim Suriyada tinchlikni mustahkamlashga yordam bera oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi ushbu tarixiy o‘zgarishga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…