Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 8-tur bahslari start olmoqda: barcha juftliklar tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda bo'lib o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 8-turida O‘zbekistonning erkaklar bosh terma jamoasi Germaniya bilan, O‘zbekiston-2 jamoasi Angliya bilan, ayollar terma jamoasi esa Niderlandiya bilan kuch sinashadi.
- Bu tur bahslari Olimpiadaning eng og‘ir bosqichlaridan biri bo‘lib, unda qo‘lga kiritilgan har bir ochko medallar taqdirini hal qilishi mumkin.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurashlar eng keskin va hal qiluvchi pallaga kirdi: bugun musobaqa peshqadamlarini aniqlab beruvchi olamshumul 8-tur uchrashuvlari o‘tkaziladi. Ayniqsa, butun dunyo shaxmat hamjamiyatining diqqat-e’tibori erkaklar o‘rtasidagi birinchi taxtaga qaratilgan bo‘lib, unda O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi (qora donalarda) Yevropaning eng tartibli va mustahkam jamoalaridan biri bo‘lgan Germaniya termasiga (oq donalarda) qarshi saf tortadi.
Avvalgi turda Fransiya bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etib, chinakam jasorat ko‘rsatgan ikkinchi jamoamiz — «O‘zbekiston-2» esa bu gal yana bir jahon grandi Angliya terma jamoasi bilan to‘qnash keladi. Uchinchi erkaklar jamoamiz («O‘zbekiston-3») esa mahoratli Shveysariya termasiga qarshi bahs olib boradi.
Ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham termalarimizni o‘ta mas’uliyatli va jiddiy sinovlar kutmoqda: 7-turda Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida yanchib tashlagan asosiy qizlar jamoamiz (O‘zbekiston-1) Yevropaning kuchli vakili Niderlandiyaga qarshi dona sursa, O‘zbekiston-2 qizlari Kuba termasi bilan, O‘zbekiston-3 jamoasi esa Yamayka vakilalari bilan kuch sinashadi. Bundan tashqari, qo‘shni stollarda Hindiston — Ozarboyjon, AQSH — Serbiya hamda Fransiya — Eron kabi markaziy to‘qnashuvlar ham kuzatiladi.
Xo‘sh, Nodirbek Abdusattorov boshchiligidagi yigitlarimiz Germaniyaning temir mudofaasini sindira oladimi, yoshlarimiz Angliyani to‘xtata oladimi va qizlarimiz Niderlandiya to‘sig‘idan qanday o‘tadi?
«Germaniya to‘sig‘i, Angliya imtihoni va Niderlandiya dueli»: 8-turning 5 ta asosiy nuqtasi
Samarqanddagi 8-tur rasmiy juftliklaridan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Birinchi taxtadagi markaziy jang: O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi turnir jadvalida muhim o‘rinda borayotgan Germaniya bilan qora donalarda bahslashadi;
O‘zbekiston-2 uchun ingliz sinovi: Sensatsiya ko‘rsatishda davom etayotgan ikkinchi tarkibimiz jahonning eng kuchli maktablaridan biri bo‘lgan Angliyaga qarshi dona suradi;
O‘zbekiston-3 ning ochko jamg‘arish imkoniyati: Uchinchi erkaklar terma jamoamiz Shveysariya bilan kuch sinashadi;
Ayollarning Niderlandiyaga qarshi murosasiz jangi: Afruza Hamdamova va Gulruhbegim Tohirjonova boshchiligidagi qizlarimiz kuchli Niderlandiyani sinovdan o‘tkazadi;
Xalqaro grandlar qarama-qarshiligi: Tur doirasida Hindiston — Ozarboyjon va AQSH — Serbiya kabi qit’aviy derbilar kechadi.
Samarqand-2026: 8-turning rasmiy juftliklari va bahslar taqvimi (Pairings Round 8)
Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi barcha terma jamoalarimizning rasmiy raqiblari tahlili:
Toifa va taxtalar
Oq donalarda (Team White)
Qora donalarda (Team Black)
Bahsning asosiy ahamiyati
Erkaklar: 1-stol
Germaniya (Germany)
O‘zbekiston (Uzbekistan)
Turnir peshqadamligi va chempionlik yo‘lidagi bosh bahs
Erkaklar: 2-stol
Angliya (England)
O‘zbekiston-2 (Uzbekistan 2)
Yoshlarimizning ingliz grossmeysterlari bilan superto‘qnashuvi
Erkaklar: 3-stol
O‘zbekiston-3 (Uzbekistan 3)
Shveysariya (Switzerland)
Jamoaviy ochkolarni maksimallashtirish imkoniyati
Erkaklar: Boshqa markaziy bahslar
Hindiston, AQSH, Xitoy, Fransiya
Ozarboyjon, Serbiya, Polsha, Eron
Olimpiada medallar kurashining markaziy janglari
Ayollar: 1-stol
Niderlandiya (Netherlands)
O‘zbekiston (Uzbekistan)
Top-10 elitasi sari muhim qadam
Ayollar: 2-stol
Kuba (Cuba)
O‘zbekiston-2 (Uzbekistan 2)
Lotin Amerikasining tajribali vakillariga qarshi kurash
Ayollar: 3-stol
Yamayka (Jamaica)
O‘zbekiston-3 (Uzbekistan 3)
Istiqbolli yosh qizlarimiz uchun qulay imkoniyat
Ayollar: Boshqa markaziy bahslar
Qozog‘iston, Gurjiston, Bolgariya
Hindiston, Xitoy, Mo‘g‘uliston
Ayollar shaxmatidagi global favoritlar to‘qnashuvi
Shaxmat ekspertizasi va taktik tahlil: Nega 8-tur medallar taqdirini hal qiladi?
Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning xulosalari:
Germaniyaning pragmatik uslubi: Nemis shaxmatchilari chuqur debyut tayyorgarligi va xatosiz endshpil o‘yini bilan ajralib turadi; ularga qarshi qora donalarda harakat qilish Abdusattorov, Sindarov va Yakubboyevdan yuqori sovuqqonlikni talab etadi;
«O‘zbekiston-2»ning sensatsion ruhiyati: Fransiyani 2:2 hisobida to‘xtatib qolgan ikkinchi jamoamiz ruhiy jihatdan yuqori darajada shakllandi; Angliyaga qarshi uchrashuv ularning jahon elitasidagi o‘rnini yana bir bor isbotlaydi;
Ayollar termamizning hujumkor salohiyati: Sloveniya ustidan qozonilgan 3,5 ochkolik g‘alaba Niderlandiyaga qarshi o‘yinda ham qizlarimizga katta ishonch bag‘ishlaydi;
Turnir ekvatoridan o‘tgan palla: 8- va 9-turlar Olimpiadaning eng og‘ir chig‘irig‘i hisoblanadi; bu bosqichda qo‘lga kiritilgan har yarim ochko (durang) ham yakunda oltin medallar sohibini aniqlab berishi mumkin.
Samarqand bahslari nafaqat yurtimiz, balki butun jahon shaxmati ixlosmandlari uchun unutilmas, shiddatli va tarixiy nabardlarni taqdim etmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi Germaniya ustidan qaysi hisobda g‘alaba qozonadi? Qizlarimiz Niderlandiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, medallar zonasiga kira olishiga ishonasizmi? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy jamoalarimizga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…