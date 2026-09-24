Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 8-tur bahslari start olmoqda: barcha juftliklar tahlili

·22·Sport
Butunjahon shaxmat Olimpiadasida 8-tur bahslari start olmoqda: barcha juftliklar tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda bo'lib o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 8-turida O‘zbekistonning erkaklar bosh terma jamoasi Germaniya bilan, O‘zbekiston-2 jamoasi Angliya bilan, ayollar terma jamoasi esa Niderlandiya bilan kuch sinashadi.
  • Bu tur bahslari Olimpiadaning eng og‘ir bosqichlaridan biri bo‘lib, unda qo‘lga kiritilgan har bir ochko medallar taqdirini hal qilishi mumkin.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurashlar eng keskin va hal qiluvchi pallaga kirdi: bugun musobaqa peshqadamlarini aniqlab beruvchi olamshumul 8-tur uchrashuvlari o‘tkaziladi. Ayniqsa, butun dunyo shaxmat hamjamiyatining diqqat-e’tibori erkaklar o‘rtasidagi birinchi taxtaga qaratilgan bo‘lib, unda O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi (qora donalarda) Yevropaning eng tartibli va mustahkam jamoalaridan biri bo‘lgan Germaniya termasiga (oq donalarda) qarshi saf tortadi.

Avvalgi turda Fransiya bilan 2:2 hisobida jangovar durang qayd etib, chinakam jasorat ko‘rsatgan ikkinchi jamoamiz — «O‘zbekiston-2» esa bu gal yana bir jahon grandi Angliya terma jamoasi bilan to‘qnash keladi. Uchinchi erkaklar jamoamiz («O‘zbekiston-3») esa mahoratli Shveysariya termasiga qarshi bahs olib boradi.

Ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham termalarimizni o‘ta mas’uliyatli va jiddiy sinovlar kutmoqda: 7-turda Sloveniyani 3,5:0,5 hisobida yanchib tashlagan asosiy qizlar jamoamiz (O‘zbekiston-1) Yevropaning kuchli vakili Niderlandiyaga qarshi dona sursa, O‘zbekiston-2 qizlari Kuba termasi bilan, O‘zbekiston-3 jamoasi esa Yamayka vakilalari bilan kuch sinashadi. Bundan tashqari, qo‘shni stollarda Hindiston — Ozarboyjon, AQSH — Serbiya hamda Fransiya — Eron kabi markaziy to‘qnashuvlar ham kuzatiladi.

Xo‘sh, Nodirbek Abdusattorov boshchiligidagi yigitlarimiz Germaniyaning temir mudofaasini sindira oladimi, yoshlarimiz Angliyani to‘xtata oladimi va qizlarimiz Niderlandiya to‘sig‘idan qanday o‘tadi?

«Germaniya to‘sig‘i, Angliya imtihoni va Niderlandiya dueli»: 8-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Samarqanddagi 8-tur rasmiy juftliklaridan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Birinchi taxtadagi markaziy jang: O‘zbekiston erkaklar bosh terma jamoasi turnir jadvalida muhim o‘rinda borayotgan Germaniya bilan qora donalarda bahslashadi;

  • O‘zbekiston-2 uchun ingliz sinovi: Sensatsiya ko‘rsatishda davom etayotgan ikkinchi tarkibimiz jahonning eng kuchli maktablaridan biri bo‘lgan Angliyaga qarshi dona suradi;

  • O‘zbekiston-3 ning ochko jamg‘arish imkoniyati: Uchinchi erkaklar terma jamoamiz Shveysariya bilan kuch sinashadi;

  • Ayollarning Niderlandiyaga qarshi murosasiz jangi: Afruza Hamdamova va Gulruhbegim Tohirjonova boshchiligidagi qizlarimiz kuchli Niderlandiyani sinovdan o‘tkazadi;

  • Xalqaro grandlar qarama-qarshiligi: Tur doirasida Hindiston — Ozarboyjon va AQSH — Serbiya kabi qit’aviy derbilar kechadi.

Samarqand-2026: 8-turning rasmiy juftliklari va bahslar taqvimi (Pairings Round 8)

Erkaklar va ayollar o‘rtasidagi barcha terma jamoalarimizning rasmiy raqiblari tahlili:

Toifa va taxtalar

Oq donalarda (Team White)

Qora donalarda (Team Black)

Bahsning asosiy ahamiyati

Erkaklar: 1-stol

Germaniya (Germany)

O‘zbekiston (Uzbekistan)

Turnir peshqadamligi va chempionlik yo‘lidagi bosh bahs

Erkaklar: 2-stol

Angliya (England)

O‘zbekiston-2 (Uzbekistan 2)

Yoshlarimizning ingliz grossmeysterlari bilan superto‘qnashuvi

Erkaklar: 3-stol

O‘zbekiston-3 (Uzbekistan 3)

Shveysariya (Switzerland)

Jamoaviy ochkolarni maksimallashtirish imkoniyati

Erkaklar: Boshqa markaziy bahslar

Hindiston, AQSH, Xitoy, Fransiya

Ozarboyjon, Serbiya, Polsha, Eron

Olimpiada medallar kurashining markaziy janglari

Ayollar: 1-stol

Niderlandiya (Netherlands)

O‘zbekiston (Uzbekistan)

Top-10 elitasi sari muhim qadam

Ayollar: 2-stol

Kuba (Cuba)

O‘zbekiston-2 (Uzbekistan 2)

Lotin Amerikasining tajribali vakillariga qarshi kurash

Ayollar: 3-stol

Yamayka (Jamaica)

O‘zbekiston-3 (Uzbekistan 3)

Istiqbolli yosh qizlarimiz uchun qulay imkoniyat

Ayollar: Boshqa markaziy bahslar

Qozog‘iston, Gurjiston, Bolgariya

Hindiston, Xitoy, Mo‘g‘uliston

Ayollar shaxmatidagi global favoritlar to‘qnashuvi

Shaxmat ekspertizasi va taktik tahlil: Nega 8-tur medallar taqdirini hal qiladi?

Xalqaro grossmeysterlar va ekspertlarning xulosalari:

  • Germaniyaning pragmatik uslubi: Nemis shaxmatchilari chuqur debyut tayyorgarligi va xatosiz endshpil o‘yini bilan ajralib turadi; ularga qarshi qora donalarda harakat qilish Abdusattorov, Sindarov va Yakubboyevdan yuqori sovuqqonlikni talab etadi;

  • «O‘zbekiston-2»ning sensatsion ruhiyati: Fransiyani 2:2 hisobida to‘xtatib qolgan ikkinchi jamoamiz ruhiy jihatdan yuqori darajada shakllandi; Angliyaga qarshi uchrashuv ularning jahon elitasidagi o‘rnini yana bir bor isbotlaydi;

  • Ayollar termamizning hujumkor salohiyati: Sloveniya ustidan qozonilgan 3,5 ochkolik g‘alaba Niderlandiyaga qarshi o‘yinda ham qizlarimizga katta ishonch bag‘ishlaydi;

  • Turnir ekvatoridan o‘tgan palla: 8- va 9-turlar Olimpiadaning eng og‘ir chig‘irig‘i hisoblanadi; bu bosqichda qo‘lga kiritilgan har yarim ochko (durang) ham yakunda oltin medallar sohibini aniqlab berishi mumkin.

Samarqand bahslari nafaqat yurtimiz, balki butun jahon shaxmati ixlosmandlari uchun unutilmas, shiddatli va tarixiy nabardlarni taqdim etmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston erkaklar bosh jamoasi Germaniya ustidan qaysi hisobda g‘alaba qozonadi? Qizlarimiz Niderlandiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, medallar zonasiga kira olishiga ishonasizmi? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy jamoalarimizga bag‘ishlangan ushbu muhim tahliliy maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Samarqand 2026 shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat jamoasiGermaniya shaxmat terma jamoasiAngliya shaxmat terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdi15 sentabr 07:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqroriKecha 22:42Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi21 sentabr 10:24Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?19 sentabr 10:48Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariKecha 12:21O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari22 sentabr 01:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?