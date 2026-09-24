Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi

·44·Sport
Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer, Erling Xolandning "Kopengagen" klubidagi sinov jarayonida ishtirok etgani va uni rad etgani haqidagi mish-mishlarni kulgi bilan rad etdi.
  • Riemerning aytishicha, 2017 yilda Xoland va uning otasi Alf-Inge Xolandni qabul qilganida, futbolchining taqdiri uning qo'lida bo'lmagan va "Kopengagen"ni 200 millionlik transferdan mahrum qilgan odam o'zi emas.

Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer UEFA Millatlar ligasi doirasida Norvegiyaga qarshi o'tkaziladigan o'yin oldidan 2017 yilda Erling Xoland bilan bog'liq mashhur voqeaga oydinlik kiritdi. U o'shanda hujumchining "Kopengagen" klubidagi sinov jarayonida ishtirok etgani va uni rad etgani haqidagi gap-so'zlarni kulgi bilan rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ullevaal stadionida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Brian Riemer yosh Erlingning Daniyadagi bir haftalik safari vaqtidagi o'zining roli haqida gapirib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, o'sha davrda Norvegiya terma jamoasi hozirgi ustozi Stale Solbakken "Kopengagen" bosh murabbiyi lavozimida ishlagan, Brian Riemer esa klubning 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar jamoasini boshqargan.

Tarixiy sinov va o'tmish xotiralari

Stale Solbakken avvalroq o'zining matbuot anjumanida sobiq yordamchisi Riemer iqtidorli hujumchini jamoada olib qolmaslikda hech qanday mas'uliyatga ega emasligini tasdiqlagan edi. Brian Riemer bu voqeani futbol olamidagi qiziqarli hikoyalardan biri deb atab, yillar oldin Haaland va uning otasi Alf-Inge Xolandni qabul qilganini esladi.

Daniyalik mutaxassis bugungi kunda Erling Xolandning jahon darajasidagi to'purarga aylanganini kuzatishdan mamnun ekanini yashirmadi. U "Kopengagen" klubini kelajakdagi millionlab daromadlardan mahrum qilgani haqidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi.

Oldinda muhim o'yin kutmoqda

Riemerning so'zlariga ko'ra, bu shunchaki yaxshi bayramona hikoya xolos va o'sha paytda futbolchining taqdiri uning qo'lida bo'lmagan. "Men xotirjamlik bilan aytishim mumkinki, 'Kopengagen'ni 200 millionlik transferdan mahrum qilgan odam men emasman", — deya kulib qo'shimcha qildi murabbiy.

Shuningdek, Daniya terma jamoasi ustozi Oslo shahridagi A ligasining ochilish o'yini oldidan jamoasi Haaland boshchiligidagi raqibga qarshi autsayder sifatida maydonga tushishini rad etdi. U daniyalik futbolchilar yuqori texnik salohiyatga egaligini va safardan uch ochko bilan qaytishga qat'iy ishonishlarini ta'kidladi.

Erling HaalandBrian RiemerDaniyaNorvegiyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdiMartin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdiKecha 21:14Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldi17 avgust 06:03Erling Xoland 24 yoshini nishonladi: Manchester Siti yulduzi taʼtilda kuch toʻplamoqdaErling Xoland 24 yoshini nishonladi: Manchester Siti yulduzi taʼtilda kuch toʻplamoqda21 iyul 23:57Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdi15 iyul 02:33Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”14 iyul 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?