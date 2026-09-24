Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer, Erling Xolandning "Kopengagen" klubidagi sinov jarayonida ishtirok etgani va uni rad etgani haqidagi mish-mishlarni kulgi bilan rad etdi.
- Riemerning aytishicha, 2017 yilda Xoland va uning otasi Alf-Inge Xolandni qabul qilganida, futbolchining taqdiri uning qo'lida bo'lmagan va "Kopengagen"ni 200 millionlik transferdan mahrum qilgan odam o'zi emas.
Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer UEFA Millatlar ligasi doirasida Norvegiyaga qarshi o'tkaziladigan o'yin oldidan 2017 yilda Erling Xoland bilan bog'liq mashhur voqeaga oydinlik kiritdi. U o'shanda hujumchining "Kopengagen" klubidagi sinov jarayonida ishtirok etgani va uni rad etgani haqidagi gap-so'zlarni kulgi bilan rad etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ullevaal stadionida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Brian Riemer yosh Erlingning Daniyadagi bir haftalik safari vaqtidagi o'zining roli haqida gapirib o'tdi. Ma'lum qilinishicha, o'sha davrda Norvegiya terma jamoasi hozirgi ustozi Stale Solbakken "Kopengagen" bosh murabbiyi lavozimida ishlagan, Brian Riemer esa klubning 19 yoshgacha bo'lgan futbolchilar jamoasini boshqargan.
Tarixiy sinov va o'tmish xotiralariStale Solbakken avvalroq o'zining matbuot anjumanida sobiq yordamchisi Riemer iqtidorli hujumchini jamoada olib qolmaslikda hech qanday mas'uliyatga ega emasligini tasdiqlagan edi. Brian Riemer bu voqeani futbol olamidagi qiziqarli hikoyalardan biri deb atab, yillar oldin Haaland va uning otasi Alf-Inge Xolandni qabul qilganini esladi.
Daniyalik mutaxassis bugungi kunda Erling Xolandning jahon darajasidagi to'purarga aylanganini kuzatishdan mamnun ekanini yashirmadi. U "Kopengagen" klubini kelajakdagi millionlab daromadlardan mahrum qilgani haqidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi.
Oldinda muhim o'yin kutmoqdaRiemerning so'zlariga ko'ra, bu shunchaki yaxshi bayramona hikoya xolos va o'sha paytda futbolchining taqdiri uning qo'lida bo'lmagan. "Men xotirjamlik bilan aytishim mumkinki, 'Kopengagen'ni 200 millionlik transferdan mahrum qilgan odam men emasman", — deya kulib qo'shimcha qildi murabbiy.
Shuningdek, Daniya terma jamoasi ustozi Oslo shahridagi A ligasining ochilish o'yini oldidan jamoasi Haaland boshchiligidagi raqibga qarshi autsayder sifatida maydonga tushishini rad etdi. U daniyalik futbolchilar yuqori texnik salohiyatga egaligini va safardan uch ochko bilan qaytishga qat'iy ishonishlarini ta'kidladi.
Izohlar 0
…