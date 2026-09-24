Xiaomi uy sharoitida kafe darajasidagi qahva tayyorlaydigan yangi qurilmani taqdim etdi

·40·Texno
Xiaomi uy sharoitida kafe darajasidagi qahva tayyorlaydigan yangi qurilmani taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro nomli yangi yarim avtomatik kofemashinasini taqdim etdi, u uy sharoitida kafe darajasidagi qahva tayyorlash imkonini beradi.
  • Qurilma ikki alohida nasos va isitish bloklari bilan jihozlangan bo'lib, bu espresso tayyorlash va sutni ko'pirtirishni bir vaqtda amalga oshirishga imkon beradi, natijada kutish vaqti qisqaradi va ketma-ket o'n stakandan ortiq qahva tayyorlash mumkin.

Xiaomi kompaniyasi uy sharoitida professional darajadagi qahva tayyorlashga moʻljallangan Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro yarim avtomatik kofemashinasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma mustaqil ishlash tizimlari, haroratni aniq nazorat qilish mexanizmi hamda turli xil sut turlari bilan avtomatik ishlash imkoniyatlari bilan jihozlangan boʻlib, uning narxi 520 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi kofemashina ikki alohida nasos va isitish bloklari bilan taʼminlangan. Ushbu konstruksiya tufayli espresso tayyorlash va sutni koʻpirtirish jarayonlari bir-biriga bogʻliq boʻlmagan holda bir vaqtning oʻzida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa kutish vaqtini sezilarli darajada qisqartirib, ketma-ket oʻn stakandan ortiq qahva tayyorlash imkoniyatini beradi.

Issiq va sovuq suv uchun maxsus alohida konturlar koʻzda tutilgan boʻlib, ular bir-biri bilan aralashmaydi. Issiq kontur tez qizib, toʻyingan espresso tayyorlashga moʻljallangan boʻlsa, past haroratli impulsimli ekstraktsiya past bosim ostida sovuq qahvani tezda tayyorlash imkonini beradi. Qurilma asosiy qismlarini nazorat qiluvchi beshta datchik va maxsus algoritm harorat aniqligini taʼminlaydi.

Sutli ichimliklarni avtomatik tayyorlash

Xiaomi muhandislari sutli ichimliklarga alohida eʼtibor qaratishgan. Mijia Coffee Maker Pro odatiy sut hamda oʻsimlik turlarini oʻz ichiga olgan besh xil sutni avtomatik ravishda koʻpirtira oladi. Foydalanuvchiga faqat kerakli variantni tanlab, stakanni qoʻyish kifoya qiladi — mashina bugʻ naychasi bilan qoʻlda ishlashni talab qilmasdan zich va bir hil koʻpik hosil qiladi.

Tayyorlash jarayonida tizim bosimni real vaqt rejimida nazorat qilib, har qanday ogʻishlarni qayd etib boradi. Ekstraktsiya yakunlangach, kofemashina bosim grafigini tuzadi va muayyan qahva naviga mos keladigan sozlamalarni oʻzgartirish boʻyicha tavsiyalar beradi.

Moslashuvchan sozlamalar va ilova imkoniyatlari

Biroq qurilmadan foydalanishni toʻliq avtomatlashtirish shart emas. Foydalanuvchi donalarni maydalash darajasidan tortib ekstraktsiya harorati va sutni koʻpirtirishgacha boʻlgan toʻqqizta parametrlarni mustaqil ravishda sozlashi mumkin. Oʻz navbatida, shaxsiy sozlamalarni maxsus retseptlar sifatida saqlab qolish imkoniyati ham mavjud.

Parametrlar bilan tajriba oʻtkazishni istamaydiganlar uchun esa ilovada turli qahva navlari va qovurish darajalari uchun yuzlab bulutli retseptlar mavjud. Tanlangan sozlamalarni birgina tugmani bosish orqali kofemashinaga yuborish mumkin. Tayyor variantlar qatorida kokos sutli latte yoki apelsin qoʻshilgan amerikano kabi ichimliklar ham oʻrin olgan.

XiaomiKofemashinaSmart TexnologiyaQahva TayyorlashMijia Pro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdiXiaomi oʻta jim va tejamkor gaz suv isitgichini taqdim etdi8 sentabr 15:28Xiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda kofe tayyorlaydigan ixcham Mijia Portable Coffee Machine qurilmasini taqdim etdi24 iyun 22:58Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdi18 iyun 00:54Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdi11 iyun 17:53Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildi9 sentabr 13:52Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdi15 sentabr 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi