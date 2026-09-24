Xiaomi uy sharoitida kafe darajasidagi qahva tayyorlaydigan yangi qurilmani taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro nomli yangi yarim avtomatik kofemashinasini taqdim etdi, u uy sharoitida kafe darajasidagi qahva tayyorlash imkonini beradi.
- Qurilma ikki alohida nasos va isitish bloklari bilan jihozlangan bo'lib, bu espresso tayyorlash va sutni ko'pirtirishni bir vaqtda amalga oshirishga imkon beradi, natijada kutish vaqti qisqaradi va ketma-ket o'n stakandan ortiq qahva tayyorlash mumkin.
Xiaomi kompaniyasi uy sharoitida professional darajadagi qahva tayyorlashga moʻljallangan Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro yarim avtomatik kofemashinasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma mustaqil ishlash tizimlari, haroratni aniq nazorat qilish mexanizmi hamda turli xil sut turlari bilan avtomatik ishlash imkoniyatlari bilan jihozlangan boʻlib, uning narxi 520 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi kofemashina ikki alohida nasos va isitish bloklari bilan taʼminlangan. Ushbu konstruksiya tufayli espresso tayyorlash va sutni koʻpirtirish jarayonlari bir-biriga bogʻliq boʻlmagan holda bir vaqtning oʻzida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa kutish vaqtini sezilarli darajada qisqartirib, ketma-ket oʻn stakandan ortiq qahva tayyorlash imkoniyatini beradi.
Issiq va sovuq suv uchun maxsus alohida konturlar koʻzda tutilgan boʻlib, ular bir-biri bilan aralashmaydi. Issiq kontur tez qizib, toʻyingan espresso tayyorlashga moʻljallangan boʻlsa, past haroratli impulsimli ekstraktsiya past bosim ostida sovuq qahvani tezda tayyorlash imkonini beradi. Qurilma asosiy qismlarini nazorat qiluvchi beshta datchik va maxsus algoritm harorat aniqligini taʼminlaydi.
Sutli ichimliklarni avtomatik tayyorlashXiaomi muhandislari sutli ichimliklarga alohida eʼtibor qaratishgan. Mijia Coffee Maker Pro odatiy sut hamda oʻsimlik turlarini oʻz ichiga olgan besh xil sutni avtomatik ravishda koʻpirtira oladi. Foydalanuvchiga faqat kerakli variantni tanlab, stakanni qoʻyish kifoya qiladi — mashina bugʻ naychasi bilan qoʻlda ishlashni talab qilmasdan zich va bir hil koʻpik hosil qiladi.
Tayyorlash jarayonida tizim bosimni real vaqt rejimida nazorat qilib, har qanday ogʻishlarni qayd etib boradi. Ekstraktsiya yakunlangach, kofemashina bosim grafigini tuzadi va muayyan qahva naviga mos keladigan sozlamalarni oʻzgartirish boʻyicha tavsiyalar beradi.
Moslashuvchan sozlamalar va ilova imkoniyatlariBiroq qurilmadan foydalanishni toʻliq avtomatlashtirish shart emas. Foydalanuvchi donalarni maydalash darajasidan tortib ekstraktsiya harorati va sutni koʻpirtirishgacha boʻlgan toʻqqizta parametrlarni mustaqil ravishda sozlashi mumkin. Oʻz navbatida, shaxsiy sozlamalarni maxsus retseptlar sifatida saqlab qolish imkoniyati ham mavjud.
Parametrlar bilan tajriba oʻtkazishni istamaydiganlar uchun esa ilovada turli qahva navlari va qovurish darajalari uchun yuzlab bulutli retseptlar mavjud. Tanlangan sozlamalarni birgina tugmani bosish orqali kofemashinaga yuborish mumkin. Tayyor variantlar qatorida kokos sutli latte yoki apelsin qoʻshilgan amerikano kabi ichimliklar ham oʻrin olgan.
Izohlar 0
…