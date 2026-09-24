Damas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UzAuto Motors Damas avtomobillarini xarid qilish uchun yangi muddatli to‘lov shartlarini joriy qildi, bunda xaridor avtomobil narxining 50 foizini to‘lab, qolgan 50 foizini 24 oy davomida bank krediti va foizsiz to‘lashi mumkin.
- Ushbu taklif 21 sentyabrda e’lon qilingan bo‘lib, oylik to‘lovlar 1,94 million so‘mdan boshlanadi.
- Yangi shartlar bank ishtirokisiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri muddatli to‘lov asosida amalga oshiriladi va avtomobillar soni cheklangan.
UzAuto Motors Damas xaridorlari uchun yangi muddatli to‘lov shartlarini e’lon qildi. Avtomobil narxining 50 foizini oldindan to‘lagan xaridor qolgan mablag‘ni 24 oy davomida bank krediti va foizlarsiz bo‘lib-bo‘lib to‘lashi mumkin. Oylik to‘lovlar 1,94 million so‘mdan boshlanadi.
Yangi taklif 21 sentyabr kuni UzAuto Motors'ning rasmiy saytida e’lon qilindi. Kompaniyaning ma’lum qilishicha, dastur bank krediti yoki bank ishtirokisiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri muddatli to‘lov asosida amalga oshiriladi.
Bu esa Damas xarid qilishni rejalashtirganlar uchun bir yo‘la butun mablag‘ni to‘lash o‘rniga, narxning yarmini avvaldan to‘lab, qolgan qismini ikki yilga taqsimlash imkonini beradi.
Damas uchun yangi to‘lov shartlari qanday?
UzAuto Motors e’lon qilgan shartlarga ko‘ra, xaridor avtomobil qiymatining 50 foizini boshlang‘ich to‘lov sifatida amalga oshiradi.
Qolgan 50 foiz esa 24 oy davomida oyma-oy to‘lanadi.
Asosiy shartlar quyidagicha:
boshlang‘ich to‘lov — 50 foiz;
qolgan mablag‘ni to‘lash muddati — 24 oy;
bank krediti — talab etilmaydi;
bank foizi — yo‘q;
to‘lov — to‘g‘ridan to‘g‘ri muddatli to‘lov asosida.
Kompaniya bu taklif ma’lum muddat davomida amal qilishi va avtomobillar soni cheklanganini ham ma’lum qilgan.
Qaysi Damas uchun oyiga qancha to‘lanadi?
Hozirgi taklifda Damasning uchta komplektatsiyasi bo‘yicha oylik to‘lov miqdori ko‘rsatilgan.
Komplektatsiya
Oylik to‘lov
24 oyda qolgan to‘lov
Damas Van
1 940 750 so‘mdan
46 578 000 so‘m
Damas Combi
2 009 354 so‘mdan
48 224 496 so‘m
Damas Delux
2 029 417 so‘mdan
48 706 008 so‘m
Rasmiy ma’lumotda Damas Van uchun oylik to‘lov 1 940 750 so‘mdan, Combi uchun 2 009 354 so‘mdan, Delux uchun esa 2 029 417 so‘mdan boshlanishi ko‘rsatilgan.
Damas Combi uchun hisob-kitob qanday?
Kompaniya keltirgan misolda Damas Combi uchun avtomobil narxining 50 foizi sifatida 48 224 500 so‘m to‘lanadi.
Shundan keyin qolgan summa 24 oyga bo‘linadi va har oy 2 009 354 so‘mdan to‘lab boriladi.
Ya’ni xaridordan butun avtomobil qiymatini bir vaqtda to‘lash talab qilinmaydi. Asosiy talab — birinchi bosqichda narxning yarmini to‘lash.
Bu bank krediti emas
Yangi taklifning muhim jihati shundaki, UzAuto Motors uni bank krediti sifatida emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri muddatli to‘lov sifatida taqdim etmoqda.
Kompaniyaning rasmiy e’lonida avtomobil bank krediti va bank ishtirokisiz xarid qilinishi, qolgan mablag‘ esa 24 oy davomida bo‘lib to‘lanishi aytilgan.
Shu jihatdan, xaridor uchun asosiy farq — moliyalashtirish bank orqali kredit shaklida emas, avtomobil uchun belgilangan muddatli to‘lov mexanizmi orqali amalga oshirilishidadir.
Avtomobillar soni cheklangan
Taklifning yana bir muhim jihati — avtomobillar soni cheklangan.
UzAuto Motors aksiya ma’lum muddat amal qilishini ham bildirgan. Shu sababli aniq mavjud komplektatsiyalar, narxlar va muddatli to‘lov shartlarini rasmiy dilerlik markazlaridan tekshirish kerak.
Kompaniyaning rasmiy e’lonida murojaat uchun 78 141 77 77 telefon raqami ham ko‘rsatilgan.
Damas uchun avval ham imtiyozli takliflar berilgan
UzAuto Motors so‘nggi oylarda Chevrolet avtomobillarini turli imtiyozli shartlarda xarid qilish imkoniyatlarini taqdim etib kelmoqda.
Kompaniyaning maxsus takliflar sahifasida avvalroq Damas, Labo, Captiva, Onix va Tracker kabi modellar uchun ham foizsiz muddatli to‘lov dasturlari e’lon qilingan.
Biroq hozirgi yangi taklifning asosiy jihati — Damas uchun 50 foiz boshlang‘ich to‘lov va qolgan 50 foizni 24 oy davomida to‘lash imkoniyatining to‘g‘ridan to‘g‘ri kompaniya orqali taklif etilayotganidir.
Damas olmoqchi bo‘lganlar uchun muhim raqamlar
Hozirgi taklifni qisqacha ifodalaganda:
50 foiz — hozir to‘lanadi.
50 foiz — keyingi 24 oyga bo‘linadi.
1,94 million so‘m — oylik to‘lovning eng past ko‘rsatkichi.
Bank krediti va bank foizi — talab etilmaydi.
Avtomobillar soni — cheklangan.
Shuning uchun Damas xarid qilishni rejalashtirganlar uchun asosiy e’tiborni faqat oylik to‘lovga emas, balki boshlang‘ich 50 foizlik to‘lov, tanlangan komplektatsiyaning amaldagi narxi va dilerdagi mavjud avtomobillar soniga qaratish muhim.
Yangi taklifda Damasning Van, Combi va Delux versiyalari bo‘yicha oylik to‘lovlar 1,94–2,03 million so‘m oralig‘ida belgilangan.
Izohlar 0
…