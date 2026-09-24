Notinch dunyodagi tinch mamlakat: Shavkat Mirziyoyevning uyqusiz tuni va tinchlik formulasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonda bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda notinch dunyoda O‘zbekistonning tinch mamlakat ekanligi haqidagi mahalliy nuroniyning so‘zlaridan mamnunligini bildirdi.
- Davlat rahbari Andijondagi ko‘plab masalalar sabab kechalari uyqu kam bo‘lganini tan olib, tinchlikni saqlash ortida katta mas’uliyat turganini ta’kidladi.
- Ushbu samimiy e’tiroflar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Bugungi kunda sayyoramizning turli burchaklarida qonli urushlar, geosiyosiy bo‘linishlar va iqtisodiy notinchliklar kuchaygan bir davrda O‘zbekistondagi osoyishtalik va xalq birdamligining qadri har qachongidan ham yorqinroq namoyon bo‘lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyati faollari, ziyolilar va mahalla mas’ullari ishtirokida o‘tkazilgan yig‘ilishda kutilmagan, ochiq va chinakam yurakdan chiqqan samimiy e’tiroflari bilan barchaning diqqatini tortdi.
Davlatimiz rahbari tashrif davomida mahalliy nuroniylardan biri bilan kechgan qisqa, ammo falsafiy ma’noga boy muloqotni alohida yodga oldi: «Agar mendan qancha uxladingiz deb so‘rasangiz, kechasi Andijonda uxlash yaxshi, havosi juda zo‘r, lekin o‘y qiynaydi — uyqu kam bo‘ldi! Nimaga desangiz, Andijonda masalalar ko‘p, qilinadigan ishlar ko‘p. Ana kecha bitta oqsoqol juda to‘g‘ri gapirdilar: «Notinch dunyoda tinch mamlakat bor — bu O‘zbekiston!», dedilar. Men bu so‘zlardan juda xursand bo‘ldim. Bu inson siyosatdan mutlaqo yiroq odam, lekin yuragidagi bor gapni aytdi!».
Prezidentning hududlar rivoji yo‘lidagi uyqusiz tunlari va oddiy fuqarolarning yurtimizdagi tinchlikka bergan samimiy bahosi ijtimoiy tarmoqlarda keng rezonans uyg‘otdi. Xo‘sh, siyosatdan yiroq oqsoqolning bu fikrida qanday katta hayotiy haqiqat mujassam, notinch dunyoda tinchlikni saqlab qolish ortida qanday og‘ir mas’uliyat yotibdi va nima uchun Andijon muammolari Davlat rahbarining uyqusiga yo‘l bermayapti?
«Uyqusiz tun, oqsoqolning haqiqati va barqarorlik bahosi»: Prezident nutqining 5 ta asosiy nuqtasi
Shavkat Mirziyoyevning Andijondagi yig‘ilishda bildirgan eng ta’sirli va muhim fikrlari:
«Notinch dunyodagi tinch makon»: Andijonlik nuroniyning dunyodagi mojarolar fonida O‘zbekistonning tinchlik oroli ekaniga bergan xolis bahosi Prezidentni chuqur to‘lqinlantirdi;
Samimiy va siyosatdan xoli e’tirof: Davlatimiz rahbari bu so‘zlar rasmiy hisobot emas, balki oddiy fuqaroning yuragidan chiqqan sof haqiqat ekanini alohida ta’kidladi;
Mas’uliyat va uyqusiz tunlar: Shavkat Mirziyoyev Andijon havosi musaffo bo‘lsa-da, aholi muammolari va hal etilishi kerak bo‘lgan ko‘plab masalalar sabab kechasi uyqu kam bo‘lganini ochiq tan oldi;
Tinchlik — eng oliy ne’mat: Global miqyosda qarama-qarshiliklar avj olayotgan pallada mamlakatimizdagi osoyishtalik va ijtimoiy totuvlikning strategik qiymati yana bir karra ko‘rsatib berildi;
Xalq bilan tirik muloqot: Rahbarning dalalarda, ko‘chalarda va mahallalarda bevosita odamlar dardini tinglab qaror qabul qilishi yangi boshqaruv tizimining asosiy mezoniga aylanmoqda.
Zamonaviy geosiyosiy muhit va O‘zbekiston: Global beqarorlik va milliy osoyishtalik taqqosi
Dunyodagi umumiy vaziyat va yurtimizdagi barqaror rivojlanish omillari tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Notinch global makon holati
O‘zbekistondagi bugungi reallik
Harbiy-siyosiy vaziyat
Mintaqaviy urushlar, qurollanish poygasi va vayronagarchiliklar
Barqaror tinchlik, harbiy xavfsizlik va neytral diplomatiya
Xalqaro munosabatlar
Bloklarga bo‘linish, sanksiyalar va o‘zaro ishonchsizlik
Ochiqlik, yaxshi qo‘shnichilik va barcha bilan teng huquqli muloqot
Ichki ijtimoiy kayfiyat
Qo‘rquv, gumanitar inqirozlar va xavotir
Ertangi kunga ishonch, barqaror turmush va bunyodkorlik ruhi
Rahbariyatning bosh diqqati
Harbiy xarajatlar va siyosiy kurashlar
Aholi bandligi, ta’lim, sanoat va muammolarni hal etish
Xalqning tinchlikka munosabati
Tinchlikni yo‘qotish xavfi ostida yashash
«Notinch dunyoda tinch mamlakat» degan yuksak minnatdorlik
Ijtimoiy-falsafiy va siyosiy ekspertiza: Nega oqsoqolning so‘zi va Prezidentning uyqusizligi bog‘liq?
Siyosatshunoslar, jamoatchilik faollari va sotsiologlarning tahliliy xulosalari:
«Xalq bahosi — eng oliy baho»: Siyosat va geosiyosiy analizlardan yiroq bo‘lgan oddiy insonning dunyodagi holatni ko‘rib: «Biz tinch mamlakatdamiz», deyishi — davlat siyosatining to‘g‘riligini ko‘rsatuvchi eng katta indikatordir; bu murakkab davrda saqlab qolinayotgan barqarorlikka xalq tomonidan berilgan eng xolis bahodir;
«Tinchlik o‘z-o‘zidan kelmaydi»: Prezidentning «o‘y qiynaydi, Andijonda masalalar ko‘p, uyqu kam bo‘ldi» degan so‘zlari tinchlik va farovonlik tinimsiz mehnat, og‘ir qarorlar va har bir fuqaroning muammosini ichiga yutish evaziga ta’minlanishini anglatadi; iqtisodiy muammolar yechilmagan joyda tinchlik ham uzoq turmaydi, shu bois rahbarning asosiy tashvishi iqtisodiyotni ko‘tarishdir;
Murakkab geosiyosatda muvozanat saqlash san’ati: O‘zbekiston bugungi kunda yirik davlatlarning qarama-qarshiligiga aralashmasdan, faqat o‘z milliy manfaatlari va xalqining tinchligini ko‘zlab mustaqil siyosat olib bormoqda; aynan shu muvozanat mamlakatni global to‘fonlardan asrab turibdi;
Xalq va yetakchi birdamligi omili: Prezidentning oddiy oqsoqol fikridan chin dildan quvonishi va uni katta minbarlarda g‘urur bilan eslashi davlat va jamiyat o‘rtasidagi samimiy ishonch rishtalari mustahkamligini ko‘rsatadi.
Shavkat Mirziyoyevning Andijondagi ushbu ochiq dil izhori milliy tinchlik va osoyishtalik naqadar buyuk ne’mat ekanini hamda uni ko‘z qorachig‘idek asrash barchamizning muqaddas burchimiz ekanini yana bir bor yodga soldi.
Sizningcha, dunyodagi bugungi murakkab urushlar va keskinliklar davrida O‘zbekistondagi tinchlik va osoyishtalikni asrab qolish uchun biz — oddiy fuqarolar qanday hissa qo‘shishimiz kerak? Prezidentning Andijondagi samimiy fikrlari va oqsoqolning «tinch mamlakat» haqidagi so‘zlariga siz qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi eng buyuk ne’mat — tinchlikni madh etuvchi ushbu to‘lqinlantiruvchi maqolani barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…