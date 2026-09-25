Yaponiyada kiyimlarni bir daqiqada kichraytiradigan avtomatlar paydo bo‘ladi
Yaponiyada sayyohlarning chamadonidagi kiyimlarni avtomatik ravishda siqib, ixchamlashtiradigan qurilmalarni aeroportlarda joriy etish rejalashtirilmoqda.
«Pocket Tips» deb nomlangan xizmat maxsus avtomat yordamida kiyimlarni taxminan bir daqiqada kaft hajmiga qadar siqib beradi. Qurilma kiyim hajmini uning turiga qarab maksimal 7 baravargacha kamaytirishi mumkin. Bu esa chamadonda suvenirlar va boshqa xaridlar uchun qo‘shimcha joy bo‘shatishga yordam beradi.
Mazkur texnologiya 2025–2026 yillarda Xaneda, Narita, Kumamoto va Naxa aeroportlarida sinovdan o‘tkazilgan. Naxa aeroportidagi sinovda foydalanuvchilarning qariyb 96 foizi kiyimlarni siqish samarasi sezilganini bildirgan. To‘rtta aeroportdagi sinovlarda esa 400 ga yaqin kishi so‘rovda qatnashgan.
2026 yil sentyabr oyida xizmatni ishlab chiquvchi SJOY va Xaneda aeroportidagi «terminal.0 HANEDA» markazi ushbu texnologiyani to‘liq joriy etishga tayyorgarlik ko‘rish uchun qo‘shma loyihani boshlagan. Xaneda, Narita, Kumamoto va Naxa aeroportlarida kengroq joriy etish 2027 yildan boshlab rejalashtirilmoqda. Kelajakda xizmatni mehmonxonalar va boshqa joylarda ham qo‘llash imkoniyati ko‘rib chiqilmoqda.
Izohlar 0
…