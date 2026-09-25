Yaponiyada kiyimlarni bir daqiqada kichraytiradigan avtomatlar paydo bo‘ladi

·42·Dunyo
Yaponiyada kiyimlarni bir daqiqada kichraytiradigan avtomatlar paydo bo‘ladi

Yaponiyada sayyohlarning chamadonidagi kiyimlarni avtomatik ravishda siqib, ixchamlashtiradigan qurilmalarni aeroportlarda joriy etish rejalashtirilmoqda.

«Pocket Tips» deb nomlangan xizmat maxsus avtomat yordamida kiyimlarni taxminan bir daqiqada kaft hajmiga qadar siqib beradi. Qurilma kiyim hajmini uning turiga qarab maksimal 7 baravargacha kamaytirishi mumkin. Bu esa chamadonda suvenirlar va boshqa xaridlar uchun qo‘shimcha joy bo‘shatishga yordam beradi.

Mazkur texnologiya 2025–2026 yillarda Xaneda, Narita, Kumamoto va Naxa aeroportlarida sinovdan o‘tkazilgan. Naxa aeroportidagi sinovda foydalanuvchilarning qariyb 96 foizi kiyimlarni siqish samarasi sezilganini bildirgan. To‘rtta aeroportdagi sinovlarda esa 400 ga yaqin kishi so‘rovda qatnashgan.

2026 yil sentyabr oyida xizmatni ishlab chiquvchi SJOY va Xaneda aeroportidagi «terminal.0 HANEDA» markazi ushbu texnologiyani to‘liq joriy etishga tayyorgarlik ko‘rish uchun qo‘shma loyihani boshlagan. Xaneda, Narita, Kumamoto va Naxa aeroportlarida kengroq joriy etish 2027 yildan boshlab rejalashtirilmoqda. Kelajakda xizmatni mehmonxonalar va boshqa joylarda ham qo‘llash imkoniyati ko‘rib chiqilmoqda.

Pocket TipsSJOYXaneda aeroportiNarita aeroporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi84 yoshli ayol har oy 2000 km yo‘l bosib, kiyim tarqatadi22 sentabr 18:48Yaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdiYaponiyada 100 yoshdan oshganlar soni ilk bor 100 mingdan oshdi20 sentabr 11:04Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldi17 avgust 18:20Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?1 avgust 15:46Yaponiyada odamlar uchun noyob muzlatkich yaratildiYaponiyada odamlar uchun noyob muzlatkich yaratildi23 iyul 17:00Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandi23 iyul 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota