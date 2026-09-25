Nega ayrim fermerlar qoramollarga zebranikidek chiziqlar tushirmoqda?
Ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek fermerlari qoramollarning tanasiga zebranikidek oq-qora chiziqlar tushirilayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Bu usul chorva mollarini chaquvchi hasharotlardan himoya qilishga yordam berishi mumkin.
Bunday usul birinchi navbatda Yaponiyada o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda sinab ko‘rilgan. 2019 yilda PLOS ONE jurnalida chop etilgan tadqiqotda yapon olimlari qoramollarning tanasiga zebraga o‘xshash oq-qora chiziqlar tushirgan. Olti bosh yapon qora zotiga mansub qoramol ishtirok etgan tajribada chiziq tushirilgan hayvonlarga qo‘nadigan chaquvchi pashshalar soni chiziqsiz qoramollarga nisbatan qariyb 50 foizga kamaygan.
Olimlar shuningdek, chiziq tushirilgan qoramollar pashshalarni haydash uchun boshini silkitish, dumini o‘ynatish va oyog‘ini tepish kabi harakatlarni ham kamroq qilganini kuzatgan. Tadqiqotchilarning fikricha, zebraga xos chiziqlar pashshalarning hayvon tanasiga qo‘nishini qiyinlashtirishi mumkin.
Ushbu g‘oya keyinchalik Yaponiyaning ayrim hududlarida amaliyotda ham qo‘llana boshlagan. 2024 yilda Yamagata prefekturasida fermerlar qoramollarga oq-qora chiziqlar tushirib, ularni qon so‘ruvchi hasharotlardan himoya qilishga uringani xabar qilingan.
Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan O‘zbekistondagi videolarni ham shu usul bilan bog‘lash mumkin.
Izohlar 0
…