Nega ayrim fermerlar qoramollarga zebranikidek chiziqlar tushirmoqda?

·45·Jamiyat
Nega ayrim fermerlar qoramollarga zebranikidek chiziqlar tushirmoqda?

Ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek fermerlari qoramollarning tanasiga zebranikidek oq-qora chiziqlar tushirilayotgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Bu usul chorva mollarini chaquvchi hasharotlardan himoya qilishga yordam berishi mumkin.

Bunday usul birinchi navbatda Yaponiyada o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda sinab ko‘rilgan. 2019 yilda PLOS ONE jurnalida chop etilgan tadqiqotda yapon olimlari qoramollarning tanasiga zebraga o‘xshash oq-qora chiziqlar tushirgan. Olti bosh yapon qora zotiga mansub qoramol ishtirok etgan tajribada chiziq tushirilgan hayvonlarga qo‘nadigan chaquvchi pashshalar soni chiziqsiz qoramollarga nisbatan qariyb 50 foizga kamaygan.

Olimlar shuningdek, chiziq tushirilgan qoramollar pashshalarni haydash uchun boshini silkitish, dumini o‘ynatish va oyog‘ini tepish kabi harakatlarni ham kamroq qilganini kuzatgan. Tadqiqotchilarning fikricha, zebraga xos chiziqlar pashshalarning hayvon tanasiga qo‘nishini qiyinlashtirishi mumkin.

Ushbu g‘oya keyinchalik Yaponiyaning ayrim hududlarida amaliyotda ham qo‘llana boshlagan. 2024 yilda Yamagata prefekturasida fermerlar qoramollarga oq-qora chiziqlar tushirib, ularni qon so‘ruvchi hasharotlardan himoya qilishga uringani xabar qilingan.

Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan O‘zbekistondagi videolarni ham shu usul bilan bog‘lash mumkin.

Qoramollarga zebra chiziqlariYaponiya ilmiy tadqiqotlariYamagata prefekturasi fermerlariPashshalardan himoya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi18 sentabr 23:07Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqdaQashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda17 avgust 11:54Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...13 sentabr 19:36O‘zbekistonliklar AQSHda qonuniy, xavfsiz ishlash imkoniyatiga ega bo‘lmoqdaO‘zbekistonliklar AQSHda qonuniy, xavfsiz ishlash imkoniyatiga ega bo‘lmoqda19 may 11:58Urgutda poliklinika yangilandi, tibbiy xizmat sifati oshmoqdaUrgutda poliklinika yangilandi, tibbiy xizmat sifati oshmoqda25 aprel 08:47O‘zbekistonda chorva salomatligi oyligi boshlandiO‘zbekistonda chorva salomatligi oyligi boshlandi19 aprel 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq