“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!

·44·Sport
“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Chelsi" klubi Abduqodir Husanovni sotib olish uchun ikki xil taklif tayyorladi: birinchisi, Malo Gyustoni almashtirish, ikkinchisi esa 80 million funt sterling to'lash.
  • Agar transfer amalga oshsa, Husanov jahon futboli tarixidagi eng qimmat himoyachilardan biriga aylanadi.
  • "Chelsi" muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda Husanovning jamoaga tezlik, jismoniy kuch va aniq paslar olib kelishiga ishonib, klub rejasini qo'llab-quvvatlamoqda.

Angliya Premer-ligasida qishki transfer oynasi oldidan haqiqiy sensatsiya kurtak ochmoqda. Britaniya matbuotining xabar berishicha, Londonning «Chelsi» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovni o‘z safiga qo‘shib olish uchun misli ko‘rilmagan transfer rejasini ishga tushirdi. Himoya chizig‘idagi muammolarni hal qilishga kirishgan londonliklar 22 yoshli o‘zbek futbolchisini qishdayoq sotib olish niyatida bir nechta taklif hozirlamoqda.

Birinchi variantga ko‘ra, «aristokratlar» anchadan beri «shaharliklar» ustozi Enso Mareska nishonida turgan fransiyalik o‘ng qanot himoyachisi Malo Gyustoni to‘g‘ridan to‘g‘ri Husanovga almashtirish — rokirovka qilish g‘oyasini ilgari surmoqda. Agar «Manchester Siti» bu kelishuvga rozi bo‘lmasa, «Chelsi» Abduqodir uchun naqd 80 million funt sterling (qariyb 95 million yevro) to‘lashga tayyor. Ushbu transfer amalga oshsa, hamyurtimiz jahon futboli tarixidagi eng qimmatbaho himoyachilardan biriga aylanadi.

«80 millionlik badal, Gyusto rokirovkasi va London talabi»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi

Abduqodir Husanov atrofidagi qishki transfer muhokamalaridan eng muhim rasmiy dalillar:

  • «Chelsi»dan ikki xil taklif: Londonliklar Husanovni qo‘lga kiritish uchun rokirovka yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri rekord mablag‘ to‘lash variantini tayyorladi;

  • Malo Gyusto bilan almashtirish: Mareska qiziqayotgan fransiyalik iqtidorli qanot himoyachisi Gyusto Husanov evaziga Manchesterga yuborilishi mumkin;

  • 80 million funtlik badal: Rad javobi berilgan taqdirda, londonliklar 80 million funtlik naqd pul bilan «Siti»ni ko‘ndirishga urinib ko‘radi;

  • APLning top-3 himoyachisi: Tahliliy reytinglarda o‘zbek legioneri Premer-liganing eng kuchli uch nafar himoyachisi safida e’tirof etilmoqda;

  • Muxlislarning to‘liq daldasi: «Chelsi» ishqibozlari ijtimoiy tarmoqlarda Husanov jamoaga tezlik, jismoniy kuch va paslar aniqligini olib kelishiga ishonib, klub rejasini faol qo‘llamoqda.

«Chelsi»ning Husanov transferi bo‘yicha takliflari taqqosi

London klubi tayyorlayotgan ikki xil transfer ssenariysi jadvali:

Taklif parametrlari

1-variant: Rokirovka (Almashinuv)

2-variant: To‘g‘ridan to‘g‘ri rekord xarid

Kelishuv mexanizmi

Malo Gyusto ↔ Abduqodir Husanov

To‘liq pul kompensatsiyasini to‘lash

Moliyaviy qiymati

Gyustoning transfer huquqi «Siti»ga beriladi

80 million funt sterling (rekord badal)

«Siti» uchun manfaat

Mareska o‘z uslubi uchun istagan o‘ng qanot himoyachisiga ega bo‘ladi

Himoyachini sotish orqali moliyaviy feyr-pleyni mustahkamlash

«Chelsi»ning yutug‘i

Naqd pul sarflamasdan himoya markazini kuchaytiradi

Tarixdagi eng qimmat va ishonchli himoyachilardan birini qo‘lga kiritish

Husanovning roli

Alonsoning 3 himoyachili tizimida muqarrar asosiy tarkib

Klubning yangi yulduzi va mudofaa yetakchisi

Futbol va bozor ekspertizasi: Nega Husanov 80 million funtga arziydi?

Britaniyalik skautlar, transfer insayderlari va taktik mutaxassislarning xulosalari:

  • «Noyob jismoniy kuch va zamonaviy pas madaniyati»: Husanov bugungi kun markaziy himoyachisi uchun talab qilinadigan barcha xislatlarga ega — u Premer-liganing eng tezkor sprintchilari bilan bellasha oladi, yakkama-yakka to‘qnashuvlarda devordek mustahkam va uzoq masofalarga diagonal paslar berishda yuqori aniqlik ko‘rsatadi;

  • Malo Gyusto rokirovkasi mantig‘i: «Siti» o‘ng qanotda tezkor himoyachiga ehtiyoj sezayotgan bir paytda, Gyustoning taklif etilishi ikkala tomon uchun manfaatli bo‘lishi mumkin; ammo «shaharliklar» Abduqodirni o‘zlarining uzoq muddatli loyihasi sifatida saqlab qolishga urinayotgani bois 80 million funtlik badal varianti asosiy planga aylanishi ehtimoli yuqori;

  • Jahon futboli tarixidagi yangi davr: 80 million funtlik xarid Husanovni Yoshko Gvardiol va Garri Maguayr darajasidagi tarixning eng qimmat himoyachilari safiga qo‘shadi — bu esa o‘zbek futboli global savdo bozorida dunyo grandlarining asosiy nishoniga aylanganidan dalolat beradi.

Sizningcha, «Manchester Siti» Malo Gyusto bilan almashinuvga rozi bo‘ladimi yoki «Chelsi» Abduqodir Husanov uchun naqd 80 million funt sarflashiga to‘g‘ri keladimi? Husanovning Londonga ko‘chib o‘tishi uning faoliyati uchun yangi yuksalish pog‘onasi bo‘ladi deb o‘ylaysizmi? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining jahon miqyosidagi eng shov-shuvli transfer xabarini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Abduqodir HusanovChelsiManchester SitiAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!Bugun 08:23“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?Kecha 19:37«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)20 sentabr 22:31Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!17 sentabr 13:19APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!15 iyul 21:21Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdi3 sentabr 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi