“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Chelsi" klubi Abduqodir Husanovni sotib olish uchun ikki xil taklif tayyorladi: birinchisi, Malo Gyustoni almashtirish, ikkinchisi esa 80 million funt sterling to'lash.
- Agar transfer amalga oshsa, Husanov jahon futboli tarixidagi eng qimmat himoyachilardan biriga aylanadi.
- "Chelsi" muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda Husanovning jamoaga tezlik, jismoniy kuch va aniq paslar olib kelishiga ishonib, klub rejasini qo'llab-quvvatlamoqda.
Angliya Premer-ligasida qishki transfer oynasi oldidan haqiqiy sensatsiya kurtak ochmoqda. Britaniya matbuotining xabar berishicha, Londonning «Chelsi» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovni o‘z safiga qo‘shib olish uchun misli ko‘rilmagan transfer rejasini ishga tushirdi. Himoya chizig‘idagi muammolarni hal qilishga kirishgan londonliklar 22 yoshli o‘zbek futbolchisini qishdayoq sotib olish niyatida bir nechta taklif hozirlamoqda.
Birinchi variantga ko‘ra, «aristokratlar» anchadan beri «shaharliklar» ustozi Enso Mareska nishonida turgan fransiyalik o‘ng qanot himoyachisi Malo Gyustoni to‘g‘ridan to‘g‘ri Husanovga almashtirish — rokirovka qilish g‘oyasini ilgari surmoqda. Agar «Manchester Siti» bu kelishuvga rozi bo‘lmasa, «Chelsi» Abduqodir uchun naqd 80 million funt sterling (qariyb 95 million yevro) to‘lashga tayyor. Ushbu transfer amalga oshsa, hamyurtimiz jahon futboli tarixidagi eng qimmatbaho himoyachilardan biriga aylanadi.
«80 millionlik badal, Gyusto rokirovkasi va London talabi»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi
Abduqodir Husanov atrofidagi qishki transfer muhokamalaridan eng muhim rasmiy dalillar:
«Chelsi»dan ikki xil taklif: Londonliklar Husanovni qo‘lga kiritish uchun rokirovka yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri rekord mablag‘ to‘lash variantini tayyorladi;
Malo Gyusto bilan almashtirish: Mareska qiziqayotgan fransiyalik iqtidorli qanot himoyachisi Gyusto Husanov evaziga Manchesterga yuborilishi mumkin;
80 million funtlik badal: Rad javobi berilgan taqdirda, londonliklar 80 million funtlik naqd pul bilan «Siti»ni ko‘ndirishga urinib ko‘radi;
APLning top-3 himoyachisi: Tahliliy reytinglarda o‘zbek legioneri Premer-liganing eng kuchli uch nafar himoyachisi safida e’tirof etilmoqda;
Muxlislarning to‘liq daldasi: «Chelsi» ishqibozlari ijtimoiy tarmoqlarda Husanov jamoaga tezlik, jismoniy kuch va paslar aniqligini olib kelishiga ishonib, klub rejasini faol qo‘llamoqda.
«Chelsi»ning Husanov transferi bo‘yicha takliflari taqqosi
London klubi tayyorlayotgan ikki xil transfer ssenariysi jadvali:
Taklif parametrlari
1-variant: Rokirovka (Almashinuv)
2-variant: To‘g‘ridan to‘g‘ri rekord xarid
Kelishuv mexanizmi
Malo Gyusto ↔ Abduqodir Husanov
To‘liq pul kompensatsiyasini to‘lash
Moliyaviy qiymati
Gyustoning transfer huquqi «Siti»ga beriladi
80 million funt sterling (rekord badal)
«Siti» uchun manfaat
Mareska o‘z uslubi uchun istagan o‘ng qanot himoyachisiga ega bo‘ladi
Himoyachini sotish orqali moliyaviy feyr-pleyni mustahkamlash
«Chelsi»ning yutug‘i
Naqd pul sarflamasdan himoya markazini kuchaytiradi
Tarixdagi eng qimmat va ishonchli himoyachilardan birini qo‘lga kiritish
Husanovning roli
Alonsoning 3 himoyachili tizimida muqarrar asosiy tarkib
Klubning yangi yulduzi va mudofaa yetakchisi
Futbol va bozor ekspertizasi: Nega Husanov 80 million funtga arziydi?
Britaniyalik skautlar, transfer insayderlari va taktik mutaxassislarning xulosalari:
«Noyob jismoniy kuch va zamonaviy pas madaniyati»: Husanov bugungi kun markaziy himoyachisi uchun talab qilinadigan barcha xislatlarga ega — u Premer-liganing eng tezkor sprintchilari bilan bellasha oladi, yakkama-yakka to‘qnashuvlarda devordek mustahkam va uzoq masofalarga diagonal paslar berishda yuqori aniqlik ko‘rsatadi;
Malo Gyusto rokirovkasi mantig‘i: «Siti» o‘ng qanotda tezkor himoyachiga ehtiyoj sezayotgan bir paytda, Gyustoning taklif etilishi ikkala tomon uchun manfaatli bo‘lishi mumkin; ammo «shaharliklar» Abduqodirni o‘zlarining uzoq muddatli loyihasi sifatida saqlab qolishga urinayotgani bois 80 million funtlik badal varianti asosiy planga aylanishi ehtimoli yuqori;
Jahon futboli tarixidagi yangi davr: 80 million funtlik xarid Husanovni Yoshko Gvardiol va Garri Maguayr darajasidagi tarixning eng qimmat himoyachilari safiga qo‘shadi — bu esa o‘zbek futboli global savdo bozorida dunyo grandlarining asosiy nishoniga aylanganidan dalolat beradi.
Sizningcha, «Manchester Siti» Malo Gyusto bilan almashinuvga rozi bo‘ladimi yoki «Chelsi» Abduqodir Husanov uchun naqd 80 million funt sarflashiga to‘g‘ri keladimi? Husanovning Londonga ko‘chib o‘tishi uning faoliyati uchun yangi yuksalish pog‘onasi bo‘ladi deb o‘ylaysizmi? Shaxsiy tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining jahon miqyosidagi eng shov-shuvli transfer xabarini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…