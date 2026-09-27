«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi

·77·Sport
«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston shaxmatchilari Samarqandda o‘tkazilgan 46-Jahon shaxmat olimpiadasida tarixiy natija ko‘rsatib, mamlakatga ikkinchi bor olimpiada oltin medalini taqdim etdi.
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu g‘alaba bilan jamoa a’zolari, ustoz va murabbiylarni tabriklab, ularni «oltin avlod» deb atadi.
  • O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi musobaqada g‘olib chiqqani mamlakatning shaxmatdagi yuksalayotgan mavqeini yana bir bor tasdiqladi.

O‘zbekiston shaxmatchilari Samarqandda o‘tkazilgan 46-Jahon shaxmat olimpiadasida tarixiy natija qayd etib, mamlakatga yana bir bor olimpiada oltinini taqdim etdi. Jamoaning bu g‘alabasi O‘zbekistonning shaxmatdagi yuksalayotgan mavqeini yana bir bor namoyon qildi. FIDЕ ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi musobaqada g‘olib chiqib, ikki karra olimpiada chempioniga aylandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev jamoa a’zolari, ustoz va murabbiylarni ushbu tarixiy g‘alaba bilan tabrikladi.

«Sizlar — Yangi O‘zbekiston qahramonlarisiz»

Davlat rahbari o‘z tabrigida Samarqanddagi zafarni mamlakat shaxmati tarixidagi alohida voqea sifatida baholadi.

Prezident jamoa a’zolarini «oltin avlod» deya atab, ularning xalqaro maydonda O‘zbekiston nomini munosib himoya qilganini ta’kidladi.

«Ikki karra olimpiada chempioni degan yuksak sharafli unvon, buyuk zafar barchamizga, ko‘pmillatli xalqimizga muborak bo‘lsin!»

Shavkat Mirziyoyevning ta’kidlashicha, bugungi shaxmatchilar nafaqat sport natijasi, balki mamlakat yoshlarining salohiyatini ham namoyon etmoqda.

Nodirbek Abdusattorov — birinchi taxtada oltin medal

Jamoaning yetakchilaridan biri Nodirbek Abdusattorov olimpiada davomida mag‘lubiyatga uchramadi.

Prezident uni birinchi taxtada barqaror o‘yin ko‘rsatgan va jamoa lideri ekanini isbotlagan shaxmatchi sifatida alohida e’tirof etdi.

FIDЕ ham musobaqaning hal qiluvchi bosqichi oldidan Abdusattorovning 10 turdan keyin 8 ochko bilan mag‘lubiyatsiz borayotganini qayd etgan edi.

Uning shaxsiy natijasi jamoaning umumiy g‘alabasida muhim o‘rin tutdi.

Nodirbek Yoqubboyevning dramatik partiyasi alohida tilga olindi

Nodirbek Yoqubboyev ham O‘zbekistonning chempionlik yo‘lida muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.

Prezident uni Turkiya, Hindiston, Xitoy va AQSH vakillariga qarshi bellashuvlarda ko‘rsatgan matonati uchun alohida ta’kidladi.

Ayniqsa, Hindiston vakili Nihal Saringa qarshi partiyasi diqqat markazida bo‘ldi. Prezident ushbu bellashuvdagi murakkab vaziyatdan chiqish uchun qo‘llangan taktik yechimlarni alohida qayd etdi.

Bu partiya O‘zbekiston — Hindiston o‘rtasidagi medallar uchun kurashda muhim epizodlardan biri sifatida esda qoldi.

Javohir Sindorov va yosh avlodning hissasi

Javohir Sindorov ham chempionlikka katta hissa qo‘shgan shaxmatchilardan biri bo‘ldi.

FIDЕ ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonning Armanistonga qarshi hal qiluvchi bahsida aynan Sindorov birinchi g‘alabani qo‘lga kiritgan. U Robert Ovannisyanni mag‘lub etib, jamoaga muhim ochko taqdim etgan. Shu uchrashuvda Muhiddin Madaminov ham g‘alaba qozongan, Nodirbek Abdusattorov esa o‘z partiyasida yutib, O‘zbekistonning 3,5:0,5 hisobidagi ishonchli g‘alabasini ta’minlagan.

Prezident Muhiddin Madaminovning ham musobaqada birorta mag‘lubiyatga uchramaganini alohida e’tirof etdi.

Shamsiddin Vohidov ham muhim ochkolarni taqdim etdi

Terma jamoaning yana bir a’zosi Shamsiddin Vohidov ham bir qator muhim bellashuvlarda o‘zini ko‘rsata oldi.

U Hindiston, Turkiya va Vengriya shaxmatchilariga qarshi partiyalarda jamoa uchun zarur ochkolarni qo‘lga kiritishga harakat qildi.

Shu tariqa O‘zbekistonning chempionlik natijasi faqat bir yoki ikki shaxmatchining emas, butun jamoaning birgalikdagi mehnati mahsuli bo‘ldi.

O‘zbekistonning ikkinchi jamoasi ham e’tibordan chetda qolmadi

Samarqanddagi olimpiadada O‘zbekiston ikkinchi tarkib bilan ham ishtirok etdi.

Prezident bu jamoa natijasini ham alohida qayd etdi. Jahongir Vohidov boshchiligidagi tarkib kuchli raqiblarga qarshi bir qator muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritdi.

FIDЕ ham O‘zbekiston-2 jamoasini olimpiadaning kashfiyotlaridan biri sifatida qayd etgan. Jamoa Niderlandiyaga qarshi 3,5:0,5 hisobida g‘alaba qozongan.

Ispaniya va Angliya vakillari ustidan qayd etilgan natijalar ham Prezident tabrigida alohida tilga olindi.

Ayollar jamoasi ham munosib natija qayd etdi

Prezident O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ishtirokini ham e’tiborsiz qoldirmadi.

Ularning AQSH terma jamoasiga qarshi tengma-teng kurash olib borgani, 11 tur davomida 7 ta g‘alabaga erishgani va musobaqani 13-o‘rinda yakunlagani qayd etildi.

Bu natija O‘zbekistonda shaxmat taraqqiyoti faqat erkaklar terma jamoasi bilan cheklanib qolmayotganini ko‘rsatadi.

Parashaxmatchilardan ham tarixiy natija

Samarqanddagi shaxmat bayrami doirasida parashaxmatchilar ham muhim natija qayd etdi.

O‘zbekiston vakillari ushbu musobaqalar tarixida birinchi marta bronza medalni qo‘lga kiritdi.

Prezident tabrigida Selbi shaxsiy hisobda kumush, Abdulaziz esa bronza medaliga sazovor bo‘lgani, Ahadxon esa musobaqani umuman mag‘lubiyatsiz o‘tkazgani alohida ta’kidlangan.

FIDЕ e’tirofi ham O‘zbekiston shaxmatining yuksalayotganini ko‘rsatdi

Samarqanddagi olimpiada O‘zbekiston shaxmatining xalqaro nufuzi oshib borayotgani bilan bog‘liq yana bir qator voqealarga boy bo‘ldi.

FIDЕning 2026 yilgi Excellence Awards tadbirida O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi «Eng yaxshi federatsiya» nominatsiyasida birinchi o‘rinni egalladi. FIDЕ ma’lumotida bu mukofot milliy federatsiyalarning shaxmatni rivojlantirish, sportchilarni qo‘llab-quvvatlash va ommaviy hamda yuqori darajadagi shaxmatni kuchaytirishdagi ishlarini e’tirof etishi ta’kidlangan.

Shuningdek, 46-Jahon shaxmat olimpiadasi doirasida FIDЕ prezidenti saylovi ham Samarqandda o‘tkazildi. Timur Turlov 26 sentyabr kuni FIDЕ prezidenti etib saylandi.

Samarqandda boshlangan tarix yangi bosqichga chiqdi

O‘zbekiston shaxmatining bugungi natijasi tasodifiy yutuq emas. FIDЕning musobaqa oldidan e’lon qilgan materiallarida mamlakat 2022 yildagi olimpiada g‘olibligidan keyin jahon shaxmatida kuchli davlatlardan biriga aylangani qayd etilgan.

Endi esa Samarqanddagi 46-Jahon shaxmat olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi yana bir bor eng yuqori pog‘onaga ko‘tarildi.

Bu g‘alabada Nodirbek Abdusattorovning barqarorligi, Nodirbek Yoqubboyevning muhim partiyalardagi natijalari, Javohir Sindorovning hal qiluvchi g‘alabalari, Muhiddin Madaminovning mag‘lubiyatsiz ishtiroki, Shamsiddin Vohidovning jamoaga qo‘shgan hissasi va butun murabbiylar shtabi mehnati mujassam.

Samarqanddagi shaxmat taxtalarida qo‘lga kiritilgan oltin medal O‘zbekiston tarixidagi yana bir buyuk shaxmat sahifasiga aylandi.

Shavkat Mirziyoyev o‘z tabrigida ta’kidlaganidek, bugungi shaxmatchilar mamlakat xalqiga katta g‘urur va quvonch bag‘ishlamoqda. Endi esa «oltin avlod» oldida yanada yuksak marralar sari yo‘l ochildi.

46-Jahon shaxmat olimpiadasiO‘zbekiston shaxmat federatsiyasiShavkat MirziyoyevNodirbek Abdusattorov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi18 sentabr 06:35Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!3 avgust 15:29Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?Sindarov Karlsenni to‘xtatdi: Million dollarlik muhim bahsda nimalar sodir bo‘ldi?8 sentabr 12:08Katta sensatsiya: Javohir Sindarov FIDE Circuit reytingida dunyoda 1-o‘ringa chiqib oldiKatta sensatsiya: Javohir Sindarov FIDE Circuit reytingida dunyoda 1-o‘ringa chiqib oldi22 avgust 11:30Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!25 sentabr 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi