«Oltin avlod»: Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston shaxmatchilarini tabrikladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston shaxmatchilari Samarqandda o‘tkazilgan 46-Jahon shaxmat olimpiadasida tarixiy natija ko‘rsatib, mamlakatga ikkinchi bor olimpiada oltin medalini taqdim etdi.
- Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu g‘alaba bilan jamoa a’zolari, ustoz va murabbiylarni tabriklab, ularni «oltin avlod» deb atadi.
- O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi musobaqada g‘olib chiqqani mamlakatning shaxmatdagi yuksalayotgan mavqeini yana bir bor tasdiqladi.
O‘zbekiston shaxmatchilari Samarqandda o‘tkazilgan 46-Jahon shaxmat olimpiadasida tarixiy natija qayd etib, mamlakatga yana bir bor olimpiada oltinini taqdim etdi. Jamoaning bu g‘alabasi O‘zbekistonning shaxmatdagi yuksalayotgan mavqeini yana bir bor namoyon qildi. FIDЕ ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi musobaqada g‘olib chiqib, ikki karra olimpiada chempioniga aylandi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev jamoa a’zolari, ustoz va murabbiylarni ushbu tarixiy g‘alaba bilan tabrikladi.
«Sizlar — Yangi O‘zbekiston qahramonlarisiz»
Davlat rahbari o‘z tabrigida Samarqanddagi zafarni mamlakat shaxmati tarixidagi alohida voqea sifatida baholadi.
Prezident jamoa a’zolarini «oltin avlod» deya atab, ularning xalqaro maydonda O‘zbekiston nomini munosib himoya qilganini ta’kidladi.
«Ikki karra olimpiada chempioni degan yuksak sharafli unvon, buyuk zafar barchamizga, ko‘pmillatli xalqimizga muborak bo‘lsin!»
Shavkat Mirziyoyevning ta’kidlashicha, bugungi shaxmatchilar nafaqat sport natijasi, balki mamlakat yoshlarining salohiyatini ham namoyon etmoqda.
Nodirbek Abdusattorov — birinchi taxtada oltin medal
Jamoaning yetakchilaridan biri Nodirbek Abdusattorov olimpiada davomida mag‘lubiyatga uchramadi.
Prezident uni birinchi taxtada barqaror o‘yin ko‘rsatgan va jamoa lideri ekanini isbotlagan shaxmatchi sifatida alohida e’tirof etdi.
FIDЕ ham musobaqaning hal qiluvchi bosqichi oldidan Abdusattorovning 10 turdan keyin 8 ochko bilan mag‘lubiyatsiz borayotganini qayd etgan edi.
Uning shaxsiy natijasi jamoaning umumiy g‘alabasida muhim o‘rin tutdi.
Nodirbek Yoqubboyevning dramatik partiyasi alohida tilga olindi
Nodirbek Yoqubboyev ham O‘zbekistonning chempionlik yo‘lida muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
Prezident uni Turkiya, Hindiston, Xitoy va AQSH vakillariga qarshi bellashuvlarda ko‘rsatgan matonati uchun alohida ta’kidladi.
Ayniqsa, Hindiston vakili Nihal Saringa qarshi partiyasi diqqat markazida bo‘ldi. Prezident ushbu bellashuvdagi murakkab vaziyatdan chiqish uchun qo‘llangan taktik yechimlarni alohida qayd etdi.
Bu partiya O‘zbekiston — Hindiston o‘rtasidagi medallar uchun kurashda muhim epizodlardan biri sifatida esda qoldi.
Javohir Sindorov va yosh avlodning hissasi
Javohir Sindorov ham chempionlikka katta hissa qo‘shgan shaxmatchilardan biri bo‘ldi.
FIDЕ ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonning Armanistonga qarshi hal qiluvchi bahsida aynan Sindorov birinchi g‘alabani qo‘lga kiritgan. U Robert Ovannisyanni mag‘lub etib, jamoaga muhim ochko taqdim etgan. Shu uchrashuvda Muhiddin Madaminov ham g‘alaba qozongan, Nodirbek Abdusattorov esa o‘z partiyasida yutib, O‘zbekistonning 3,5:0,5 hisobidagi ishonchli g‘alabasini ta’minlagan.
Prezident Muhiddin Madaminovning ham musobaqada birorta mag‘lubiyatga uchramaganini alohida e’tirof etdi.
Shamsiddin Vohidov ham muhim ochkolarni taqdim etdi
Terma jamoaning yana bir a’zosi Shamsiddin Vohidov ham bir qator muhim bellashuvlarda o‘zini ko‘rsata oldi.
U Hindiston, Turkiya va Vengriya shaxmatchilariga qarshi partiyalarda jamoa uchun zarur ochkolarni qo‘lga kiritishga harakat qildi.
Shu tariqa O‘zbekistonning chempionlik natijasi faqat bir yoki ikki shaxmatchining emas, butun jamoaning birgalikdagi mehnati mahsuli bo‘ldi.
O‘zbekistonning ikkinchi jamoasi ham e’tibordan chetda qolmadi
Samarqanddagi olimpiadada O‘zbekiston ikkinchi tarkib bilan ham ishtirok etdi.
Prezident bu jamoa natijasini ham alohida qayd etdi. Jahongir Vohidov boshchiligidagi tarkib kuchli raqiblarga qarshi bir qator muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritdi.
FIDЕ ham O‘zbekiston-2 jamoasini olimpiadaning kashfiyotlaridan biri sifatida qayd etgan. Jamoa Niderlandiyaga qarshi 3,5:0,5 hisobida g‘alaba qozongan.
Ispaniya va Angliya vakillari ustidan qayd etilgan natijalar ham Prezident tabrigida alohida tilga olindi.
Ayollar jamoasi ham munosib natija qayd etdi
Prezident O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ishtirokini ham e’tiborsiz qoldirmadi.
Ularning AQSH terma jamoasiga qarshi tengma-teng kurash olib borgani, 11 tur davomida 7 ta g‘alabaga erishgani va musobaqani 13-o‘rinda yakunlagani qayd etildi.
Bu natija O‘zbekistonda shaxmat taraqqiyoti faqat erkaklar terma jamoasi bilan cheklanib qolmayotganini ko‘rsatadi.
Parashaxmatchilardan ham tarixiy natija
Samarqanddagi shaxmat bayrami doirasida parashaxmatchilar ham muhim natija qayd etdi.
O‘zbekiston vakillari ushbu musobaqalar tarixida birinchi marta bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Prezident tabrigida Selbi shaxsiy hisobda kumush, Abdulaziz esa bronza medaliga sazovor bo‘lgani, Ahadxon esa musobaqani umuman mag‘lubiyatsiz o‘tkazgani alohida ta’kidlangan.
FIDЕ e’tirofi ham O‘zbekiston shaxmatining yuksalayotganini ko‘rsatdi
Samarqanddagi olimpiada O‘zbekiston shaxmatining xalqaro nufuzi oshib borayotgani bilan bog‘liq yana bir qator voqealarga boy bo‘ldi.
FIDЕning 2026 yilgi Excellence Awards tadbirida O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi «Eng yaxshi federatsiya» nominatsiyasida birinchi o‘rinni egalladi. FIDЕ ma’lumotida bu mukofot milliy federatsiyalarning shaxmatni rivojlantirish, sportchilarni qo‘llab-quvvatlash va ommaviy hamda yuqori darajadagi shaxmatni kuchaytirishdagi ishlarini e’tirof etishi ta’kidlangan.
Shuningdek, 46-Jahon shaxmat olimpiadasi doirasida FIDЕ prezidenti saylovi ham Samarqandda o‘tkazildi. Timur Turlov 26 sentyabr kuni FIDЕ prezidenti etib saylandi.
Samarqandda boshlangan tarix yangi bosqichga chiqdi
O‘zbekiston shaxmatining bugungi natijasi tasodifiy yutuq emas. FIDЕning musobaqa oldidan e’lon qilgan materiallarida mamlakat 2022 yildagi olimpiada g‘olibligidan keyin jahon shaxmatida kuchli davlatlardan biriga aylangani qayd etilgan.
Endi esa Samarqanddagi 46-Jahon shaxmat olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi yana bir bor eng yuqori pog‘onaga ko‘tarildi.
Bu g‘alabada Nodirbek Abdusattorovning barqarorligi, Nodirbek Yoqubboyevning muhim partiyalardagi natijalari, Javohir Sindorovning hal qiluvchi g‘alabalari, Muhiddin Madaminovning mag‘lubiyatsiz ishtiroki, Shamsiddin Vohidovning jamoaga qo‘shgan hissasi va butun murabbiylar shtabi mehnati mujassam.
Samarqanddagi shaxmat taxtalarida qo‘lga kiritilgan oltin medal O‘zbekiston tarixidagi yana bir buyuk shaxmat sahifasiga aylandi.
Shavkat Mirziyoyev o‘z tabrigida ta’kidlaganidek, bugungi shaxmatchilar mamlakat xalqiga katta g‘urur va quvonch bag‘ishlamoqda. Endi esa «oltin avlod» oldida yanada yuksak marralar sari yo‘l ochildi.
Izohlar 0
…