Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSHni Yaqin Sharqdagi harbiylarini olib chiqib ketishga chaqirdi. U bu haqda X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida yozdi.
“Agar xavfsizlikda bo‘lishni istasangiz, mintaqamizni tark eting”, — deya ta’kidladi Aroqchi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron qurolli kuchlari har qanday hujum yoki tahdidni javobsiz qoldirmaydi. Shuningdek, Tehron o‘zini himoya qilish huquqidan foydalanishda ikkilanmasligini bildirdi.
Avvalroq AQSH Hormuz bo‘g‘ozi yaqinidagi voqealardan so‘ng Eronga zarba berganini ma’lum qilgan, bunga javoban Eron AQSHning mintaqadagi bazalariga hujum qilgani xabar qilingan.
…