Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdi

·0·Dunyo
Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdi

Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSHni Yaqin Sharqdagi harbiylarini olib chiqib ketishga chaqirdi. U bu haqda X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida yozdi.

“Agar xavfsizlikda bo‘lishni istasangiz, mintaqamizni tark eting”, — deya ta’kidladi Aroqchi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron qurolli kuchlari har qanday hujum yoki tahdidni javobsiz qoldirmaydi. Shuningdek, Tehron o‘zini himoya qilish huquqidan foydalanishda ikkilanmasligini bildirdi.

Avvalroq AQSH Hormuz bo‘g‘ozi yaqinidagi voqealardan so‘ng Eronga zarba berganini ma’lum qilgan, bunga javoban Eron AQSHning mintaqadagi bazalariga hujum qilgani xabar qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiJanubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:37Afg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiAfg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiBugun, 09:29Eron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiEron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiBugun, 09:2517 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi17 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdiBugun, 07:00NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?Bugun, 06:53Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiXitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi