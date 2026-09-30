Mashhur eronlik xonandaga 74 darra jazosi tasdiqlandi

·16·Dunyo
Mashhur eronlik xonandaga 74 darra jazosi tasdiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron apellyatsiya sudi mashhur xonanda Parastu Ahmadi va uning sakkiz nafar guruh a'zosiga nisbatan tayinlangan 74 darra jazosi hamda ikki yil davomida mamlakatdan chiqish va badiiy faoliyat bilan shug'ullanishni cheklash hukmini o'zgarishsiz qoldirdi.
  • Bu hukm 2024 yil dekabr oyida internet orqali namoyish etilgan, unda 29 yoshli Parastu Ahmadi hijobsiz holda qo'shiq kuylagan.
  • Eron hukumati ushbu konsertni mamlakatning "qonuniy va madaniy me'yorlari"ga zid deb baholagan.

Eron apellyatsiya sudi mashhur xonanda Parastu Ahmadi hamda uning guruhiga nisbatan tayinlangan 74 darra jazosini o‘zgarishsiz qoldirdi. Shu tariqa, xonanda va uning jamoasidagi yana sakkiz nafar a’zo bo‘yicha chiqarilgan sud hukmi yakuniy kuchga kirdi. Bu haqda The Guardian xabar berdi.

Qayd etilishicha, Qum shahridagi apellyatsiya sudi Ahmadi va uning jamoasi advokatlari tomonidan berilgan shikoyatni rad etgan. Sud hukmi joriy yil iyun oyida chiqarilgan bo‘lib, unga ko‘ra xonanda va uning guruhi a’zolari 74 darra urish, ikki yil davomida mamlakatdan chiqishni taqiqlash hamda shu muddat ichida badiiy faoliyat bilan shug‘ullanishni cheklash jazolariga hukm qilingan.

Mazkur ish 2024 yil dekabr oyida internet orqali namoyish etilgan konsert bilan bog‘liq. Unda 29 yoshli Parastu Ahmadi hijobsiz holda yakkaxon qo‘shiq kuylagan. Uning chiqishi YouTube platformasida tarqatilib, qisqa vaqt ichida millionlab marta tomosha qilingan. Eron hukumati esa ushbu konsertni mamlakatning «qonuniy va madaniy me’yorlari»ga zid deb baholagan.

Gap 2024 yil 11 dekabr kuni internetga joylangan «Karvonsaroy konserti» haqida bormoqda. Parastu Ahmadi tarixiy Deyr-Gachin karvonsaroyida tasvirga olingan 27 daqiqalik videoda uzun qora ko‘ylakda, boshiga hijob o‘ramagan holda bir nechta qo‘shiqni ijro etgan. Uning yonida esa to‘rt nafar erkak musiqachi ham bo‘lgan.

Eron qonunchiligida ayollarning jamoat joylarida hijobsiz yurishi taqiqlangan. Shuningdek, mamlakatda ayollarning erkaklar ishtirokidagi jamoat konsertlarida yakkaxon tarzda qo‘shiq kuylashiga ham cheklovlar mavjud. Ahmadi va uning jamoasi aynan shu talablarni buzganlikda ayblangan.

Xonanda va uning jamoasi advokatlari apellyatsiya instansiyasidan avvalgi qarorni qayta ko‘rib chiqishni so‘ragan. Biroq sud himoya tomoni keltirgan dalil va vajlarni yetarli deb topmagan hamda alohida sud majlisi o‘tkazmasdan, avvalgi hukmni o‘z kuchida qoldirgan.

Shu bilan birga, inson huquqlari tashkilotlari xonanda va uning jamoasiga nisbatan belgilangan 74 darra jazosini keskin qoraladi. Huquq faollari bunday jazoni inson qadr-qimmatini kamsituvchi hamda qiynoqning bir shakli sifatida baholagan.

Ahmadi ishining yangi bosqichi Eronda majburiy hijob talablariga rioya qilmayotgan ayollarga nisbatan bosim kuchayib borayotgan davrga to‘g‘ri kelmoqda. 2022 yildagi ommaviy noroziliklardan keyin mamlakatda ko‘plab ayollar jamoat joylarida hijobsiz yurishni davom ettirmoqda.

Shu bilan birga, Eron sud tizimi rahbari G‘ulom Husayn Muhsini Ejeyi ham majburiy hijobga qarshi harakatlarga nisbatan yangi choralar ko‘rilishini talab qilgan.

Hozircha Parastu Ahmadi va uning jamoasiga nisbatan tayinlangan 74 darra jazosi qachon ijro etilishi haqida aniq ma’lumot berilmagan.

Parastu AhmadiEron apellyatsiya sudiKarvonsaroy konsertiMadaniy huquqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»19 iyun 19:36Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radi1 avgust 19:02Ko‘zi ojiz erkak 240 km mashina haydab, politsiyaga tushdiKo‘zi ojiz erkak 240 km mashina haydab, politsiyaga tushdiBugun 22:31Tokioda 35 kun yomg‘ir yog‘ib, tarixiy rekord yangilandiTokioda 35 kun yomg‘ir yog‘ib, tarixiy rekord yangilandiBugun 22:12Bruklindagi ayol 20 yildan beri faqat yashilda yashaydiBruklindagi ayol 20 yildan beri faqat yashilda yashaydiBugun 19:11FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)Bugun 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota