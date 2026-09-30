Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi

·42·Sport
Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Krishtianu Ronaldu bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar bo'yicha fikr bildirdi.
  • Bosh murabbiy Norvegiya bilan o'yinda Ronalduga berilgan ko'rsatma va keyinchalik uni maydonga tushirmaslik jamoadagi taranglikni oshirganini tan oldi.
  • Vaziyatni tinchlantirish uchun Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proenka bosh murabbiy va sardor bilan uchrashib, mish-mishlarga barham berdi.

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi jamoadagi so‘nggi ziddiyatlar va Krishtianu Ronaldu bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar yuzasidan o‘z fikrlarini bildirdi. Chempionlar ligasi va xalqaro maydonlarda ulkan natijalarga erishgan faxriy hujumchining zaxirada qoldirilishi hamda Norvegiya bilan o‘yindan so‘ng yuzaga kelgan keskinlik futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Milliy jamoa Millatlar ligasidagi g‘alabali yurishini davom ettirayotganiga qaram-da, yulduz futbolchining noroziligi matbuotda qizg‘in muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu Norvegiya jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda maydonga tushirilmagach, o‘z noroziligini bildirgan. Portugaliya terma jamoasi ushbu bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, hujumchining zaxirada qolgani jamoa lagerida muayyan tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Mamlakat futbol federatsiyasi rahbariyati esa yuzaga kelgan vaziyatni tinchlantirish uchun darhol aralashishga majbur bo‘ldi.

Murabbiyning xatosi va zaxiradagi tushunmovchilik

Bosh murabbiy matbuot anjumanida o‘zining taktika va rejalari borasida ochiq gapirib, futbolchi bilan avvaldan kelishuv bo‘lganini ta'kidladi. Uchrashuv davomida o‘yin ssenariysi o‘zgargani sababli murabbiy o‘z qarorini o‘zgartirishga majbur bo‘lganini, biroq aynan shu jarayonda xatoga yo‘l qo‘yganini tan oldi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, futbolchiga ko‘rsatma berib, so‘ngra uni maydonga tushirmagani jamoadagi taranglikni oshirib yuborgan.

«Men Krishtianu bilan oldindan gaplashib olgan edim. Biz uning fizik imkoniyatlarini yaxshi bilamiz va shunga qarab rejalar tuzgandik. Biroq o‘yin davomida vaziyat taqozo etib, uning yordami kerak bo‘lishi mumkinligini o‘yladim va uni 45-daqiqadayoq qizdira boshladim. Mana shu yerda xatoga yo‘l qo‘ydim, uni 15 daqiqa kechroq qizdirishim kerak edi», — deya ta'kidladi bosh murabbiy.

Federatsiya aralashuvi va mashg‘ulotlardagi holat

Vaziyatning keskinlashuvi ortidan Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proenka vaziyatga bevosita aralashishga majbur bo‘ldi. Seshanba oqshomida prezident bosh murabbiy va sardor bilan uchrashib, yuzaga kelgan mish-mishlarga barham berish hamda munosabatlarga oydinlik kiritish uchun muzokaralar o‘tkazdi. Matbuotda futbolchining mashg‘ulotlarni boykot qilgani haqida tarqalgan xabarlar esa mutlaqo asossiz ekani ma'lum qilindi.

Terma jamoa ustozi Ronalduning mashg‘ulotlarda qatnashmagani haqidagi gaplarni rad etib, u jarohat olgan boshqa futbolchilar qatori tiklanish mashqlarini bajarganini urg‘uladi. Uning aytishicha, Krishtianu kabi professional futbolchi hech qachon mashg‘ulotdan bosh tortmaydi va prezidentning tashrifi ham shunchaki odatiy suhbat xarakteriga ega bo‘lgan.

Krishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasifutbolmurabbiy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiKecha 21:18Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi