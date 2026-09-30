Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Krishtianu Ronaldu bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar bo'yicha fikr bildirdi.
- Bosh murabbiy Norvegiya bilan o'yinda Ronalduga berilgan ko'rsatma va keyinchalik uni maydonga tushirmaslik jamoadagi taranglikni oshirganini tan oldi.
- Vaziyatni tinchlantirish uchun Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proenka bosh murabbiy va sardor bilan uchrashib, mish-mishlarga barham berdi.
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi jamoadagi so‘nggi ziddiyatlar va Krishtianu Ronaldu bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar yuzasidan o‘z fikrlarini bildirdi. Chempionlar ligasi va xalqaro maydonlarda ulkan natijalarga erishgan faxriy hujumchining zaxirada qoldirilishi hamda Norvegiya bilan o‘yindan so‘ng yuzaga kelgan keskinlik futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Milliy jamoa Millatlar ligasidagi g‘alabali yurishini davom ettirayotganiga qaram-da, yulduz futbolchining noroziligi matbuotda qizg‘in muhokama qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu Norvegiya jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda maydonga tushirilmagach, o‘z noroziligini bildirgan. Portugaliya terma jamoasi ushbu bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, hujumchining zaxirada qolgani jamoa lagerida muayyan tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Mamlakat futbol federatsiyasi rahbariyati esa yuzaga kelgan vaziyatni tinchlantirish uchun darhol aralashishga majbur bo‘ldi.
Murabbiyning xatosi va zaxiradagi tushunmovchilikBosh murabbiy matbuot anjumanida o‘zining taktika va rejalari borasida ochiq gapirib, futbolchi bilan avvaldan kelishuv bo‘lganini ta'kidladi. Uchrashuv davomida o‘yin ssenariysi o‘zgargani sababli murabbiy o‘z qarorini o‘zgartirishga majbur bo‘lganini, biroq aynan shu jarayonda xatoga yo‘l qo‘yganini tan oldi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, futbolchiga ko‘rsatma berib, so‘ngra uni maydonga tushirmagani jamoadagi taranglikni oshirib yuborgan.
«Men Krishtianu bilan oldindan gaplashib olgan edim. Biz uning fizik imkoniyatlarini yaxshi bilamiz va shunga qarab rejalar tuzgandik. Biroq o‘yin davomida vaziyat taqozo etib, uning yordami kerak bo‘lishi mumkinligini o‘yladim va uni 45-daqiqadayoq qizdira boshladim. Mana shu yerda xatoga yo‘l qo‘ydim, uni 15 daqiqa kechroq qizdirishim kerak edi», — deya ta'kidladi bosh murabbiy.
Federatsiya aralashuvi va mashg‘ulotlardagi holatVaziyatning keskinlashuvi ortidan Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proenka vaziyatga bevosita aralashishga majbur bo‘ldi. Seshanba oqshomida prezident bosh murabbiy va sardor bilan uchrashib, yuzaga kelgan mish-mishlarga barham berish hamda munosabatlarga oydinlik kiritish uchun muzokaralar o‘tkazdi. Matbuotda futbolchining mashg‘ulotlarni boykot qilgani haqida tarqalgan xabarlar esa mutlaqo asossiz ekani ma'lum qilindi.
Terma jamoa ustozi Ronalduning mashg‘ulotlarda qatnashmagani haqidagi gaplarni rad etib, u jarohat olgan boshqa futbolchilar qatori tiklanish mashqlarini bajarganini urg‘uladi. Uning aytishicha, Krishtianu kabi professional futbolchi hech qachon mashg‘ulotdan bosh tortmaydi va prezidentning tashrifi ham shunchaki odatiy suhbat xarakteriga ega bo‘lgan.
Izohlar 0
…