Samsung yangi Galaxy Tab S12 Ultra va Tab S12+ planshetlarini taqdim etdi

·24·Texno
Samsung yangi Galaxy Tab S12 Ultra va Tab S12+ planshetlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi Galaxy Tab S12 Ultra va Tab S12+ nomli yangi flagman planshetlarini taqdim etdi, ularning savdosi 7-oktabrdan boshlanadi.
  • Ikkala qurilma ham Android 17 bazasidagi One UI 9 operatsion tizimida ishlaydi va 7 yil davomida yangilanishlar oladi.
  • Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 dyuymli, Tab S12+ esa 12,6 dyuymli AMOLED displeyga ega, ikkalasi ham MediaTek Dimensity 9500 protsessori bilan jihozlangan.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor flagman planshetlari — Galaxy Tab S12 Ultra hamda Galaxy Tab S12+ modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yuqori unumdorlik va ilgʻor texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan ushbu qurilmalar zamonaviy foydalanuvchilarning barcha talablarini qondirishga moʻljallangan boʻlib, ularning savdosi joriy yilning 7-oktabr sanasidan boshlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yuqori texnologiyali gadjetlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yangi flagmanlar nafaqat kuchli apparat taʼminoti, balki uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashi bilan ham diqqatni tortadi. Har ikki qurilma Android 17 bazasidagi One UI 9 operatsion tizimida ishlaydi va Samsung kompaniyasi tomonidan 7 yil davomida uzluksiz yangilanishlar bilan taʼminlanishi eʼlon qilindi.

Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlari

Qurilmalarning asosiy farqi ularning oʻlchamlari hamda ekran parametrlarida namoyon boʻladi. Katta hajmdagi Galaxy Tab S12 Ultra modeli 14,6 dyuymli, 2960 × 1848 piksel oʻlchamli va 120 Hz kadrlar chastotasiga ega boʻlgan yuqori sifatli AMOLED displey bilan jihozlangan. Oʻz navbatida, Galaxy Tab S12+ versiyasi biroz ixchamroq boʻlib, 12,6 dyuymli hamda 2800 × 1752 piksel oʻlchamli panelni olgan.

Ish unumdorligi borasida ikkala planshet ham zamonaviy MediaTek Dimensity 9500 protsessoriga tayanadi. Ultra versiyasi 11 600 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlsa, Tab S12+ modeli 10 600 mA·ch batareya bilan taʼminlangan. Ikkala planshet ham 45 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Kameralar, aloqa va xotira imkoniyatlari

Fot imkoniyatlari va simsiz ulanish standartlari ham modellarga qarab farqlanadi. Galaxy Tab S12 Ultra 13 va 8 megapikselli sensorlardan iborat qoʻshaloq asosiy kamera, shuningdek, 12 megapikselli old kamera bilan jihozlangan. Tab S12+ esa bitta 13 megapikselli asosiy va 12 megapikselli old kameraga ega. Aloqa vositalarida Ultra modeli eng soʻnggi Wi-Fi 7 standartini qoʻllab-quvvatlasa, Tab S12+ Wi-Fi 6E bilan cheklangan, biroq ikkalasida ham Bluetooth 6.0 mavjud.

Samsung oʻzining anʼanaviy qulayliklarini saqlab qolgan holda, har ikki qurilmaga ham firma stilusini — S Pen qoʻshib bergan. One UI 9 interfeysi ekran ish sohasini bir vaqtning oʻzida uchta ilova oʻrtasida taqsimlash imkonini beradi va dolzarb Galaxy AI funksiyalarini oʻz ichiga oladi. Shuningdek, 2 TB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini oʻrnatish imkoniyati saqlanib qolgan.

Bozordagi narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, AQShda Galaxy Tab S12+ boshlangʻich narxi 1200 dollarni tashkil qilsa, Ultra versiyasi 1400 dollardan boshlanadi. Yevropa bozorida esa mos ravishda 1330 yevro va 1570 yevrodan sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.

SamsungGalaxy Tab S12PlanshetTexnologiyaAndroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildiSamsung Galaxy Tab S12 seriyali yangi flagman planshetlari taqdim etildi21 sentabr 02:25Motorola Moto Pad 70 taqdim etildi: hamyonbop va katta planshetMotorola Moto Pad 70 taqdim etildi: hamyonbop va katta planshet8 avgust 22:52Samsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdiSamsung Galaxy qurilmalari uchun One UI 9.0 interfeysi chiqdi16 sentabr 21:20Samsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadiSamsung Galaxy S27 Ultra 3 karrali optik zoomdan voz kechadi29 sentabr 10:51Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi21 sentabr 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi