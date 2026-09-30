Samsung yangi Galaxy Tab S12 Ultra va Tab S12+ planshetlarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi Galaxy Tab S12 Ultra va Tab S12+ nomli yangi flagman planshetlarini taqdim etdi, ularning savdosi 7-oktabrdan boshlanadi.
- Ikkala qurilma ham Android 17 bazasidagi One UI 9 operatsion tizimida ishlaydi va 7 yil davomida yangilanishlar oladi.
- Galaxy Tab S12 Ultra 14,6 dyuymli, Tab S12+ esa 12,6 dyuymli AMOLED displeyga ega, ikkalasi ham MediaTek Dimensity 9500 protsessori bilan jihozlangan.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor flagman planshetlari — Galaxy Tab S12 Ultra hamda Galaxy Tab S12+ modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yuqori unumdorlik va ilgʻor texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan ushbu qurilmalar zamonaviy foydalanuvchilarning barcha talablarini qondirishga moʻljallangan boʻlib, ularning savdosi joriy yilning 7-oktabr sanasidan boshlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda yuqori texnologiyali gadjetlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yangi flagmanlar nafaqat kuchli apparat taʼminoti, balki uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashi bilan ham diqqatni tortadi. Har ikki qurilma Android 17 bazasidagi One UI 9 operatsion tizimida ishlaydi va Samsung kompaniyasi tomonidan 7 yil davomida uzluksiz yangilanishlar bilan taʼminlanishi eʼlon qilindi.
Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlariQurilmalarning asosiy farqi ularning oʻlchamlari hamda ekran parametrlarida namoyon boʻladi. Katta hajmdagi Galaxy Tab S12 Ultra modeli 14,6 dyuymli, 2960 × 1848 piksel oʻlchamli va 120 Hz kadrlar chastotasiga ega boʻlgan yuqori sifatli AMOLED displey bilan jihozlangan. Oʻz navbatida, Galaxy Tab S12+ versiyasi biroz ixchamroq boʻlib, 12,6 dyuymli hamda 2800 × 1752 piksel oʻlchamli panelni olgan.
Ish unumdorligi borasida ikkala planshet ham zamonaviy MediaTek Dimensity 9500 protsessoriga tayanadi. Ultra versiyasi 11 600 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlsa, Tab S12+ modeli 10 600 mA·ch batareya bilan taʼminlangan. Ikkala planshet ham 45 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Kameralar, aloqa va xotira imkoniyatlariFot imkoniyatlari va simsiz ulanish standartlari ham modellarga qarab farqlanadi. Galaxy Tab S12 Ultra 13 va 8 megapikselli sensorlardan iborat qoʻshaloq asosiy kamera, shuningdek, 12 megapikselli old kamera bilan jihozlangan. Tab S12+ esa bitta 13 megapikselli asosiy va 12 megapikselli old kameraga ega. Aloqa vositalarida Ultra modeli eng soʻnggi Wi-Fi 7 standartini qoʻllab-quvvatlasa, Tab S12+ Wi-Fi 6E bilan cheklangan, biroq ikkalasida ham Bluetooth 6.0 mavjud.
Samsung oʻzining anʼanaviy qulayliklarini saqlab qolgan holda, har ikki qurilmaga ham firma stilusini — S Pen qoʻshib bergan. One UI 9 interfeysi ekran ish sohasini bir vaqtning oʻzida uchta ilova oʻrtasida taqsimlash imkonini beradi va dolzarb Galaxy AI funksiyalarini oʻz ichiga oladi. Shuningdek, 2 TB gacha boʻlgan microSD xotira kartalarini oʻrnatish imkoniyati saqlanib qolgan.
Bozordagi narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, AQShda Galaxy Tab S12+ boshlangʻich narxi 1200 dollarni tashkil qilsa, Ultra versiyasi 1400 dollardan boshlanadi. Yevropa bozorida esa mos ravishda 1330 yevro va 1570 yevrodan sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.
Izohlar 0
…