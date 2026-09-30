Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi

·57·Sport
Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mustaqil komissiya Manchester Siti klubini 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar orasidagi toʻqqizta mavsum davomida moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topdi.
  • Klub daromadlarni sunʼiy ravishda oshirish va xarajatlarni qisqartirish maqsadida 900 million funt sterlingdan ortiq mablagʻni yashirgan hamda auditorlarni chalgʻitgan.
  • Manchester Siti rahbariyati barcha ayblovlarni rad etib, qaror yuzasidan apellyatsiya berishini maʼlum qildi.

Angliya futbolining soʻnggi yillardagi eng yirik va shov-shuvli voqealaridan biri oʻz yechimiga yaqinlashmoqda. Sakkiz yil davom etgan surishtiruvlardan soʻng, mustaqil komissiya Manchester Siti klubini moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topdi. Premier-liga bayonotiga koʻra, "shaharliklar" 2009–2010-yilgi mavsumdan tortib 2017–2018-yilgi mavsumgacha boʻlgan toʻqqizta mavsum davomida moliyaviy hisobotlarni ataylab soxtalashtirgan va tekshiruv organlari bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mustaqil komissiya xulosasida klub daromadlarni sunʼiy ravishda oshirish hamda xarajatlarni qisqartirish maqsadida "soxta" shartnomalardan foydalangani aniqlangan. Ushbu moliyaviy hiylalar orqali klub 900 million funt sterlingdan ortiq mablagʻni yashirgani va auditorlarni chalgʻitgani taʼkidlanmoqda. Ushbu qatʼiy qaror ingliz futbolida moliyaviy adolatni taʼminlash yoʻlidagi tarixiy qadam sifatida baholanmoqda.

Klubning javobi va apellyatsiya jarayoni

Manchester Siti rahbariyati esa oʻz navbatida barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib kelmoqda va oʻzining aybsizligini taʼkidlamoqda. Klub bosh direktori Ferran Soriano ushbu qaror yuzasidan apellyatsiya berilishini rasman tasdiqlagan. Premier-liga qoidalariga koʻra, apellyatsiya shikoyatini kiritish uchun qatʼiy muddatlar belgilangan boʻlib, hozirda klub yuristlari ushbu jarayonga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.

Tartib-qoidalarga muvofiq, apellyatsiya boʻyicha sudlov jarayoni juda qisqa muddatlarda yakunlanishi lozim. Xususan, tinglovlar besh kundan ortiq davom etmasligi, dastlabki qaror chiqqan kundan boshlab oʻn ikki hafta ichida yakuniga yetkazilishi shart. Shuningdek, guvohlar va ekspertlarning bayonotlari hajmi ham 30 sahifa bilan cheklangan.

Kelgusidagi oqibatlar va noaniqliklar

Yangi komissiyani shakllantirish jarayoni apellyatsiyaning birinchi sinovi boʻladi. Hozirgi komissiya raisi nomzodlarni tomonlarga imkon qadar tezroq maʼlum qilishi kerak, klub esa oʻz eʼtiozlarini ikki ish kuni ichida taqdim etishi lozim. Ushbu ishning yakuni nafaqat Manchester Siti klubining kelgusi mavsumlardagi taqdiriga, balki butun Yevropa futbolidagi moliyaviy-huquqiy tizimga jiddiy taʼsir koʻrsatishi aniq.

Hozircha klubning kelajagi, unga nisbatan qoʻllanishi mumkin boʻlgan sanksiyalar hamda rasmiy kompensatsiya masalalari ochiq qolmoqda. Mutaxassislar ushbu ish futbol olamidagi eng uzoq davom etgan va eng koʻp savol tugʻdirayotgan huquqiy jarayonlardan biriga aylanganini taʼkidlashmoqda. Jamoa muxlislari esa oʻz sevimli klubining bu ogʻir moliyaviy ayblovlardan qanday chiqib ketishini diqqat bilan kuzatmoqda.

Manchester SitiPremier-ligaFutbolMoliyaviy qoidalarApellyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi26 avgust 02:12Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 21:53Frank Leboeuf Arsenalni Angliya chempionligining asosiy favoriti deb atadiFrank Leboeuf Arsenalni Angliya chempionligining asosiy favoriti deb atadi10 avgust 10:33Arsenalning yangi darvozaboni transferi tanqidga uchradiArsenalning yangi darvozaboni transferi tanqidga uchradi12 avgust 13:55798 mln so‘mlik zarar bekor qilindi: Li 9 ishi yakunlandi798 mln so‘mlik zarar bekor qilindi: Li 9 ishi yakunlandiKecha 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi