Manchester Siti moliyaviy qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mustaqil komissiya Manchester Siti klubini 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlar orasidagi toʻqqizta mavsum davomida moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topdi.
- Klub daromadlarni sunʼiy ravishda oshirish va xarajatlarni qisqartirish maqsadida 900 million funt sterlingdan ortiq mablagʻni yashirgan hamda auditorlarni chalgʻitgan.
- Manchester Siti rahbariyati barcha ayblovlarni rad etib, qaror yuzasidan apellyatsiya berishini maʼlum qildi.
Angliya futbolining soʻnggi yillardagi eng yirik va shov-shuvli voqealaridan biri oʻz yechimiga yaqinlashmoqda. Sakkiz yil davom etgan surishtiruvlardan soʻng, mustaqil komissiya Manchester Siti klubini moliyaviy qoidalarni jiddiy ravishda buzganlikda aybdor deb topdi. Premier-liga bayonotiga koʻra, "shaharliklar" 2009–2010-yilgi mavsumdan tortib 2017–2018-yilgi mavsumgacha boʻlgan toʻqqizta mavsum davomida moliyaviy hisobotlarni ataylab soxtalashtirgan va tekshiruv organlari bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mustaqil komissiya xulosasida klub daromadlarni sunʼiy ravishda oshirish hamda xarajatlarni qisqartirish maqsadida "soxta" shartnomalardan foydalangani aniqlangan. Ushbu moliyaviy hiylalar orqali klub 900 million funt sterlingdan ortiq mablagʻni yashirgani va auditorlarni chalgʻitgani taʼkidlanmoqda. Ushbu qatʼiy qaror ingliz futbolida moliyaviy adolatni taʼminlash yoʻlidagi tarixiy qadam sifatida baholanmoqda.
Klubning javobi va apellyatsiya jarayoniManchester Siti rahbariyati esa oʻz navbatida barcha ayblovlarni qatʼiyan rad etib kelmoqda va oʻzining aybsizligini taʼkidlamoqda. Klub bosh direktori Ferran Soriano ushbu qaror yuzasidan apellyatsiya berilishini rasman tasdiqlagan. Premier-liga qoidalariga koʻra, apellyatsiya shikoyatini kiritish uchun qatʼiy muddatlar belgilangan boʻlib, hozirda klub yuristlari ushbu jarayonga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda.
Tartib-qoidalarga muvofiq, apellyatsiya boʻyicha sudlov jarayoni juda qisqa muddatlarda yakunlanishi lozim. Xususan, tinglovlar besh kundan ortiq davom etmasligi, dastlabki qaror chiqqan kundan boshlab oʻn ikki hafta ichida yakuniga yetkazilishi shart. Shuningdek, guvohlar va ekspertlarning bayonotlari hajmi ham 30 sahifa bilan cheklangan.
Kelgusidagi oqibatlar va noaniqliklarYangi komissiyani shakllantirish jarayoni apellyatsiyaning birinchi sinovi boʻladi. Hozirgi komissiya raisi nomzodlarni tomonlarga imkon qadar tezroq maʼlum qilishi kerak, klub esa oʻz eʼtiozlarini ikki ish kuni ichida taqdim etishi lozim. Ushbu ishning yakuni nafaqat Manchester Siti klubining kelgusi mavsumlardagi taqdiriga, balki butun Yevropa futbolidagi moliyaviy-huquqiy tizimga jiddiy taʼsir koʻrsatishi aniq.
Hozircha klubning kelajagi, unga nisbatan qoʻllanishi mumkin boʻlgan sanksiyalar hamda rasmiy kompensatsiya masalalari ochiq qolmoqda. Mutaxassislar ushbu ish futbol olamidagi eng uzoq davom etgan va eng koʻp savol tugʻdirayotgan huquqiy jarayonlardan biriga aylanganini taʼkidlashmoqda. Jamoa muxlislari esa oʻz sevimli klubining bu ogʻir moliyaviy ayblovlardan qanday chiqib ketishini diqqat bilan kuzatmoqda.
Izohlar 0
…