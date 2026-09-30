Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradi

·6·Sport
Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni qo‘pol ravishda buzganlikda aybdor deb topilganidan so‘ng, Etiad Stadioni tashqarisidagi ulkan klub ramzi noma’lum shaxslar tomonidan vandalizmga uchradi.
  • Mustaqil komissiya 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlarni o‘z ichiga olgan to‘qqiz yillik davrdagi jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarni tasdiqladi, bu esa klub daromadlarini 900 million funt sterlingdan ortiq summaga buzib ko‘rsatishga olib kelgan.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. Mustaqil komissiya klubni moliyaviy qoidalarni qo‘pol ravishda buzganlikda aybdor deb topganidan so‘ng, Etiad Stadioni tashqarisidagi ulkan klub ramzi noma’lum shaxslar tomonidan haqoratli yozuvlar bilan bulg‘alab ketildi. The Sun nashrining xabar berishicha, norozilik bildirgan ayrim muxlislar o‘z g‘azabini stadion infratuzilmasiga qaratgan va bu jamoatchilik o‘rtasida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Seshanba kuni e’lon qilingan rasmiy qarorga ko‘ra, mustaqil komissiya Manchester Siti jamoasini 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlarni o‘z ichiga olgan to‘qqiz yillik davrdagi jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha barcha bandlar bo‘yicha aybdor deb topdi. Ushbu qaror klub tarixidagi eng qaltis va notinch davrlardan birini boshlab berdi, chunki jamoani endilikda qattiq sport sanksiyalari kutib turibdi.

Moliyaviy sxemalar va 900 million funtlik farq

Tekshiruv natijalariga ko‘ra, Manchester Siti rahbariyati tijorat hamkorlari bilan soxta shartnomalar tuzish amaliyotini qo‘llagan. Ushbu sxemalar klub daromadlarini sun’iy ravishda oshirish hamda xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilgan. Natijada, ko‘rsatilgan davr mobaynida klubning moliyaviy ko‘rsatkichlari 900 million funt sterlingdan ortiq summaga buzib ko‘rsatilgani aniqlangan.

Shuningdek, komissiya Manchester Siti tergov jarayonida tergovchilar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgani bilan bog‘liq ayblovlarning aksariyatini ham tasdiqladi. Premer-liga ijrochi direktori Richard Mastersning ta’kidlashicha, mustaqil organ qarori klub qariyb o‘n yil davomida musobaqa qoidalarini muntazam ravishda buzib kelganini ko‘rsatadi va bu misli ko‘rilmagan jazolarga asos bo‘la oladi.

Klubning javob munosabati va apellyatsiya rejalari

Stadionning vandalizmga uchrashi va og‘ir ayblovlar qo‘yilganiga qaramay, Manchester Siti rahbariyati mazkur qarorni qat’iyan rad etdi va o‘zining to‘laqonli ravishda aybsizligini ta’kidlamoqda. Klub darhol keskin bayonot e’lon qilib, komissiya xulosasida huquq, tamoyil va faktlar bo‘yicha yaqqol moddiy xatolar mavjudligini bildirgan hamda qabul qilingan qarorni xavfli deb atagan.

Klub tarqatgan bayonotda quyidagicha qayd etilgan: «Klub Premer-liga tomonidan ilgari surilgan ayblovlarda aybsiz va bu ish bo‘yicha o‘z pozitsiyalarimizni to‘la qo‘llab-quvvatlovchi inkor etib bo‘lmaydigan dalillar majvud». Shunga qaramay, yuzaga kelgan janjalli vaziyat va muxlislarning radikal harakatlari jamoaning obro‘siga jiddiy soya solmoqda.

Manchester SitiPremer-ligaFutbol yangiliklariAngliya chempionatiVandalizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiPep Gvardiola Manchester Siti aybdor deb topilgach sukut saqlamadiBugun 18:33Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35Manchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiManchester Siti 115 ta moliyaviy qoidabuzarlikda aybdor deb topildiKecha 21:53Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiJo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdiKecha 14:54Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiMaurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiKecha 11:58Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiKecha 01:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi