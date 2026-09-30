Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti klubi moliyaviy qoidalarni qo‘pol ravishda buzganlikda aybdor deb topilganidan so‘ng, Etiad Stadioni tashqarisidagi ulkan klub ramzi noma’lum shaxslar tomonidan vandalizmga uchradi.
- Mustaqil komissiya 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlarni o‘z ichiga olgan to‘qqiz yillik davrdagi jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarni tasdiqladi, bu esa klub daromadlarini 900 million funt sterlingdan ortiq summaga buzib ko‘rsatishga olib kelgan.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. Mustaqil komissiya klubni moliyaviy qoidalarni qo‘pol ravishda buzganlikda aybdor deb topganidan so‘ng, Etiad Stadioni tashqarisidagi ulkan klub ramzi noma’lum shaxslar tomonidan haqoratli yozuvlar bilan bulg‘alab ketildi. The Sun nashrining xabar berishicha, norozilik bildirgan ayrim muxlislar o‘z g‘azabini stadion infratuzilmasiga qaratgan va bu jamoatchilik o‘rtasida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Seshanba kuni e’lon qilingan rasmiy qarorga ko‘ra, mustaqil komissiya Manchester Siti jamoasini 2009–2010 va 2017–2018-yilgi mavsumlarni o‘z ichiga olgan to‘qqiz yillik davrdagi jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha barcha bandlar bo‘yicha aybdor deb topdi. Ushbu qaror klub tarixidagi eng qaltis va notinch davrlardan birini boshlab berdi, chunki jamoani endilikda qattiq sport sanksiyalari kutib turibdi.
Moliyaviy sxemalar va 900 million funtlik farqTekshiruv natijalariga ko‘ra, Manchester Siti rahbariyati tijorat hamkorlari bilan soxta shartnomalar tuzish amaliyotini qo‘llagan. Ushbu sxemalar klub daromadlarini sun’iy ravishda oshirish hamda xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilgan. Natijada, ko‘rsatilgan davr mobaynida klubning moliyaviy ko‘rsatkichlari 900 million funt sterlingdan ortiq summaga buzib ko‘rsatilgani aniqlangan.
Shuningdek, komissiya Manchester Siti tergov jarayonida tergovchilar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgani bilan bog‘liq ayblovlarning aksariyatini ham tasdiqladi. Premer-liga ijrochi direktori Richard Mastersning ta’kidlashicha, mustaqil organ qarori klub qariyb o‘n yil davomida musobaqa qoidalarini muntazam ravishda buzib kelganini ko‘rsatadi va bu misli ko‘rilmagan jazolarga asos bo‘la oladi.
Klubning javob munosabati va apellyatsiya rejalariStadionning vandalizmga uchrashi va og‘ir ayblovlar qo‘yilganiga qaramay, Manchester Siti rahbariyati mazkur qarorni qat’iyan rad etdi va o‘zining to‘laqonli ravishda aybsizligini ta’kidlamoqda. Klub darhol keskin bayonot e’lon qilib, komissiya xulosasida huquq, tamoyil va faktlar bo‘yicha yaqqol moddiy xatolar mavjudligini bildirgan hamda qabul qilingan qarorni xavfli deb atagan.
Klub tarqatgan bayonotda quyidagicha qayd etilgan: «Klub Premer-liga tomonidan ilgari surilgan ayblovlarda aybsiz va bu ish bo‘yicha o‘z pozitsiyalarimizni to‘la qo‘llab-quvvatlovchi inkor etib bo‘lmaydigan dalillar majvud». Shunga qaramay, yuzaga kelgan janjalli vaziyat va muxlislarning radikal harakatlari jamoaning obro‘siga jiddiy soya solmoqda.
Izohlar 0
…