Tokioda 35 kun yomg‘ir yog‘ib, tarixiy rekord yangilandi

·39·Dunyo
Tokioda 35 kun yomg‘ir yog‘ib, tarixiy rekord yangilandi

Yaponiya poytaxti Tokioda yog‘ingarchilik qariyb besh hafta davom etib, meteorologik kuzatuvlar tarixidagi rekordni yangiladi.

Ma’lum bo‘lishicha, shahar markazida 35 kun davomida har kuni yog‘ingarchilik kuzatilgan. Bu 1886 yildan beri qayd etilgan eng uzoq uzluksiz yog‘inli davr bo‘ldi. Avvalgi rekord 2019 yilda 33 kunni tashkil etgan edi.

Sentyabr oyining dastlabki 28 kunida Tokio markaziga 629 millimetr yog‘in tushgan. Bu sentyabr oyi uchun odatiy ko‘rsatkichdan qariyb uch baravar ko‘p. Shu bilan birga, oylik yog‘in miqdori 1958 yilda qayd etilgan 670,9 millimetrlik tarixiy ko‘rsatkichga ham yaqinlashgan.

Mutaxassislar uzoq davom etgan yog‘ingarchilikka kuzgi yomg‘ir frontining uzoq vaqt saqlanib qolishi, past bosimli hududlar va ketma-ket yaqinlashgan tayfunlar ta’sir qilganini bildirgan.

Yog‘ingarchilik tufayli Tokioda quyoshli kunlar ham keskin kamaygan. Sentyabr davomida shahar markazi atigi 45,8 soat quyosh nurini olgan.

Hodisa qishloq xo‘jaligiga ham ta’sir ko‘rsatgan. Kuchli yomg‘irlar ayrim hududlarda ekinlarga zarar yetkazib, mahsulotlar narxiga bosim o‘tkazgan.

Tokio yog‘ingarchligiYaponiya yog‘ingarchligimeteorologik rekordsentyabr yog‘in
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!Yaponiyada favqulodda holat, 2 million aholi evakuatsiya qilinmoqda!10 sentabr 08:32Tokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadiTokioda sushi tarqatadigan noodatiy avtobus ishga tushadi25 avgust 10:44Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Dunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandiDunyo okeanida tarixiy harorat rekordi yana yangilandi25 avgust 22:58Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildi14 avgust 12:44Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaOkean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirda26 avgust 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota