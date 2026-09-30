Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi

·57·Sport
Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarni asossiz deb atadi.
  • Diasning so'zlariga ko'ra, jamoa yetakchilari, jumladan Bernardu Silva va Brunu Fernandesh ham bu masalaga tashqaridagilar o'ylaganchalik katta ahamiyat bermaydi.
  • Uning ta'kidlashicha, professional sportda bunday hissiy holatlar tabiiy va ularni fojia sifatida qabul qilmaslik kerak.

Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu atrofida yuzaga kelgan soʻnggi ziddiyatlar va matbuotdagi shov-shuvlarga oʻz munosabatini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, Millatlar ligasi uchrashuvlari oldidan jamoa ichidagi muhit va tajribali hujumchining xatti-harakatlari jiddiy muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, markaziy himoyachi bu tashqi tanqidlarni asossiz ravishda boʻrttirib koʻrsatilayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugaliya lagerida soʻnggi kunlarda Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba ortidan keskinlik yuzaga kelgandi. Uchrashuvda 41 yoshli hujumchi maydonga tushirilmadi, keyinchalik esa muxlislarga minnatdorchilik bildirmasdan maydonni tark etgani hamda ikkita mashgʻulotni oʻtkazib yuborgani jamoatchilik eʼtiroziga sabab boʻldi. Bosh murabbiy bu holatni faqatgina taktik qaror sifatida izohlagan boʻlsa-da, matbuotda turli xil taxminlar ilgari surildi.

Jamoa ichidagi muhit va Diasning bayonoti

Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida seshanba oqshomida Krishtianu Ronaldu, bosh murabbiy hamda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proenka uchrashib, mavjud tushunmovchiliklarni bartaraf etishdi. Shunga qaramay, tashqi muhitdagi bosim pasaygani yoʻq. Matbuot vakillari bilan muloqotda Ruben Dias jamoa futbolchilari bu kabi holatlarga umuman boshqacha koʻz bilan qarashini maʼlum qildi.

Diasning fikricha, jamoaning yetakchi oʻyinchilari, jumladan Bernardu Silva va Brunu Fernandesh ham bu masala tashqaridagilar oʻylaganchalik katta ahamiyatga ega emasligini yaxshi tushunishadi. Himoyachi futbolchilar asosiy eʼtiborni faqat maydondagi vazifalarga qaratishini va ommaviy axborot vositalari yaratayotgan shov-shuvlarga eʼtibor bermasligini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Professional sportdagi tabiiy hissiyotlar

Oʻz soʻzida davom etib, Ruben Dias uzoq yillar davomida yuqori saviyada toʻp surib kelgan va faoliyati davomida murabbiylar bilan hech qanday muammoga duch kelmagan birorta ham futbolchini topib boʻlmasligini aytdi. Uning taʼkidlashicha, bunday emotsional holatlar har qanday sportchining hayotida uchrab turadigan tabiiy holat boʻlib, ularni fojia sifatida qabul qilmaslik kerak.

Shuningdek, futbolchi Ronaldu muxlislarga salom bermasdan ketgani haqidagi eʼtirozlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻyin tugagach, hissiyotlar taʼsirida sodir boʻladigan 10–15 soniyalik norozilik holati oʻyinchining yigirma yildan ortiq vaqt davomida milliy jamoaga sodiqligini aslo oʻzgartira olmaydi va jamoa tez orada muhim gʻalabalarni birgalikda nishonlashda davom etadi.

Ruben DiasKrishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdiXorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi25 sentabr 13:52Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdi25 sentabr 02:18Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildi24 sentabr 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi