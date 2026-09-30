Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarni asossiz deb atadi.
- Diasning so'zlariga ko'ra, jamoa yetakchilari, jumladan Bernardu Silva va Brunu Fernandesh ham bu masalaga tashqaridagilar o'ylaganchalik katta ahamiyat bermaydi.
- Uning ta'kidlashicha, professional sportda bunday hissiy holatlar tabiiy va ularni fojia sifatida qabul qilmaslik kerak.
Manchester Siti himoyachisi Ruben Dias Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu atrofida yuzaga kelgan soʻnggi ziddiyatlar va matbuotdagi shov-shuvlarga oʻz munosabatini bildirdi. Goal.com xabar qilishicha, Millatlar ligasi uchrashuvlari oldidan jamoa ichidagi muhit va tajribali hujumchining xatti-harakatlari jiddiy muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, markaziy himoyachi bu tashqi tanqidlarni asossiz ravishda boʻrttirib koʻrsatilayotganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugaliya lagerida soʻnggi kunlarda Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba ortidan keskinlik yuzaga kelgandi. Uchrashuvda 41 yoshli hujumchi maydonga tushirilmadi, keyinchalik esa muxlislarga minnatdorchilik bildirmasdan maydonni tark etgani hamda ikkita mashgʻulotni oʻtkazib yuborgani jamoatchilik eʼtiroziga sabab boʻldi. Bosh murabbiy bu holatni faqatgina taktik qaror sifatida izohlagan boʻlsa-da, matbuotda turli xil taxminlar ilgari surildi.
Jamoa ichidagi muhit va Diasning bayonotiVaziyatga oydinlik kiritish maqsadida seshanba oqshomida Krishtianu Ronaldu, bosh murabbiy hamda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proenka uchrashib, mavjud tushunmovchiliklarni bartaraf etishdi. Shunga qaramay, tashqi muhitdagi bosim pasaygani yoʻq. Matbuot vakillari bilan muloqotda Ruben Dias jamoa futbolchilari bu kabi holatlarga umuman boshqacha koʻz bilan qarashini maʼlum qildi.
Diasning fikricha, jamoaning yetakchi oʻyinchilari, jumladan Bernardu Silva va Brunu Fernandesh ham bu masala tashqaridagilar oʻylaganchalik katta ahamiyatga ega emasligini yaxshi tushunishadi. Himoyachi futbolchilar asosiy eʼtiborni faqat maydondagi vazifalarga qaratishini va ommaviy axborot vositalari yaratayotgan shov-shuvlarga eʼtibor bermasligini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Professional sportdagi tabiiy hissiyotlarOʻz soʻzida davom etib, Ruben Dias uzoq yillar davomida yuqori saviyada toʻp surib kelgan va faoliyati davomida murabbiylar bilan hech qanday muammoga duch kelmagan birorta ham futbolchini topib boʻlmasligini aytdi. Uning taʼkidlashicha, bunday emotsional holatlar har qanday sportchining hayotida uchrab turadigan tabiiy holat boʻlib, ularni fojia sifatida qabul qilmaslik kerak.
Shuningdek, futbolchi Ronaldu muxlislarga salom bermasdan ketgani haqidagi eʼtirozlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, oʻyin tugagach, hissiyotlar taʼsirida sodir boʻladigan 10–15 soniyalik norozilik holati oʻyinchining yigirma yildan ortiq vaqt davomida milliy jamoaga sodiqligini aslo oʻzgartira olmaydi va jamoa tez orada muhim gʻalabalarni birgalikda nishonlashda davom etadi.
Izohlar 0
…