Manchester Siti rahbari Buyuk Britaniya vaziri bilan uchrashgani maʼlum boʻldi

·2·Sport
Manchester Siti rahbari Buyuk Britaniya vaziri bilan uchrashgani maʼlum boʻldi

Angliya futbolining eng nufuzli klublaridan biri boʻlgan Manchester Siti atrofidagi moliyaviy janjal siyosiy tus ola boshladi. Bloomberg nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub raisi Xaldun Al-Muborak Britaniya biznes vaziri Jonatan Reynolds bilan maxfiy muzokaralar oʻtkazgan. Ushbu yuqori darajadagi uchrashuv Manchester Siti moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topilishidan atigi oʻn bir kun oldin boʻlib oʻtgani jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomonlar oʻrtasidagi yopiq eshiklar ortidagi muloqot keng qamrovli masalalarni oʻz ichiga olgan boʻlib, asosan Birlashgan Arab Amirliklarining Buyuk Britaniyadagi sarmoyalarini qoʻllab-quvvatlash va kengaytirishga qaratilgan edi. Shuningdek, muzokaralarda savdo-sotiq, xavfsizlik va mudofaa sohalaridagi hamkorlik muhokama qilingan. Garchi Angliya Premer-ligasining klubga qarshi sud ishi bu muloqotda rasman tilga olingani haqida hech qanday dalil boʻlmasa-da, uchrashuv sanasi va mustaqil komissiya chiqargan ogʻir hukmning yaqinligi qiziqish uygʻotmoqda.

Siyosat va yirik investitsiyalar kesishmasi

Alex Wickham maʼlumotlariga koʻra, Britaniya hukumati avvalroq Amirliklar rasmiylari tomonidan ogohlantirilgan edi. Unga koʻra, Manchester Siti ishi boʻyicha chiqariladigan jiddiy hukm BAAning Britaniya iqtisodiyotiga kiritadigan yirik sarmoyalariga boʻlgan qiziqishini soʻndirishi mumkin. Bu esa futbol olamidagi qoidabuzarliklar nafaqat sport maydoniga, balki xalqaro diplomatiya va iqtisodiy aloqalarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkinligini koʻrsatadi.

Mazkur voqealar fonida ingliz futboli tarixidagi misli koʻrilmagan yirik sud jarayoni davom etmoqda. Mustaqil komissiya Manchester Sitini 2009/10 dan 2017/18 yilgi mavsumlarni oʻz ichiga olgan toʻqqizta mavsum davomida jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻyganlikda aybdor deb topdi. Qabul qilingan qaror juda qattiq boʻlib, klub xarajatlar cheklovlarini chetlab oʻtish uchun soxta tijorat kelishuvlaridan foydalanganini koʻrsatib berdi.

Moliyaviy firibgarlik va qoidabuzarliklar koʻlami

Komissiya tekshiruvlariga koʻra, klub oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda 830 million funt sterlingdan ortiqqa oshirish uchun yashirin moliyalashtirish sxemalaridan foydalangan. Ushbu harakatlar ham Premer-liga, ham UEFA tomonidan oʻrnatilgan moliyaviy feyr-pley qoidalarini chetlab oʻtish maqsadida amalga oshirilgani aytilmoqda. Klub rahbariyati moliyaviy mablagʻlar Shayx Mansurning Abu Dhabi United Group kompaniyasidan emas, balki Abu-Dabi Valiahd shahzodasi sudidan kelib tushganini daʼvo qilib chiqdi.

Biroq hakamlar hayʼati bu himoya strategiyasini keskin rad etdi. Panel taqdim etilgan bayonotlarni yashirin moliyalashtirish sxemasi haqiqatini yashirish uchun hodisadan keyin toʻqib chiqarilgan hikoya deb atadi. Shuningdek, Manchester Siti tergov jarayonida Premer-liga bilan hamkorlik qilish majburiyatini bajarmagani ham aniqlandi.

Manchester CityPremer-ligaFutbol yangiliklariXaldun Al-MuborakAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqdaManchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqdaKecha 01:38David Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildiDavid Bernstein Manchester Siti klubini Premer-ligadan chetlatishni talab qildi29 sentabr 23:12Liam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdiLiam Gallagher Manchester Siti ishi boʻyicha maxfiy maʼlumotga ega ekanini aytdi28 sentabr 11:57Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildiManchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi25 sentabr 20:35Manchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiManchester Siti Premyer-liganing moliyaviy ayblovlariga qarshi apellyatsiya berdiBugun 16:36Manchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradiManchester Siti klubi ramzi vandalizmga uchradi30 sentabr 22:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi