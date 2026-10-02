Manchester Siti rahbari Buyuk Britaniya vaziri bilan uchrashgani maʼlum boʻldi
Angliya futbolining eng nufuzli klublaridan biri boʻlgan Manchester Siti atrofidagi moliyaviy janjal siyosiy tus ola boshladi. Bloomberg nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klub raisi Xaldun Al-Muborak Britaniya biznes vaziri Jonatan Reynolds bilan maxfiy muzokaralar oʻtkazgan. Ushbu yuqori darajadagi uchrashuv Manchester Siti moliyaviy qoidalarni buzganlikda aybdor deb topilishidan atigi oʻn bir kun oldin boʻlib oʻtgani jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomonlar oʻrtasidagi yopiq eshiklar ortidagi muloqot keng qamrovli masalalarni oʻz ichiga olgan boʻlib, asosan Birlashgan Arab Amirliklarining Buyuk Britaniyadagi sarmoyalarini qoʻllab-quvvatlash va kengaytirishga qaratilgan edi. Shuningdek, muzokaralarda savdo-sotiq, xavfsizlik va mudofaa sohalaridagi hamkorlik muhokama qilingan. Garchi Angliya Premer-ligasining klubga qarshi sud ishi bu muloqotda rasman tilga olingani haqida hech qanday dalil boʻlmasa-da, uchrashuv sanasi va mustaqil komissiya chiqargan ogʻir hukmning yaqinligi qiziqish uygʻotmoqda.
Siyosat va yirik investitsiyalar kesishmasiAlex Wickham maʼlumotlariga koʻra, Britaniya hukumati avvalroq Amirliklar rasmiylari tomonidan ogohlantirilgan edi. Unga koʻra, Manchester Siti ishi boʻyicha chiqariladigan jiddiy hukm BAAning Britaniya iqtisodiyotiga kiritadigan yirik sarmoyalariga boʻlgan qiziqishini soʻndirishi mumkin. Bu esa futbol olamidagi qoidabuzarliklar nafaqat sport maydoniga, balki xalqaro diplomatiya va iqtisodiy aloqalarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkinligini koʻrsatadi.
Mazkur voqealar fonida ingliz futboli tarixidagi misli koʻrilmagan yirik sud jarayoni davom etmoqda. Mustaqil komissiya Manchester Sitini 2009/10 dan 2017/18 yilgi mavsumlarni oʻz ichiga olgan toʻqqizta mavsum davomida jiddiy moliyaviy qoidabuzarliklarga yoʻl qoʻyganlikda aybdor deb topdi. Qabul qilingan qaror juda qattiq boʻlib, klub xarajatlar cheklovlarini chetlab oʻtish uchun soxta tijorat kelishuvlaridan foydalanganini koʻrsatib berdi.
Moliyaviy firibgarlik va qoidabuzarliklar koʻlamiKomissiya tekshiruvlariga koʻra, klub oʻz daromadlarini sunʼiy ravishda 830 million funt sterlingdan ortiqqa oshirish uchun yashirin moliyalashtirish sxemalaridan foydalangan. Ushbu harakatlar ham Premer-liga, ham UEFA tomonidan oʻrnatilgan moliyaviy feyr-pley qoidalarini chetlab oʻtish maqsadida amalga oshirilgani aytilmoqda. Klub rahbariyati moliyaviy mablagʻlar Shayx Mansurning Abu Dhabi United Group kompaniyasidan emas, balki Abu-Dabi Valiahd shahzodasi sudidan kelib tushganini daʼvo qilib chiqdi.
Biroq hakamlar hayʼati bu himoya strategiyasini keskin rad etdi. Panel taqdim etilgan bayonotlarni yashirin moliyalashtirish sxemasi haqiqatini yashirish uchun hodisadan keyin toʻqib chiqarilgan hikoya deb atadi. Shuningdek, Manchester Siti tergov jarayonida Premer-liga bilan hamkorlik qilish majburiyatini bajarmagani ham aniqlandi.
Izohlar 0
…