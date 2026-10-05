«Erkakcha ko‘rinish» uchun yigitlar kipriklarini qirqmoqda

·97·Dunyo
«Erkakcha ko‘rinish» uchun yigitlar kipriklarini qirqmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyo bo‘ylab yosh erkaklar orasida tashqi ko‘rinishni yanada «erkakcha» ko‘rsatish maqsadida kipriklarini qirqish trendi paydo bo‘ldi.
  • Bu tendensiya, «looksmaxxing» deb nomlanuvchi internet trendi bilan bog‘liq bo‘lib, ayrim «alfa» guruhlari uzun kipriklarni ayollarga xos deb hisoblaydi.
  • Kipriklarni qisqartirish ko‘zlarni chang va turli zarrachalardan himoya qiluvchi tabiiy mexanizmni zaiflashtirishi mumkin, bu esa infeksiya va noqulaylik xavfini oshiradi.

Dunyo bo‘ylab yosh erkaklar orasida g‘ayrioddiy go‘zallik trendi paydo bo‘ldi. Ayrim yigitlar tashqi ko‘rinishini yanada «erkakcha» ko‘rsatish maqsadida kipriklarini qirqish yoki qisqartirishga harakat qilmoqda.

Uzun kipriklar azaldan ayollar orasida qadrlanadigan tashqi xususiyatlardan biri hisoblanadi. Buning natijasida hatto sun’iy kipriklarni sotish va o‘rnatishga ixtisoslashgan alohida sanoat ham shakllangan.

Biroq uzun kipriklar erkaklar orasida har doim ham birdek ma’qul ko‘rilmaydi. Ayrim «alfa» deb ataluvchi guruh vakillari uzun kipriklarni ayollarga xos xususiyat deb hisoblab, tashqi ko‘rinishini erkaklarga xosroq qilish uchun ularni qisqartirmoqda.

O‘tgan yildan boshlab TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda yosh erkaklarning sartaroshxona yoki go‘zallik salonlarida kipriklarini qirqtirayotgani aks etgan videolar paydo bo‘la boshladi. Ko‘pchilik bu trend tez orada yo‘qolib ketadi, deb o‘ylagan bo‘lsa-da, u aksincha turli mamlakatlarda keng tarqala boshladi.

Ayrimlar bu tendensiyani «looksmaxxing» — tashqi ko‘rinishni imkon qadar yaxshilashga qaratilgan internet trendi bilan bog‘lamoqda. Ammo kipriklarni qisqartirish nafaqat g‘ayrioddiy, balki ko‘zlar uchun ma’lum xavflarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Kipriklar ko‘zlarni chang va turli mayda zarrachalar, jumladan, o‘lik teri hujayralari hamda terdan himoya qiladi. Ular, shuningdek, ultrabinafsha nurlardan ma’lum darajada saqlaydi. Shu sababli kipriklarni juda qisqa qilib qirqish ko‘zlarni tashqi ta’sirlarga nisbatan himoyasizroq qoldirishi mumkin.

Bu esa infeksiya, qichishish va tez-tez noqulaylik hissi kabi muammolar xavfini oshiradi. Kipriklar vaqt o‘tishi bilan yana o‘sib chiqadi, ammo bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin.

Trend tarafdorlari kipriklarni qalinroq yoki uzunroq qilish uchun emas, balki ularni erkaklarga xos bo‘lmagan xususiyat deb hisoblagani uchun qisqartirmoqda. Tashqi ko‘rinishni muayyan «erkaklik» standartiga moslashtirish istagi ham bunday tendensiyaning tarqalishiga ta’sir qilmoqda.

Bundan tashqari, ko‘zga yaqin joyda o‘tkir va tez harakatlanuvchi metall asboblardan foydalanishning o‘zi jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Kipriklarni qisqartirish jarayonidagi bitta noto‘g‘ri harakat ko‘zga shikast yetkazishi ehtimolini yuzaga keltiradi.

Qizig‘i, kipriklarni qisqartirishni erkaklik bilan bog‘lashning ilmiy asosi mavjud emas. Kipriklarning uzunligi asosan genetik xususiyatlarga bog‘liq bo‘lib, uzun kipriklar ham erkaklarda, ham ayollarda uchrashi mumkin.

Demak, uzun kipriklarni faqat ayollarga xos xususiyat sifatida qabul qilish ilmiy qoida emas, balki jamiyatda shakllangan madaniy qarash hisoblanadi.

Mutaxassislar kipriklarning asosiy vazifasi tashqi ko‘rinish emas, balki ko‘zlarni himoya qilish ekanini ta’kidlaydi. Shu bois har qanday kosmetik trendda tashqi ko‘rinishdan tashqari, salomatlik xavflarini ham hisobga olish muhim.

LooksmaxxingTikTokGo‘zallik trendlariKipriklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

91 yoshli kampir tez yordamni kuttirib, sun'iy kipriklarini taqdi91 yoshli kampir tez yordamni kuttirib, sun'iy kipriklarini taqdi23 aprel 14:22Moskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildiMoskva aeroporti hojatxonasidan yangi tug‘ilgan chaqaloq va ayolning jasadi topildiBugun 10:29Dunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiDunyodagi eng quruq cho‘llardan biri kutilmaganda gullarga burkandiBugun 10:21«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildiBugun 09:58Turkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindiTurkiyada qidiruvdagi shaxs ayol qiyofasida sakkiz yil yashirindiBugun 09:03«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordiBugun 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota