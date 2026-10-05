«Erkakcha ko‘rinish» uchun yigitlar kipriklarini qirqmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyo bo‘ylab yosh erkaklar orasida tashqi ko‘rinishni yanada «erkakcha» ko‘rsatish maqsadida kipriklarini qirqish trendi paydo bo‘ldi.
- Bu tendensiya, «looksmaxxing» deb nomlanuvchi internet trendi bilan bog‘liq bo‘lib, ayrim «alfa» guruhlari uzun kipriklarni ayollarga xos deb hisoblaydi.
- Kipriklarni qisqartirish ko‘zlarni chang va turli zarrachalardan himoya qiluvchi tabiiy mexanizmni zaiflashtirishi mumkin, bu esa infeksiya va noqulaylik xavfini oshiradi.
Dunyo bo‘ylab yosh erkaklar orasida g‘ayrioddiy go‘zallik trendi paydo bo‘ldi. Ayrim yigitlar tashqi ko‘rinishini yanada «erkakcha» ko‘rsatish maqsadida kipriklarini qirqish yoki qisqartirishga harakat qilmoqda.
Uzun kipriklar azaldan ayollar orasida qadrlanadigan tashqi xususiyatlardan biri hisoblanadi. Buning natijasida hatto sun’iy kipriklarni sotish va o‘rnatishga ixtisoslashgan alohida sanoat ham shakllangan.
Biroq uzun kipriklar erkaklar orasida har doim ham birdek ma’qul ko‘rilmaydi. Ayrim «alfa» deb ataluvchi guruh vakillari uzun kipriklarni ayollarga xos xususiyat deb hisoblab, tashqi ko‘rinishini erkaklarga xosroq qilish uchun ularni qisqartirmoqda.
O‘tgan yildan boshlab TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda yosh erkaklarning sartaroshxona yoki go‘zallik salonlarida kipriklarini qirqtirayotgani aks etgan videolar paydo bo‘la boshladi. Ko‘pchilik bu trend tez orada yo‘qolib ketadi, deb o‘ylagan bo‘lsa-da, u aksincha turli mamlakatlarda keng tarqala boshladi.
Ayrimlar bu tendensiyani «looksmaxxing» — tashqi ko‘rinishni imkon qadar yaxshilashga qaratilgan internet trendi bilan bog‘lamoqda. Ammo kipriklarni qisqartirish nafaqat g‘ayrioddiy, balki ko‘zlar uchun ma’lum xavflarni ham keltirib chiqarishi mumkin.
Kipriklar ko‘zlarni chang va turli mayda zarrachalar, jumladan, o‘lik teri hujayralari hamda terdan himoya qiladi. Ular, shuningdek, ultrabinafsha nurlardan ma’lum darajada saqlaydi. Shu sababli kipriklarni juda qisqa qilib qirqish ko‘zlarni tashqi ta’sirlarga nisbatan himoyasizroq qoldirishi mumkin.
Bu esa infeksiya, qichishish va tez-tez noqulaylik hissi kabi muammolar xavfini oshiradi. Kipriklar vaqt o‘tishi bilan yana o‘sib chiqadi, ammo bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin.
Trend tarafdorlari kipriklarni qalinroq yoki uzunroq qilish uchun emas, balki ularni erkaklarga xos bo‘lmagan xususiyat deb hisoblagani uchun qisqartirmoqda. Tashqi ko‘rinishni muayyan «erkaklik» standartiga moslashtirish istagi ham bunday tendensiyaning tarqalishiga ta’sir qilmoqda.
Bundan tashqari, ko‘zga yaqin joyda o‘tkir va tez harakatlanuvchi metall asboblardan foydalanishning o‘zi jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Kipriklarni qisqartirish jarayonidagi bitta noto‘g‘ri harakat ko‘zga shikast yetkazishi ehtimolini yuzaga keltiradi.
Qizig‘i, kipriklarni qisqartirishni erkaklik bilan bog‘lashning ilmiy asosi mavjud emas. Kipriklarning uzunligi asosan genetik xususiyatlarga bog‘liq bo‘lib, uzun kipriklar ham erkaklarda, ham ayollarda uchrashi mumkin.
Demak, uzun kipriklarni faqat ayollarga xos xususiyat sifatida qabul qilish ilmiy qoida emas, balki jamiyatda shakllangan madaniy qarash hisoblanadi.
Mutaxassislar kipriklarning asosiy vazifasi tashqi ko‘rinish emas, balki ko‘zlarni himoya qilish ekanini ta’kidlaydi. Shu bois har qanday kosmetik trendda tashqi ko‘rinishdan tashqari, salomatlik xavflarini ham hisobga olish muhim.
Izohlar 0
…