Uzun kiprikli arslon ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi

·0·Dunyo
Uzun kiprikli arslon ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi

Janubiy Koreyadagi hayvonot bog‘ida yashovchi Luna laqabli urg‘ochi arslon o‘zining noodatiy tashqi ko‘rinishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi. Uning uzun va qalin kipriklari minglab internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortmoqda.

Hayvonot bog‘iga tashrif buyurgan mehmonlar Luna bilan suratga tushish va uni yaqindan tomosha qilish uchun alohida qiziqish bildirmoqda. Arslonning o‘ziga xos qiyofasi aks etgan foto va videolar esa qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalarni yig‘ishga ulgurgan.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Luna haqida iliq fikrlar bildirib, uni Disney multfilmlaridagi malikalar va qahramonlarga qiyoslamoqda. Ayrimlar esa uning tabiiy uzun kipriklarini hazil tariqasida "eng chiroyli makiyaj" deb ta’riflamoqda.

Bugungi kunda Luna nafaqat hayvonot bog‘ining eng mashhur jonivorlaridan biri, balki ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p ulashilayotgan arslonlardan biri sifatida ham e’tirof etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yoshida xayriya qilgan qiz 13 yildan so‘ng 48 mln dollar yutib barchani hayron qoldirdi5 yoshida xayriya qilgan qiz 13 yildan so‘ng 48 mln dollar yutib barchani hayron qoldirdiBugun, 12:43Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)Bugun, 12:39AQSHlik talaba halok bo‘lgan YTH bo‘yicha o‘zbekistonlik haydovchiga ayblov qo‘yildiAQSHlik talaba halok bo‘lgan YTH bo‘yicha o‘zbekistonlik haydovchiga ayblov qo‘yildiBugun, 11:40Ro‘moli sabab qabul marosimidan chetlatilgan birinchi xonim bugun markazdaRo‘moli sabab qabul marosimidan chetlatilgan birinchi xonim bugun markazdaBugun, 11:23Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Bugun, 10:39Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiTramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi