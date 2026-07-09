Uzun kiprikli arslon ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi
Janubiy Koreyadagi hayvonot bog‘ida yashovchi Luna laqabli urg‘ochi arslon o‘zining noodatiy tashqi ko‘rinishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi. Uning uzun va qalin kipriklari minglab internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortmoqda.
Hayvonot bog‘iga tashrif buyurgan mehmonlar Luna bilan suratga tushish va uni yaqindan tomosha qilish uchun alohida qiziqish bildirmoqda. Arslonning o‘ziga xos qiyofasi aks etgan foto va videolar esa qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalarni yig‘ishga ulgurgan.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Luna haqida iliq fikrlar bildirib, uni Disney multfilmlaridagi malikalar va qahramonlarga qiyoslamoqda. Ayrimlar esa uning tabiiy uzun kipriklarini hazil tariqasida "eng chiroyli makiyaj" deb ta’riflamoqda.
Bugungi kunda Luna nafaqat hayvonot bog‘ining eng mashhur jonivorlaridan biri, balki ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p ulashilayotgan arslonlardan biri sifatida ham e’tirof etilmoqda.
…