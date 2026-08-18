Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq

·123·Dunyo
Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq
Qisqacha

Go'ban-tozalovchi, ya'ni tozalovchi baliqlar akulalar og'ziga kirib, tishlari orasidagi ovqat zarrachalari, parazitlar va mayda qoldiqlarni tozalaydi. Akulalar bu mitti baliqlarni ovlamay, tozalash jarayoniga yo'l qo'yadi. Natijada baliqlar ozuqa topadi, akulalar esa parazit va qoldiqlardan xalos bo'ladi. Bunday hamkorlik boshqa yirik dengiz jonzotlari bilan ham kuzatiladi.

Okean tubida shunday g‘ayrioddiy jonzot borki, u o‘zidan bir necha barobar katta va xavfli akulalarning og‘ziga bemalol suzib kiradi. Eng hayratlanarlisi, akulalar uni ovlamaydi, aksincha, unga «ishlash» imkonini beradi.

Gap go‘ban-tozalovchi, ya’ni tozalovchi baliqlar haqida ketmoqda. Ularning tanasi kichik bo‘lsa-da, okean ekotizimidagi vazifasi juda muhim.

Og‘zi ochiq yirik barrakuda va uning jag‘idagi kichik tozalovchi baliq.

Bu mitti baliqlar akulalar va boshqa yirtqich dengiz jonzotlarining og‘ziga kirib, tishlar orasida qolgan ovqat zarrachalari, parazitlar va turli mayda qoldiqlarni tozalaydi. Shu sababli ularni shartli ravishda okeanning «stomatologlari» deb atash mumkin.

Akula og‘ziga kirib, uning tishlarini “davolaydigan” mitti baliq

Oddiy holatda akula uchun og‘ziga kirgan kichik baliq oson o‘lja bo‘lishi mumkin. Ammo tozalovchi baliqlar bilan munosabat butunlay boshqacha. Yirtqichlar ularni tanib, tozalash jarayoniga yo‘l qo‘yadi. Natijada har ikki tomon ham manfaat ko‘radi: baliq ozuqa topadi, akula esa parazit va qoldiqlardan xalos bo‘ladi.

Qizig‘i, bunday «hamkorlik» faqat akulalar bilan cheklanib qolmaydi. Tozalovchi baliqlar boshqa yirik dengiz jonzotlariga ham xizmat ko‘rsatishi mumkin.

Akula
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiFerrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiKecha, 23:11Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaXitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaKecha, 23:04Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiKecha, 19:24Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKecha, 18:41Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiKecha, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiKecha, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi