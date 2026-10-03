Chery Jaecoo 7 Buyuk Britaniya avtomobil bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdi
Xitoyning Chery kompaniyasiga tegishli boʻlgan Jaecoo 7 krossoveri Buyuk Britaniya yangi avtomobillar bozorida yana mutlaq yetakchiga aylandi. Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar jamiyati (SMMT) maʼlumotlariga koʻra, sentabr oyida mamlakatda ushbu modeldagi 10 813 ta mashina roʻyxatga olingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu koʻrsatkich krossoverga olti oylik tanaffusdan soʻng birinchi oʻringa qaytish imkonini berdi. Umuman olganda, sentabr oyida Britaniya bozori 350 518 ta yangi avtomobilni qabul qildi va bu 2017 yildan buyon kuzatilgan eng yuqori sentabr koʻrsatkichi boʻldi.
Texnik xususiyatlar va narx siyosatiBuyuk Britaniya bozorida Jaecoo 7 xaridorlarga 1,6 litrli turbsiyalangan benzinli dvigatel hamda SHS-P ulanadigan gibrid (PHEV) versiyalarida taklif etiladi. Benzinli modifikatsiya old yoki toʻla uzatmali tizim bilan taʼminlanadi.
Mazkur avtomobilning narxlari bazaviy komplektatsiya uchun taxminan 29 105 funt sterlingdan boshlanadi. Eng yuqori toifadagi gibrid versiyaning qiymati esa 36 505 funt sterlinggacha yetadi.
Gibrid imkoniyatlari va oʻziga xos dizaynixbt.com maʼlumotiga koʻra, Jaecoo 7 ning ulanadigan gibrid versiyasi faqat elektr energiyasining oʻzida 90 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Avtomobilning umumiy zaxira masofasi esa 1200 kilometrni tashkil etib, tezkor quvvat olish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.
Oʻzining oʻtkir burchakli va salobatli tashqi koʻrinishi tufayli Buyuk Britaniyada bu modelga norasmiy ravishda «Range Rover bilan Temu» degan laqab berishgan. Ishlab chiqaruvchi barcha modifikatsiyalar uchun 7 yillik yoki 160 000 kilometr masofaga kafolat taqdim etadi.
Xitoylik avtomobilsozlar sentabr oyida erishgan ushbu muvaffaqiyat fonida Buyuk Britaniya yangi avtomobillar bozorining qariyb 23 foizini egallashga muvaffaq boʻldi. Bu esa osiyolik brendlarning Yevropa bozoridagi mavqei tobora mustahkamlanib borayotganini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…