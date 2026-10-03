Chery Jaecoo 7 Buyuk Britaniya avtomobil bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdi

·6·Avto
Chery Jaecoo 7 Buyuk Britaniya avtomobil bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdi

Xitoyning Chery kompaniyasiga tegishli boʻlgan Jaecoo 7 krossoveri Buyuk Britaniya yangi avtomobillar bozorida yana mutlaq yetakchiga aylandi. Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar jamiyati (SMMT) maʼlumotlariga koʻra, sentabr oyida mamlakatda ushbu modeldagi 10 813 ta mashina roʻyxatga olingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich krossoverga olti oylik tanaffusdan soʻng birinchi oʻringa qaytish imkonini berdi. Umuman olganda, sentabr oyida Britaniya bozori 350 518 ta yangi avtomobilni qabul qildi va bu 2017 yildan buyon kuzatilgan eng yuqori sentabr koʻrsatkichi boʻldi.

Texnik xususiyatlar va narx siyosati

Buyuk Britaniya bozorida Jaecoo 7 xaridorlarga 1,6 litrli turbsiyalangan benzinli dvigatel hamda SHS-P ulanadigan gibrid (PHEV) versiyalarida taklif etiladi. Benzinli modifikatsiya old yoki toʻla uzatmali tizim bilan taʼminlanadi.

Mazkur avtomobilning narxlari bazaviy komplektatsiya uchun taxminan 29 105 funt sterlingdan boshlanadi. Eng yuqori toifadagi gibrid versiyaning qiymati esa 36 505 funt sterlinggacha yetadi.

Gibrid imkoniyatlari va oʻziga xos dizayn

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Jaecoo 7 ning ulanadigan gibrid versiyasi faqat elektr energiyasining oʻzida 90 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Avtomobilning umumiy zaxira masofasi esa 1200 kilometrni tashkil etib, tezkor quvvat olish texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Oʻzining oʻtkir burchakli va salobatli tashqi koʻrinishi tufayli Buyuk Britaniyada bu modelga norasmiy ravishda «Range Rover bilan Temu» degan laqab berishgan. Ishlab chiqaruvchi barcha modifikatsiyalar uchun 7 yillik yoki 160 000 kilometr masofaga kafolat taqdim etadi.

Xitoylik avtomobilsozlar sentabr oyida erishgan ushbu muvaffaqiyat fonida Buyuk Britaniya yangi avtomobillar bozorining qariyb 23 foizini egallashga muvaffaq boʻldi. Bu esa osiyolik brendlarning Yevropa bozoridagi mavqei tobora mustahkamlanib borayotganini koʻrsatadi.

CheryJaecoo 7Avtomobil bozoriBuyuk BritaniyaKrossover
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqda11 sentabr 13:51Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdiChery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi13 sentabr 20:28General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda21 avgust 17:24Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqda18 avgust 15:59BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardiBYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi31 iyul 15:57Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiTenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildi30 iyul 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi