BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishi

·35·Texno
BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishi

Britaniyaning neft va gaz giganti BP oʻzining yigirma yillik tarixga ega boʻlgan korporativ venchur boʻlinmasini yopishga qaror qildi. Kompaniya oʻz portfelidagi aksariyat aktivlarni sotib yuborishini eʼlon qildi, bu esa energetika bozoridagi yirik oʻyinchining qayta tiklanuvchi energiya va iqlim texnologiyalaridan uzoqlashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Axios va boshqa nufuzli nashrlar maʼlumotiga koʻra, BP oʻzining venchur portfelidagi 10 dan ortiq kompaniyalarni Skandinaviyaning Verdane xususiy investitsiya firmasiga sotmoqda. Bu harakat kompaniyaning joriy yil boshida eʼlon qilingan toza energiya loyihalaridan voz kechib, anʼanaviy qazilma yoqilgʻi manbalariga qayta eʼtibor qaratish strategiyasining mantiqiy davomidir.

Yashil texnologiyalardan voz kechish

BP Ventures boʻlinmasi 2007-yilda tashkil etilgan boʻlib, oʻtgan davr mobaynida energetika transferi bilan bogʻliq koʻplab sohalarga sarmoya kiritib kelgan. Ular orasida quyidagi yoʻnalishlar bor edi:

  • Yashil vodorod texnologiyalari;
  • Elektr transport vositalari (e-mobility);
  • Avtonom boshqariladigan transportlar;
  • Geotermal energiya va qayta tiklanuvchi manbalar.
Kompaniya rasmiy bayonotida faqatgina oʻzining asosiy biznes yoʻnalishlari uchun qiymat yaratishi mumkin boʻlgan juda kam sonli investitsiyalarni saqlab qolishini bildirdi. Biroq, aynan qaysi startaplar BP tarkibida qolishi ochiqlanmagan. Shuningdek, boʻlinma xodimlarining taqdiri ham nomaʼlumligicha qolmoqda, mutaxassislar ommaviy qisqartirishlar boʻlishini taxmin qilishmoqda.

Moliyaviy natijalar va kelajak

Tahlilchilarning fikricha, BP Ventures faoliyati moliyaviy jihatdan kutilgan natijani bermagan. Maʼlumotlarga koʻra, portfelning umumiy qiymati taxminan 1,2 milliard dollarni tashkil etadi, bu esa deyarli 20 yil davomida kiritilgan jami investitsiyalar miqdoriga teng. Yaʼni, boʻlinma uzoq muddatli istiqbolda sezilarli foyda keltirmagan.

Ushbu bitim 2027-yilning ikkinchi choragiga qadar toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Bu voqea global energetika bozorida yirik neft kompaniyalarining "yashil iqtisodiyot"ga oʻtish borasidagi vaʼdalari va real imkoniyatlari oʻrtasidagi tafovutni yana bir bor koʻrsatib berdi. Oʻzbekiston kabi energetika islohotlari ketayotgan mamlakatlar uchun ham bunday yirik korporatsiyalarning strategik chekinishi bozor konyunkturasi oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

BP endilikda asosiy eʼtiborni foyda koʻrsatkichlari yuqori boʻlgan neft va gaz qazib olish loyihalariga qaratishi kutilmoqda. Bu esa iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashayotgan xalqaro hamjamiyat va ekologik tashkilotlar tomonidan tanqidiy kutib olinishi tayin.

BPEnergetikaInvestitsiyaVenchurTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiGoogle Vids sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchining raqamli avatarini yaratadiKecha, 23:56Thinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiThinking Machines Lab 975 milliard parametrli Inkling modelini taqdim etdiKecha, 23:56OpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiOpenAI kutilmagan mahsulotni sotuvga chiqardi: ChatGPT brendi ostidagi basketbol toʻpiKecha, 23:27Roblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiRoblox oʻyin yaratish jarayonini inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt yordam beradiKecha, 23:26Stardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaStardust ilovasi foydalanuvchilarning salomatlik maʼlumotlarini uchinchi tomonlarga uzatmoqdaKecha, 22:59SpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiSpaceX tarixiy natijani qayd etdi: Falcon 9 raketasi 600-marta koinotga uchirildiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi