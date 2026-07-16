BP energetika giganti oʻzining venchur boʻlinmasini yopmoqda: Strategiya oʻzgarishi
Britaniyaning neft va gaz giganti BP oʻzining yigirma yillik tarixga ega boʻlgan korporativ venchur boʻlinmasini yopishga qaror qildi. Kompaniya oʻz portfelidagi aksariyat aktivlarni sotib yuborishini eʼlon qildi, bu esa energetika bozoridagi yirik oʻyinchining qayta tiklanuvchi energiya va iqlim texnologiyalaridan uzoqlashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Axios va boshqa nufuzli nashrlar maʼlumotiga koʻra, BP oʻzining venchur portfelidagi 10 dan ortiq kompaniyalarni Skandinaviyaning Verdane xususiy investitsiya firmasiga sotmoqda. Bu harakat kompaniyaning joriy yil boshida eʼlon qilingan toza energiya loyihalaridan voz kechib, anʼanaviy qazilma yoqilgʻi manbalariga qayta eʼtibor qaratish strategiyasining mantiqiy davomidir.
Yashil texnologiyalardan voz kechishBP Ventures boʻlinmasi 2007-yilda tashkil etilgan boʻlib, oʻtgan davr mobaynida energetika transferi bilan bogʻliq koʻplab sohalarga sarmoya kiritib kelgan. Ular orasida quyidagi yoʻnalishlar bor edi:
- Yashil vodorod texnologiyalari;
- Elektr transport vositalari (e-mobility);
- Avtonom boshqariladigan transportlar;
- Geotermal energiya va qayta tiklanuvchi manbalar.
Moliyaviy natijalar va kelajakTahlilchilarning fikricha, BP Ventures faoliyati moliyaviy jihatdan kutilgan natijani bermagan. Maʼlumotlarga koʻra, portfelning umumiy qiymati taxminan 1,2 milliard dollarni tashkil etadi, bu esa deyarli 20 yil davomida kiritilgan jami investitsiyalar miqdoriga teng. Yaʼni, boʻlinma uzoq muddatli istiqbolda sezilarli foyda keltirmagan.
Ushbu bitim 2027-yilning ikkinchi choragiga qadar toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Bu voqea global energetika bozorida yirik neft kompaniyalarining "yashil iqtisodiyot"ga oʻtish borasidagi vaʼdalari va real imkoniyatlari oʻrtasidagi tafovutni yana bir bor koʻrsatib berdi. Oʻzbekiston kabi energetika islohotlari ketayotgan mamlakatlar uchun ham bunday yirik korporatsiyalarning strategik chekinishi bozor konyunkturasi oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
BP endilikda asosiy eʼtiborni foyda koʻrsatkichlari yuqori boʻlgan neft va gaz qazib olish loyihalariga qaratishi kutilmoqda. Bu esa iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashayotgan xalqaro hamjamiyat va ekologik tashkilotlar tomonidan tanqidiy kutib olinishi tayin.
…