Xonanda Alisher Fayzning yangi “Xotinim bor” nomli qo‘shig‘i muxlislar e’tiborida! (video)
Xonanda Alisher Fayz muxlislariga yangi taronasini havola etdi. San’atkor «Uxlamaysizmi» ko‘rsatuvida «Xotinim bor» deb nomlangan qo‘shig‘ini ijro etib, tomoshabinlar e’tiborini tortdi.
Hazilomuz ruhda yaratilgan ushbu tarona tinglovchilarga ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Qo‘shiqning nomi va mazmuni ham o‘ziga xos bo‘lib, unda kundalik hayotda uchraydigan oilaviy munosabatlarga yumor orqali yondashilgan.
Ijro namoyish etilganidan so‘ng ijtimoiy tarmoqlarda ham qo‘shiq muhokama qilina boshladi. Alisher Fayzning muxlislari yangi taronaga iliq munosabat bildirib, uning to‘liq versiyasini tinglash istagini bildirishmoqda.
Hozircha «Xotinim bor» qo‘shig‘i uchun suratga olingan videoklip taqdim etilgani yo‘q. Shu bois muxlislar nafaqat taronaning klipi, balki unda qanday obrazlar va qiziqarli sahnalar aks etishini ham qiziqish bilan kutishmoqda.
Ayrim muxlislar izohlarda xonandadan klipni imkon qadar tezroq chiqarishni so‘rashgan. Endilikda Alisher Fayz ushbu qo‘shiq uchun videoklip tayyorlaydimi yoki yo‘qmi, bu hozircha noma’lum.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…