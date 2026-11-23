Bahodir Jalolovning raqibi o‘zgarishi mumkin: Uayt Uaylder bilan jangga tayyorligini aytdi
Deontey Uaylderning 11 dekabr kuni bo‘ladigan jang uchun raqibi hali aniq emas. Avvalroq amerikalik bokschiga qarshi ringga chiqishi mumkin bo‘lgan Bahodir Jalolov nomi tilga olingandi. Endi esa britaniyalik sobiq bokschi Dillian Uayt ham ushbu jangga da’vogar sifatida maydonga chiqdi. Uaylder bilan anchadan beri kuch sinashni istab kelayotgan Uayt taklif bo‘lsa, darhol rozi bo‘lishini aytdi.
Dillian Uayt Uaylder bilan jang qilishga tayyor
WBC'ning vaqtinchalik chempionlik unvonini qo‘lga kiritgan sobiq bokschi Dillian Uayt 11 dekabr kuni supeog‘ir vazndagi WBC sobiq chempioni Deontey Uaylderga qarshi jang qilishga tayyorligini bildirdi.
Ushbu vaziyat Jey Opetayya mashg‘ulot yig‘inida jarohat olganidan keyin yuzaga keldi. Natijada Uaylder rejalashtirilgan jang uchun raqibsiz qoldi.
Uayt esa bu imkoniyatdan foydalanishga tayyor. Sky Sports nashri uning so‘zlarini keltirmoqda.
«Agar ularga yaxshi jang kerak bo‘lsa, men tayyorman. U bilan jang qilishga anchadan beri harakat qilib kelyapman va uni mag‘lub eta olishimga doimo ishonganman.
Uning zarbasi juda kuchli, o‘zi baquvvat, tezkor va hokazo. Lekin menda g‘alaba uchun zarur ruhiy tayyorgarlik va unga muammo tug‘diradigan uslub bor, deb o‘ylayman», — dedi britaniyalik bokschi.
«Faqat aytishsin»: Uayt jangga tayyorgarligini ma’lum qildi
Dillian Uaytning ta’kidlashicha, u hozir boshqa jangga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Ushbu bellashuv Uaylder bilan ehtimoliy to‘qnashuvdan bir hafta keyin o‘tkazilishi kerak.
Shu sababli bokschi jismoniy holati yaxshi ekanini va 11 dekabr kuni ringga chiqish imkoniyatiga ega ekanini aytdi.
«Hozir men bu jangdan bir hafta keyin bo‘lib o‘tishi kerak bo‘lgan jangga tayyorgarlik ko‘ryapman. Shuning uchun jismoniy holatim yaxshi. Agar ularga kerak bo‘lsa, men tayyorman — faqat aytishsin», — deya qo‘shimcha qildi Uayt.
Bahodir Jalolov ham Uaylderga raqib bo‘lishi mumkinmi?
E’tiborli jihati, Dillian Uaytning bayonotidan avvalroq Deontey Uaylderga qarshi 11 dekabr kuni jang qilish bo‘yicha hamyurtimiz Bahodir Jalolovga ham taklif berilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.
Shu tariqa, amerikalik sobiq jahon chempionining ehtimoliy raqiblari qatorida o‘zbekistonlik bokschi va britaniyalik tajribali og‘ir vazn vakili nomlari tilga olinmoqda.
Biroq hozircha Uaylderning aynan kim bilan jang qilishi rasman ma’lum qilinmagan. Dillian Uaytning taklifi qabul qilinadimi yoki Bahodir Jalolov bilan muzokaralar davom etadimi — bu savol ochiq qolmoqda.
Agar Jalolov va Uayt nomzodlari haqiqatan ham ko‘rib chiqilayotgan bo‘lsa, Uaylderning navbatdagi raqibi haqidagi qaror boks muxlislari uchun katta qiziqish uyg‘otishi tabiiy.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…