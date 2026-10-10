Chilida kuchli sel avtomobillar va avtobusni oqizib ketdi (video)

·50·Dunyo
Chilida kuchli sel avtomobillar va avtobusni oqizib ketdi (video)

Chili poytaxti Santyago shahrining Las-Kondes tumanida kuchli yomg‘irdan keyin yuzaga kelgan sel oqimi ko‘chalarni loy va toshlarga to‘ldirdi. Oqim bir nechta avtomobilni, hatto jamoat transporti avtobusini ham sudrab ketdi. Bu haqda Emol xabar berdi.

Hodisa 8 oktyabr kuni San-Karlos-de-Apokindo hududida sodir bo‘lgan. Kuchli yog‘ingarchilik sabab tog‘oldi hududidagi jarliklardan suv, loy va toshlar katta tezlikda pastga oqib tushgan. Sel General Blansh, Kvebrada-Onda, La-Plasa xiyoboni va El-Alba yo‘li atrofidagi hududlarga zarar yetkazgan.

Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, ayrim ko‘chalarda transport harakati to‘xtatilgan, turar joylar, savdo nuqtalari, ta’lim muassasalari va tibbiyot maskanlariga ham suv hamda loy kirgan.

Kuchli yog‘ingarchilik oqibatida kamida olti kishi jarohatlangan. Ular orasida bir yoshli bola ham bor. Shuningdek, mingdan ortiq kishi qutqaruvchilar tomonidan xavfsiz joyga olib chiqilgan yoki boshqa yordam olgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lganlar va bedarak yo‘qolganlar haqida xabar berilmagan.

Chili rasmiylari Las-Kondes tumanida favqulodda ofat holatini e’lon qilgan. Mamlakatning boshqa bir qator hududlarida ham ko‘chki va sel xavfi sabab yuqori darajadagi ogohlantirish e’lon qilingan.

Mahalliy OAV ma’lumotiga ko‘ra, Tobalaba hududida yog‘ingarchilik miqdori 146 millimetrga yetgan. Mutaxassislar kuchli yomg‘ir tuproqni suvga to‘yintirib, jarlik va suv yo‘llarida oqimning keskin kuchayishiga sabab bo‘lganini ta’kidlamoqda.

ChiliSantyagoLas-KondesYomg‘ir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajoyib hodisa: Chilidagi cho‘l kuchli yomg‘irdan so‘ng gullarga burkandiAjoyib hodisa: Chilidagi cho‘l kuchli yomg‘irdan so‘ng gullarga burkandi2 oktabr 14:18AQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondiAQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondi30 sentabr 09:14Qutqarilgan pingvin yillar davomida 8 ming km suzib, qutqaruvchisining oldiga qaytib kelmoqdaQutqarilgan pingvin yillar davomida 8 ming km suzib, qutqaruvchisining oldiga qaytib kelmoqda7 avgust 15:35Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidi3 iyul 09:33Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internet11 iyun 16:23O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdi9 iyun 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi