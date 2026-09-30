AQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘rtoqlik uchrashuvida AQSH terma jamoasi Chilini 4:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Mezbonlar ikki marta hisobda ortda qolganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda uchta gol urib, o‘yinni o‘z foydasiga hal qildi.
- Uchrashuvda jami oltita gol urildi, jumladan, Sebastyan Berhalter, Diyego Ulloa, Maksimiliano Guterres, Jyulian Xoll, Kris Richards va Matias Albert o‘z nomlariga gol yozdirib qo‘yishdi.
- AQSHning navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 4-oktyabr kuni Meksikaga qarshi bo‘lib o‘tadi.
O‘rtoqlik bahsida AQSH terma jamoasi Chili ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Mezbonlar ikki marta ortda qolganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda uchta gol urib, uchrashuvni ishonchli g‘alaba bilan yakunladi.
AQSH — Chili uchrashuvi muxlislarga olti golli futbol tomoshasini taqdim etdi. Birinchi bo‘limda jamoalar bittadan gol urgan bo‘lsa, tanaffusdan keyin voqealar keskin tus oldi.
Chili 49-daqiqada yana oldinga chiqdi, ammo AQSH oradan atigi ikki daqiqa o‘tib hisobni tenglashtirdi. Keyingi gollar esa mezbonlarga yakuniy g‘alabani ta’minladi.
Birinchi bo‘limdagi tenglik
Uchrashuvda hisob 37-daqiqada ochildi. Sebastyan Berhalter AQSH terma jamoasini oldinga olib chiqdi.
Mezbonlar birinchi bo‘limni g‘alaba bilan yakunlashga yaqin turgan bir paytda Chili javob qaytardi. 45-daqiqada Diyego Ulloa gol urib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Shu tariqa jamoalar tanaffusga teng hisobda yo‘l oldi.
Ikkinchi bo‘limda olti daqiqada uchta gol
Tanaffusdan keyin esa uchrashuv butunlay boshqa tus oldi.
49-daqiqada Maksimiliano Guterres Chilini yana oldinga olib chiqdi — 2:1.
Biroq AQSHning javobi ko‘p kuttirmadi. Oradan ikki daqiqa o‘tib, Jyulian Xoll hisobni yana tenglashtirdi.
Shu tariqa 49–51-daqiqalar oralig‘ida ikki jamoa bir-biriga navbatma-navbat zarba berib, uchrashuvdagi hujumkor futbolni yanada qizitib yubordi.
Richards AQSHni oldinga olib chiqdi
Hisob 2:2 bo‘lib turgan paytda har ikki jamoaning g‘alaba uchun imkoniyati saqlanib qoldi.
72-daqiqada Kris Richards AQSHning uchinchi golini urdi. Mezbonlar birinchi marta o‘yinning ikkinchi qismida oldinga chiqdi — 3:2.
Chili hisobni yana tenglashtirishga harakat qilgan bo‘lsa-da, AQSH himoyasi yakuniy daqiqalarda ustunlikni saqlab qoldi.
Qo‘shib berilgan vaqtda nuqta qo‘yildi
Uchrashuv taqdiri qo‘shib berilgan vaqtda uzil-kesil hal bo‘ldi.
90+3-daqiqada Matias Albert AQSHning to‘rtinchi golini urdi.
Shu goldan keyin uchrashuvda boshqa hisob o‘zgarmadi va AQSH Chili ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.
AQSH — Chili 4:2
Gollar: Berhalter, 37; Ulloa, 45; Guterres, 49; Xoll, 51; Richards, 72; Albert, 90+3.
Meksika va Peru ham durang o‘ynadi
O‘rtoqlik bahslari doirasida yana bir uchrashuvda Meksika va Peru 1:1 hisobida durang qayd etdi.
Peru 27-daqiqada hisobni ochdi. Xayro Veles mehmonlarni oldinga olib chiqdi.
Meksika esa ikkinchi bo‘lim boshida javob golini urdi. 49-daqiqada Viktor Gusman Denzel Garsiyaning uzatmasidan keyin hisobni tenglashtirdi — 1:1.
Qolgan daqiqalarda har ikki jamoa g‘alaba golini izlagan bo‘lsa-da, hisob o‘zgarmadi.
Meksika — Peru 1:1
Gollar: Veles, 27; Gusman, 49.
Jamoalarni navbatda yana jiddiy sinovlar kutmoqda
AQSH terma jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida 4 oktyabr kuni Meksikaga qarshi maydonga tushadi.
Peru esa 3 oktyabr kuni Kanada terma jamoasi bilan o‘rtoqlik uchrashuvida ishtirok etadi.
AQSHning Chiliga qarshi bahsi esa hujumkor futbol, olti gol va ikkinchi bo‘limdagi keskin o‘zgarishlar bilan yodda qoldi. Mezbonlar ikki marta ortda qolganiga qaramay, yakunda 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, muxlislariga shiddatli uchrashuv taqdim etdi.
Izohlar 0
…