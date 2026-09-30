AQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondi

·42·Sport
AQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘rtoqlik uchrashuvida AQSH terma jamoasi Chilini 4:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Mezbonlar ikki marta hisobda ortda qolganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda uchta gol urib, o‘yinni o‘z foydasiga hal qildi.
  • Uchrashuvda jami oltita gol urildi, jumladan, Sebastyan Berhalter, Diyego Ulloa, Maksimiliano Guterres, Jyulian Xoll, Kris Richards va Matias Albert o‘z nomlariga gol yozdirib qo‘yishdi.
  • AQSHning navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi 4-oktyabr kuni Meksikaga qarshi bo‘lib o‘tadi.

O‘rtoqlik bahsida AQSH terma jamoasi Chili ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi. Mezbonlar ikki marta ortda qolganiga qaramay, ikkinchi bo‘limda uchta gol urib, uchrashuvni ishonchli g‘alaba bilan yakunladi.

AQSH — Chili uchrashuvi muxlislarga olti golli futbol tomoshasini taqdim etdi. Birinchi bo‘limda jamoalar bittadan gol urgan bo‘lsa, tanaffusdan keyin voqealar keskin tus oldi.

Chili 49-daqiqada yana oldinga chiqdi, ammo AQSH oradan atigi ikki daqiqa o‘tib hisobni tenglashtirdi. Keyingi gollar esa mezbonlarga yakuniy g‘alabani ta’minladi.

Birinchi bo‘limdagi tenglik

Uchrashuvda hisob 37-daqiqada ochildi. Sebastyan Berhalter AQSH terma jamoasini oldinga olib chiqdi.

Mezbonlar birinchi bo‘limni g‘alaba bilan yakunlashga yaqin turgan bir paytda Chili javob qaytardi. 45-daqiqada Diyego Ulloa gol urib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Shu tariqa jamoalar tanaffusga teng hisobda yo‘l oldi.

Ikkinchi bo‘limda olti daqiqada uchta gol

Tanaffusdan keyin esa uchrashuv butunlay boshqa tus oldi.

49-daqiqada Maksimiliano Guterres Chilini yana oldinga olib chiqdi — 2:1.

Biroq AQSHning javobi ko‘p kuttirmadi. Oradan ikki daqiqa o‘tib, Jyulian Xoll hisobni yana tenglashtirdi.

Shu tariqa 49–51-daqiqalar oralig‘ida ikki jamoa bir-biriga navbatma-navbat zarba berib, uchrashuvdagi hujumkor futbolni yanada qizitib yubordi.

Richards AQSHni oldinga olib chiqdi

Hisob 2:2 bo‘lib turgan paytda har ikki jamoaning g‘alaba uchun imkoniyati saqlanib qoldi.

72-daqiqada Kris Richards AQSHning uchinchi golini urdi. Mezbonlar birinchi marta o‘yinning ikkinchi qismida oldinga chiqdi — 3:2.

Chili hisobni yana tenglashtirishga harakat qilgan bo‘lsa-da, AQSH himoyasi yakuniy daqiqalarda ustunlikni saqlab qoldi.

Qo‘shib berilgan vaqtda nuqta qo‘yildi

Uchrashuv taqdiri qo‘shib berilgan vaqtda uzil-kesil hal bo‘ldi.

90+3-daqiqada Matias Albert AQSHning to‘rtinchi golini urdi.

Shu goldan keyin uchrashuvda boshqa hisob o‘zgarmadi va AQSH Chili ustidan 4:2 hisobida g‘alaba qozondi.

AQSH — Chili 4:2
Gollar: Berhalter, 37; Ulloa, 45; Guterres, 49; Xoll, 51; Richards, 72; Albert, 90+3.

Meksika va Peru ham durang o‘ynadi

O‘rtoqlik bahslari doirasida yana bir uchrashuvda Meksika va Peru 1:1 hisobida durang qayd etdi.

Peru 27-daqiqada hisobni ochdi. Xayro Veles mehmonlarni oldinga olib chiqdi.

Meksika esa ikkinchi bo‘lim boshida javob golini urdi. 49-daqiqada Viktor Gusman Denzel Garsiyaning uzatmasidan keyin hisobni tenglashtirdi — 1:1.

Qolgan daqiqalarda har ikki jamoa g‘alaba golini izlagan bo‘lsa-da, hisob o‘zgarmadi.

Meksika — Peru 1:1
Gollar: Veles, 27; Gusman, 49.

Jamoalarni navbatda yana jiddiy sinovlar kutmoqda

AQSH terma jamoasi navbatdagi o‘rtoqlik bahsida 4 oktyabr kuni Meksikaga qarshi maydonga tushadi.

Peru esa 3 oktyabr kuni Kanada terma jamoasi bilan o‘rtoqlik uchrashuvida ishtirok etadi.

AQSHning Chiliga qarshi bahsi esa hujumkor futbol, olti gol va ikkinchi bo‘limdagi keskin o‘zgarishlar bilan yodda qoldi. Mezbonlar ikki marta ortda qolganiga qaramay, yakunda 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, muxlislariga shiddatli uchrashuv taqdim etdi.

AQSH terma jamoasiChiliO‘rtoqlik bahsiBerhalter
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qutqarilgan pingvin yillar davomida 8 ming km suzib, qutqaruvchisining oldiga qaytib kelmoqdaQutqarilgan pingvin yillar davomida 8 ming km suzib, qutqaruvchisining oldiga qaytib kelmoqda7 avgust 15:35Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidi3 iyul 09:33Christian Pulisic jarohati sabab Milan tarkibidan joy olmadiChristian Pulisic jarohati sabab Milan tarkibidan joy olmadi11 may 03:51Christian Pulisic o‘ziga nisbatan bildirilgan tanqidlarga javob qaytardiChristian Pulisic o‘ziga nisbatan bildirilgan tanqidlarga javob qaytardi8 may 12:54Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internetStarlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internet11 iyun 16:23O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdi9 iyun 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi