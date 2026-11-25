Gulnora Karimova aktivlarining yana bir qismi qaytariladi
O‘zbekiston va Shveysariya Gulnora Karimova tomonidan noqonuniy o‘zlashtirilgan aktivlarning navbatdagi qismini mamlakatga qaytarish bo‘yicha kelishuv imzoladi. Bitimga muvofiq, O‘zbekistonga 252,5 million dollar qaytariladi.
Qaytariladigan mablag‘lar «Ishonch – 2030» (Uzbekistan Vision 2030 Fund) jamg‘armasi orqali boshqariladi. Ushbu pullar hisobidan amalga oshiriladigan dasturlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jahon banki ishtirok etadi. Mablag‘larni taqsimlash uchun ikkita asosiy yo‘nalish belgilangan. Biroq taqdim etilgan ma’lumotda bu yo‘nalishlar nimalardan iborat ekani ochiqlanmagan.
O‘zbekiston va Shveysariya o‘rtasida bunday kelishuvlar avval ham tuzilgan. 2022 yil avgust oyida tomonlar qariyb 131 million dollarlik aktivlarni qaytarish bo‘yicha dastlabki bitimni imzolagan edi.
2025 yil fevral oyida esa yana bir kelishuvga erishilib, qariyb 182 million dollarni O‘zbekistonga qaytarish belgilangan. Yangi bitim ushbu jarayonning navbatdagi bosqichi hisoblanadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…