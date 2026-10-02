Ajoyib hodisa: Chilidagi cho‘l kuchli yomg‘irdan so‘ng gullarga burkandi

·53·Dunyo
Ajoyib hodisa: Chilidagi cho‘l kuchli yomg‘irdan so‘ng gullarga burkandi

Chilidagi Atakama cho‘lining katta qismi kuchli yomg‘irlardan keyin rang-barang gullarga burkandi, deb Associated Press xabar berdi. Dunyodagi eng quruq qutbsiz cho‘l hisoblangan hududda millionlab urug‘ va piyozchalar unib, gullagan.

Ma’lum qilinishicha, joriy yil boshida El-Nino ob-havo hodisasi ta’sirida Atakamada kuchli yog‘ingarchilik kuzatilgan. Ayrim urug‘lar va piyozchalar o‘nlab yillar davomida tuproq ostida faol bo‘lmagan holda saqlangan.

Chili Milliy o‘rmon xo‘jaligi korporatsiyasi ma’lumotlariga ko‘ra, hududda 200 dan ortiq o‘simlik turi gullagan. Qizil va sariq nanyuka, binafsha gullar, oq suspiro, to‘q sariq tersopelo hamda garra de leon kabi o‘simliklar cho‘l manzarasini o‘zgartirgan.

Iyul va avgust oylarida ayrim hududlarda 160–190 millimetrgacha yomg‘ir yoqqan. Bu 1950-yillarda boshlangan kuzatuvlardan beri qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri bo‘lgan.

Bu yil gullagan cho‘l hududi taxminan 17 ming kvadrat kilometrni tashkil etgan. CONAF bu 1997 yildan beri eng keng va jadal gullash mavsumi bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Noyabrga qadar gullagan cho‘lni ko‘rish uchun hududga qariyb 300 ming turistik tashrif amalga oshirilishi kutilmoqda.

AtakamaChiliEl-NinoKONAF
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondiAQSHdan kambek: Chiliga qarshi 6 golli o‘yinda g‘alaba qozondi30 sentabr 09:14Olimlar jiddiy xavfdan ogohlantirdi:tarixidagi eng issiq yil kelmoqdaOlimlar jiddiy xavfdan ogohlantirdi:tarixidagi eng issiq yil kelmoqda6 avgust 23:34El-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqdaEl-Nino xavfi: Akulalar yangi hududlarga bostirib kelmoqda2 avgust 13:09Qutqarilgan pingvin yillar davomida 8 ming km suzib, qutqaruvchisining oldiga qaytib kelmoqdaQutqarilgan pingvin yillar davomida 8 ming km suzib, qutqaruvchisining oldiga qaytib kelmoqda7 avgust 15:35Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...Meteorologlar Markaziy Osiyoda anomal seryog‘in yoz bo‘lishini aytishmoqda...5 iyun 23:07Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidi3 iyul 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota