Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internet

·0·Texno
Starlink Chili osmonida: Vertolyotlar uchun 310 Mbit/s tezlikdagi internet

Chilining janubiy togʻ tizmalaridagi chekka hududlarda, anʼanaviy aloqa vositalari deyarli mavjud boʻlmagan joylarda vertolyot xizmatlari Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan foydalanishni boshladi. Tarmoq yerusti infratuzilmasini qurish imkonsiz boʻlgan Patagoniya va And togʻlari sharoitida barqaror keng polosali ulanishni taʼminlamoqda, bu esa aviatsiya xavfsizligi uchun oʻta muhimdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Chili 2021-yilda xizmat ishga tushirilganidan buyon Starlink rivojlanishi uchun asosiy poligonlardan biri boʻlib qolmoqda. Avvalroq ushbu texnologiya olis maktablar va aholi punktlarini bogʻlash uchun qoʻllanilgan edi. 2025-yilning noyabr oyida esa mamlakatda smartfonlarga favqulodda aloqa uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh signalini qabul qilish imkonini beruvchi Direct to Device funksiyasi joriy etildi.

Aviatsiya sohasida tizim vertolyotlar ishiga moslashtirilgan va parvoz vaqtida foydalanish uchun rasman ruxsat etilgan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, uskunalar vertolyot ekspluatatsiyasi paytida yuzaga keladigan tebranishlar, harorat oʻzgarishi va yuklamalarga bardosh bera oladi. Tizim 310 Mbit/s gacha tezlik va 99 ms dan kam kechikish (latency) bilan ishlashni kafolatlaydi.

Ekipajlar uchun bu real vaqt rejimida ob-havo maʼlumotlarini olish, operatsiyalarni muvofiqlashtirish va videouloqaga chiqish imkoniyatini anglatadi. Taʼkidlash joizki, Starlink faqatgina 2026-yilning oʻzida 11 ta yangi aviakompaniyani oʻz tarmogʻiga jalb qilishga ulgurdi va global aviatsiya bozoridagi oʻrnini mustahkamlamoqda.

StarlinkElon MuskChiliAviatsiyaSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiiPhone foydalanuvchilari uchun kutilmagan sovgʻa: iOS 27 tizimida AirDrop tezligi keskin oshdiBugun, 11:29iPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlariPhone internet uchun, Samsung esa suhbatlar uchun: 2026-yilgi trendlarBugun, 10:57Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiCuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadiBugun, 10:52NASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiNASA Artemis III ekipaji tarkibida ayollar yoʻqligi sababli tanqidga uchradiBugun, 10:26Starlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiStarlink Paragvayning chekka hududlaridagi maktablarni internetga uladiBugun, 10:22Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus