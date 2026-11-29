Nodirbek Abdusattorov Londondagi nufuzli turnirning 4-turida g‘alaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov Londonda o‘tayotgan «London Chess Classic 2026» turnirining 4-turida mezbon shaxmatchi Gaveyn Maroroa Jonsni mag‘lub etdi.
- 84-yurishga cho‘zilgan ushbu bahsdan so‘ng 3 ochko jamg‘argan 22 yoshli Abdusattorov amerikalik Levon Aronyan bilan birgalikda turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda.
Angliya poytaxti London shahrida shaxmat bo‘yicha «London Chess Classic 2026» xalqaro turnirining asosiy — Masters yo‘nalishida 4-tur bahslari yakunlandi. O‘zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusattorov ushbu turda mezbonlar vakili Gaveyn Maroroa Jonsga qarshi dona surib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
84-yurishgacha davom etgan marafon va amaldagi chempionning shaxdam yurishi
Keskin va murosasiz kurashlar ostida o‘tgan partiya 84-yurishgacha davom etdi va yakunda hamyurtimiz o‘zining yuqori mahoratini namoyish etib, raqibini taslim etdi. Eslatib o‘tamiz, 22 yoshli Abdusattorov o‘tgan 2025 yilgi mavsumda ham ushbu nufuzli turnir g‘olibiga aylangan edi va joriy yilda Londonga chempionlik unvonini himoya qilish uchun tashrif buyurgan.
Ortda qolgan 4 tur natijalariga ko‘ra, 3 ochko jamg‘argan Nodirbek Abdusattorov amerikalik tajribali grossmeyster Levon Aronyan bilan birgalikda turnir jadvalining 1–2-pog‘onalarini bo‘lishib turibdi.
4-turdan so‘ng turnir jadvalidagi yetakchilar holati
Jami 10 nafar kuchli shaxmatchi aylanma tizimda bellashayotgan ushbu musobaqada Abdusattorov eng yuqori reytingga (2772) ega ishtirokchi hisoblanadi. Yakuniy natijalar e’lon qilinishiga qadar yana 5 ta tur o‘yinlari o‘tkaziladi.
O‘rin
Shaxmatchi
Mamlakat
Reyting
Ochkolar
1–2
Nodirbek Abdusattorov
O‘zbekiston
2772
3,0
1–2
Levon Aronyan
AQSH
2719
3,0
3–4
Endi Vudvord
AQSH
2635
2,5
3–4
Igor Samunenkov
Ukraina
2610
2,5
5–7
Nihal Sarin
Hindiston
2720
2,0
5–7
Gaveyn Maroroa Jons
Angliya
2630
2,0
5–7
Lyuk Maksheyn
Angliya
2606
2,0
Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov qolgan 5 turda ham o‘z ustunligini saqlab qolib, ketma-ket ikkinchi bor «London Chess Classic» g‘olibligini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati yulduzlarining jahon arenalaridagi g‘alabalarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…