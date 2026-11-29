Luis Enrike «PSJ»ning «Loryan» ustidan qozongan g‘alabasi haqida fikr bildirdi
Fransiya chempionati doirasida Parijning «PSJ» klubi o‘z maydonida «Loryan»ni qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Uchrashuvdan so‘ng parijliklar bosh murabbiyi Luis Enrike jamoasining o‘yini va raqibning zich himoyasiga qarshi qo‘llangan taktika borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Bu haqda Foot Mercato nashri xabar bermoqda.
«Chuqur himoyani yorib o‘tish oson bo‘lmadi»
Ispaniyalik mutaxassis bahs davomidagi keskinlik oxirgi daqiqalargacha saqlanib qolganini, biroq jamoasi haqli ravishda g‘alaba qozonganini ta’kidladi:
«G‘alaba qozonishda davom etayotganimiz quvonarli. Uchrashuv qiyin kechishini bilardik. O‘yindagi keskinlik so‘nggi daqiqaga qadar saqlanib qoldi.
Har bir uchrashuvning o‘ziga yarasha qiyinchiliklari bo‘ladi. Bugun raqibga nisbatan pressing qo‘llash va chuqur himoyani yorib o‘tish oson bo‘lmadi. Shunga qaramay, biz g‘alabaga munosib o‘yin namoyish etdik.
Himoyada ajoyib harakat qiladigan va juda kam bo‘sh hudud qoldiradigan jamoaga qarshi o‘ynayotganingizda to‘pga bir yoki ikki marta teginish orqali harakat qilishingizga to‘g‘ri keladi.
Biz bundan ham ko‘proq gol urishimiz mumkin edi», — dedi Luis Enrike.
Uchrashuv va navbatdagi bahs tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa
Fransiya chempionati (Liga 1)
Uchrashuv natijasi
«PSJ» — «Loryan» 2:0
Murabbiy xulosasi
Raqibning zich va chuqur himoyasiga qarshi to‘pga 1–2 marta teginish orqali tezkor o‘yin ko‘rsatildi, yanada yirik hisob qayd etish imkoniyati bo‘ldi
Keyingi uchrashuv
«Tuluza» — «PSJ» (safarda)
Navbatdagi o‘yin vaqti
5 dekabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan soat 00:45 da
Sizningcha, Luis Enrike boshqaruvidagi «PSJ» safarda «Tuluza»ga qarshi bahsda ham g‘alabali seriyasini davom ettira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Fransiya Liga 1 hamda «PSJ»ning chempionlik yo‘lini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…