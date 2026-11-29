«Yengil vazn kamari meniki, men boshqa kutmayman»: Sarukyan Geyjiga ultimatum qo‘ydi
UFC yengil vazn toifasi (70,3 kg) reytingi yetakchisi, armanistonlik aralash yakkakurash ustasi Arman Sarukyan chempionlik kamari uchun navbatdagi jangni aynan u o‘tkazishi shartligini ma’lum qildi. U amaldagi chempion Jastin Geyji va yarim yengil vazn chempioni Aleksandr Volkanovski o‘rtasidagi ehtimoliy to‘qnashuv haqidagi mish-mishlarga keskin munosabat bildirdi.
«Kamarni o‘rtaga qo‘ymasdan jang qilishsin»
Sarukyanning ta’kidlashicha, UFC rahbariyati unga navbatdagi chempionlik imkoniyatini va’da qilgan va u birinchi raqamli da’vogar sifatida boshqa kutib o‘tirish niyatida emas:
«UFC chempionlik kamari uchun navbatdagi jangni men o‘tkazaman. Agar Geyji Volkanovski bilan jang qilmoqchi bo‘lsa, chempionlik kamarini bo‘shatishi kerak.
Ular u yerda nima qilishayotganini bilmayman, ammo men birinchi raqamli da’vogarman va bu imkoniyatga munosibman.
Agar ular ushbu jangni tashkil etmoqchi bo‘lishsa, chempionlik kamarini o‘rtaga qo‘ymasdan o‘tkazishsin. Yengil vaznda UFC chempionlik kamari meniki va men boshqa kutib o‘tirmoqchi emasman», — dedi Arman Sarukyan.
Vazn toifasidagi so‘nggi vaziyat
Eslatib o‘tamiz, Arman Sarukyan (24-3) UFC doirasidagi so‘nggi jangini UFC 331 turnirida o‘tkazib, braziliyalik Maurisio Ruffini nokautga uchratgan edi. U o‘zining chempionlik jangi 2027 yilning mart yoki aprel oylarida o‘tkazilishini kutmoqda.
Amaldagi chempion Jastin Geyji (28-5) esa 2026 yil iyun oyida Iliya Topuriyani mag‘lub etib, yengil vaznning mutlaq chempioniga aylangandi. Hozirda 38 yoshli amerikalik jangchi karyerasini yakunlash yoki faoliyatini davom ettirish borasida yakuniy qarorga kelmagan. O‘z navbatida, Aleksandr Volkanovski ham ikki vazn chempioni bo‘lish maqsadida yarim yengil vazn kamarini bo‘shatib, yengil vaznga ko‘tarilish istagini bildirgan.
UFC yengil vazn toifasidagi chempionlik poygasi
Jangchi
Maqomi va rekordi
So‘nggi natijasi va rejalari
Jastin Geyji (AQSH)
Amaldagi chempion (28-5)
Iliya Topuriya ustidan g‘alaba qozondi (iyun, 2026); kelajagi borasida qaror kutilmoqda
Arman Sarukyan (Armaniston)
1-raqamli da’vogar (24-3)
UFC 331 da Maurisio Ruffini nokaut qildi; 2027 yil bahorida kamar uchun jang qilmoqchi
Aleksandr Volkanovski (Avstraliya)
Yarim yengil vazn chempioni (29-4)
UFC 333 da Movsar Yevloyevni mag‘lub etdi; yengil vazn kamariga da’vogarlik qilmoqda
Sizningcha, UFC rahbariyati yengil vazn kamari uchun navbatdagi jangni birinchi raqamli da’vogar Arman Sarukyanga berishi kerakmi yoki Jastin Geyji — Aleksandr Volkanovski superjangini tashkil etgani ma’qulmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va UFC olamidagi eng qaynoq bahs-munozaralarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…