O‘zbekiston bo‘yicha 30 noyabrga ob-havo prognozi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 30 noyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi, janubiy viloyatlarda esa havo harorati 22 darajagacha iliq bo‘ladi.
- Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda tog‘li hududlarda vaqti-vaqti bilan yomg‘ir va qor yog‘ishi, ayrim joylarda tuman tushishi kutilmoqda.
- Toshkent shahrida yog‘ingarchilik kutilmaydi, harorat kechasi 4–6 daraja, kunduzi esa 13–15 daraja iliq bo‘ladi.
O‘zbekistonda 30 noyabr, dushanba kuni qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum qilindi. “O‘zgidromet” prognoziga ko‘ra, respublikaning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Janubiy viloyatlarda havo 22 darajagacha iliq bo‘ladi.
Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3–8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4–6 daraja, kunduzi 13–15 daraja iliq bo‘ladi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ba’zi joylarda yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) bo‘ladi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo‘ladi.
Xorazm viloyatida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo‘ladi.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, ba’zi joylarda 0-2 daraja sovuqqacha, kunduzi 12-17 daraja iliq bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo‘ladi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo‘ladi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo‘ladi.
Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, ayrim joylarda vaqti-vaqti bilan yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) bo‘ladi. Ba’zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo‘ladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…