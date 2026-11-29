Ilya Malinin figuristlar o‘rtasida qisqa dastur bo‘yicha jahon rekordini o‘rnatdi
Ota-onasi xalqaro musobaqalarda O‘zbekiston nomidan ishtirok etgan amerikalik figurist Ilya Malinin qisqa dastur bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi. U Tokioda o‘tkazilgan Gran-pri bosqichida 114,81 ball to‘plab, avvalgi natijadan yuqoriroq ko‘rsatkich qayd etdi. Bu haqda Xalqaro konkichilar ittifoqi (ISU) rasmiy saytida ma’lum qilindi.
Malinin 27 noyabr kuni Yaponiya poytaxti Tokioda bo‘lib o‘tgan NHK Trophy musobaqasida qisqa dasturni namoyish etdi. Uning chiqishi hakamlar tomonidan 114,81 ball bilan baholandi. Bu qisqa dastur bo‘yicha avvalgi eng yuqori natijadan 0,84 ballga ko‘p.
Bungacha jahon rekordi amerikalik Natan Chenga tegishli edi. U 2022 yilda Pekinda o‘tkazilgan Qishki Olimpiya o‘yinlarida qisqa dastur uchun 113,97 ball to‘plagan.
Ma’lumot uchun, Ilya Malininning ota-onasi — Tatyana Malinina va Roman Skornyakov ham professional figurist bo‘lgan. Ular 1998 va 2002 yillardagi Qishki Olimpiya o‘yinlarida O‘zbekiston sharafini himoya qilgan. Hozirda esa o‘g‘lining murabbiylari sifatida faoliyat yuritadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…