Kamilla Rahimova O‘zbekistonning birinchi raketkasi bo‘lish haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WTA reytingida 45-o‘rinni egallab turgan 25 yoshli Kamilla Rahimova O‘zbekiston terma jamoasining birinchi raqamli tennischisi sifatidagi faoliyati va zimmasidagi mas’uliyat haqida fikr bildirdi.
- Sportchi O‘zbekiston terma jamoasiga o‘tish unga Olimpiya o‘yinlarida qatnashish imkoniyati, yaxshiroq sharoitlar hamda ichki raqobatning kamligini taqdim etganini ta’kidladi.
Xotin-qizlar o‘rtasidagi jahon reytingida (WTA) 45-o‘rinni egallab turgan Kamilla Rahimova O‘zbekiston terma jamoasining birinchi raqamli tennischisi sifatidagi faoliyati, zimmasidagi mas’uliyat va yangi bosqichdagi his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi. Bu haqda BB Tennis nashri xabar bermoqda.
«E’tibor markazida bo‘lishni yaxshi ko‘raman»
Mamlakatning birinchi raqamli tennischisi maqomiga ega bo‘lish unga qanday ta’sir qilgani haqidagi savolga Rahimova shunday javob berdi:
«Albatta, seni juda ko‘p odamlar kuzatib turgani, butun millat, shartli aytganda, senga ishongani ma’lum bir bosimni yuzaga keltiradi.
Lekin sportchi sifatida kortda men uchun deyarli hech narsa o‘zgargani yo‘q. Men baribir o‘zim uchun o‘ynayman, faqat hozir orqamda menga ishonadigan, har qanday holatda qo‘llab-quvvatlaydigan odamlar turibdi.
Bu esa, tabiiyki, menga nisbatan yanada shaxsiy, individual yondashuvni anglatadi. O‘zimni juda yaxshi his qilyapman. E’tibor markazida bo‘lishni yaxshi ko‘raman, shuning uchun menda bu borada muammo yo‘q», — dedi Kamilla Rahimova.
Sport fuqaroligini o‘zgartirish sabablari
Yekaterinburgda tug‘ilgan 25 yoshli tennischining O‘zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qila boshlashi haqidagi rasmiy xabar 2025 yilning dekabr oyida e’lon qilingan edi.
Rahimova avvalroq ushbu qarorga nimalar turtki bo‘lganini ochiq aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasiga o‘tish unga Olimpiya o‘yinlarida ishtirok etish uchun real imkoniyat, mashg‘ulotlar va safarlar uchun yaxshiroq sharoitlar hamda avvalgi jamoasiga (Rossiya terma jamoasi) nisbatan ichki raqobatning ancha kamligi kabi afzalliklarni taqdim etgan. Sport fuqaroligini o‘zgartirishi bilan u O‘zbekiston ayollar tennisida yaqqol yetakchiga aylandi.
Kamilla Rahimovaning O‘zbekiston terma jamoasidagi maqomi
Ko‘rsatkichlar
Batafsil ma’lumotlar
Sportchi va yoshi
Kamilla Rahimova (25 yosh)
Joriy WTA reytingi
45-o‘rin — O‘zbekistonning birinchi raqamli tennischisi
Terma jamoaga o‘tgan vaqti
2025 yil dekabr (avval Rossiya sharafini himoya qilgan)
O‘tishning asosiy sabablari
Olimpiadada qatnashish imkoniyati, qulay sharoitlar va pastroq ichki raqobat
Erishayotgan natijalari
O‘zbekiston bayrog‘i ostida WTA 500 va 1000 turnirlarida muvaffaqiyatli ishtirok, karyerasidagi eng yuqori 44-o‘ringa ko‘tarilish (noyabr, 2026)
Sizningcha, Kamilla Rahimovaning O‘zbekiston nomidan chiqish qilishi yurtimizda ayollar tennisining ommalashishiga va yangi avlod vakillari yetishib chiqishiga qanchalik ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek tennisining yangi yetakchisi faoliyatini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu maqolani ulashing!
Bu va boshqa qiziqarli sport yangiliklarini biz bilan kuzatib boring!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…