Turkiyadan strategik yurish: Anqara Rossiyaning «Yamal SPG» suyultirilgan gaziga ko‘z tikmoqda

·65·Dunyo
Turkiyadan strategik yurish: Anqara Rossiyaning «Yamal SPG» suyultirilgan gaziga ko‘z tikmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya energetika va tabiiy boyliklar vaziri Alparslan Bayraqtar «Novatek» rahbari Leonid Mixelson bilan «Yamal SPG» loyihasi bo‘yicha hamkorlik imkoniyatlarini muhokama qildi.
  • Yevropa Ittifoqi 1 yanvardan Rossiyadan SPG importini taqiqlashi sababli, «Yamal SPG»ning rekord darajadagi gaz oqimlari Turkiya bozoriga yo‘naltirilishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi 1 yanvardan e’tiboran Rossiyadan suyultirilgan tabiiy gaz (SPG) importini to‘liq taqiqlashi arafasida xalqaro energiya bozorida yirik qayta taqsimot boshlanmoqda. Rossiya Energetika haftaligi doirasida Turkiya energetika va tabiiy boyliklar vaziri Alparslan Bayraqtar «Yamal SPG» loyihasining asosiy egasi hisoblangan «Novatek» rahbari Leonid Mixelson bilan muhim muzokaralar o‘tkazdi.

Yevropa tomonidan rad etilayotgan rekord darajadagi gaz oqimlari endilikda logistik jihatdan qulay bo‘lgan Turkiya bozoriga yo‘naltirilishi mumkin.

Muzokaralar tafsiloti: Anqara nimani ko‘zlamoqda?

Turkiya energetika vaziri o‘zining rasmiy sahifasida «Novatek» rahbariyati bilan uchrashuvning asosiy maqsadlarini ochiqladi:

  • SPG bo‘yicha hamkorlik: Tomonlar suyultirilgan gaz sohasidagi sheriklik imkoniyatlari, yangi yetkazib berish yo‘nalishlari va global bozordagi o‘zgarishlarni batafsil muhokama qildi;

  • Energetika xavfsizligi: «Biz mamlakatimizning energetika xilma-xilligini oshiradigan va ta’minot xavfsizligini mustahkamlaydigan strategik qadamlarni tashlashda davom etamiz», — deya ta’kidladi Alparslan Bayraqtar.

Yevropaning 13,5 milliard kubometrlik bo‘shlig‘i va «Yamal SPG»

Shu kunga qadar «Yamal SPG» Rossiyaning Yevropaga erkin kirib borayotgan eng yirik gaz loyihasi bo‘lib turgan edi:

  • Yevropaga rekord eksport: Joriy yilning dastlabki 7 oyida YEI mamlakatlariga yetkazib berish hajmi rekord darajaga yetib, 9,8 million tonnani (13,5 milliard kubometr gaz) tashkil etgan;

  • Turkiya uchun qulay yo‘l: 1 yanvardan cheklovlar kuchga kirgach, ushbu ulkan hajm Osiyoga qaraganda transport yo‘li ancha yaqin va xarajatlari arzon bo‘lgan Turkiyaga burilishi mumkin;

  • Qayta sotish imkoniyati: Yevropa kompaniyalariga uzoq muddatli shartnomalar bo‘yicha Yamal gazini 2027 yil iyuligacha boshqa davlatlarga qayta sotish (reeksport) uchun ruxsat berilgan.

«Gazprom» uchun noqulay vaziyat va Turkiyaning arbitraj rejasi

Turkiyaning «Novatek» bilan yaqinlashuvi an’anaviy quvur gazi yetkazib beruvchisi — «Gazprom» uchun jiddiy raqobat tug‘dirishi mumkin:

  • «Gazprom» rahbari bilan ham uchrashuv: Alparslan Bayraqtar o‘sha kunning o‘zida «Gazprom» boshqaruvi raisi Aleksey Miller bilan ham muzokara o‘tkazib, tabiiy gaz sohasidagi sheriklikni muhokama qildi;

  • 22 mlrd kubmetrlik shartnoma yakuni: Munosabatlarning nozikligi shundaki, Turkiya va «Gazprom» o‘rtasidagi 22 milliard kubometrlik ikkita yirik shartnoma muddati aynan shu yil oxirida tugaydi va hozircha yangi bitimlar e’lon qilinmagan;

  • Qishki arbitrajdan daromad olish rejasi: Rossiya Milliy energetika xavfsizligi jamg‘armasi ekspertlarining qayd etishicha, Turkiya bu qishda noodatiy yuqori narxlardan unumli foydalanishi mumkin: ya’ni arzonroq Rossiya SPGsini o‘ziga qabul qilib, boshqa manbalardan bo‘shagan gaz hajmlarini Yevropaga qimmatroq narxda qayta sotish (arbitraj) orqali ulkan foyda ko‘rishi ehtimoli yuqori.

Yevropa Ittifoqining yangi taqiqlari Rossiya gazini butunlay to‘xtatib qo‘ya olmaydi, balki uni Turkiya kabi yirik xablar orqali aylanma yo‘llar bilan jahon bozoriga qayta olib kirishi mumkin.

Yevropa IttifoqiTurkiyaYamal SPGNovatek
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!2 sentabr 20:44Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Xitoyda ota-onalar farzandlarini uylantirish uchun AI'dan foydalanmoqdaXitoyda ota-onalar farzandlarini uylantirish uchun AI'dan foydalanmoqdaBugun 00:05Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Kecha 22:59Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kaliforniyada yong‘inlar kuchaydi: 150 mingdan ortiq abonent elektrsiz qoldi (video)Kecha 22:54Qozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdiQozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdiKecha 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi