Braziliyada bedana jo‘jalari do‘kondan sotib olingan qadoqning ichida tuxumdan chiqdi (video)
Braziliyada noodatiy hodisa kuzatildi: do‘kondan sotib olingan plastik qadoq ichidagi bedana tuxumlaridan tirik jo‘jalar chiqdi. Bu holatni ko‘rgan xaridor hayratini yashira olmay, voqeani videoga oldi.
Erkakning aytishicha, u qadoqni ochganida tuxumlardan biri yorilib, ichidan kichkina bedana jo‘jasi chiqqanini payqagan. U ilgari hech qachon bunday manzaraga duch kelmaganini ta’kidladi. Videoda esa vaziyatga hayrat va hazil aralash munosabat bildirgan.
Xaridorning taxminicha, issiq ob-havo sharoitida tuxumlar xona haroratida saqlangani sababli ularda jo‘janing rivojlanishi davom etgan bo‘lishi mumkin. Qizig‘i, keyinchalik u boshqa bir qadoqdagi tuxumdan ham jo‘ja chiqqanini tasvirga olgan.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday hodisa yuz berishi uchun tuxumlar avvaldan urug‘lantirilgan bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, embrion rivojlanishi davom etishi uchun tuxumlar yetarlicha iliq sharoitda saqlangan bo‘lishi lozim. Odatda bedana tuxumlari taxminan 17–18 kunlik inkubatsiyadan so‘ng ochiladi.
Shu sababli do‘kondagi tuxumlardan jo‘ja chiqishi kam uchraydigan holat hisoblanadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…