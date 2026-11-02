Hurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandi

·76·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahon energetika bozori dizel yoqilg‘isi va suyultirilgan tabiiy gazning misli ko‘rilmagan taqchilligiga duch keldi.
  • Abu-Dabi milliy neft kompaniyasi rahbari Sulton bin Ahmad al-Jobirning ma’lum qilishicha, yoqilg‘i zaxiralari so‘nggi 35 yildagi eng past darajaga tushib ketgan.
  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi harbiy-siyosiy ziddiyatlar tufayli yuzaga kelgan mazkur inqiroz global logistika, qishloq xo‘jaligi va ishlab chiqarish tizimini xavf ostida qoldirmoqda.

Jahon energetika bozori dizel yoqilg‘isining misli ko‘rilmagan taqchilligiga duch keldi. Bunday xavotirli bayonotni Doha shahrida bo‘lib o‘tayotgan xalqaro ADIPEC 2026 ko‘rgazma-konferensiyasida Abu-Dabi milliy neft kompaniyasi (ADNOC) rahbari Sulton bin Ahmad al-Jobir ma’lum qildi.

Yuqori martabali mulozimning ta’kidlashicha, sayyoramizning bir qator asosiy mintaqalarida mavjud yoqilg‘i zaxiralari joriy mavsum uchun so‘nggi 35 yildagi eng past ko‘rsatkich darajasiga tushib ketgan. Bu esa global logistika, qishloq xo‘jaligi va ishlab chiqarish tizimini katta xavf ostida qoldirmoqda.

Inqiroz sabablari: Zaxiralar nega bu qadar quridi?

Yoqilg‘i hajmining keskin kamayishiga bevosita Yaqin Sharq mintaqasidagi harbiy-siyosiy ziddiyatlarning kuchayishi sabab bo‘lgan:

  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi falajlik: Neft mahsulotlari yetkazib berishdagi kritik uzilish dunyodagi eng muhim dengiz arteriyasi bo‘lmish Hurmuz bo‘g‘ozi orqali kemalar qatnovining deyarli to‘xtab qolgani oqibatida yuzaga keldi;

  • 35 yillik antirekord: Xavfsiz dengiz yo‘llarining yopilishi asosiy iste’molchi markazlarda dizel zaxiralarining 1991 yildan buyon qayd etilmagan darajada pasayishiga olib keldi;

  • Real sektorga kuchli zarba: Dizel yoqilg‘isi taqchilligi transport, yuk tashish va og‘ir sanoat narxlarining oshishiga, bu esa o‘z navbatida butun dunyo bo‘ylab yangi inflyatsiya to‘lqiniga zamin yaratadi.

Faqat dizel emas: Suyultirilgan gaz (SPG) bozorida ham taqchillik

ADNOC rahbari mazkur inqiroz kompleks tarzda kechayotganini va bir vaqtning o‘zida boshqa energiya manbalarini ham qamrab olganini bildirdi:

  • SPG taqchilligi: Dizel bilan bir qatorda dunyo bozoridagi iste’molchilar suyultirilgan tabiiy gaz (SPG)ning ham jiddiy yetishmovchiligini boshdan kechirmoqda;

  • Qish oldidan xavf: Sovuq mavsum boshlanishi arafasida ham motor yoqilg‘isi, ham isitish va elektr ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan gaz tanqisligi jahon energetika tizimini o‘ta nozik va zaif holatga keltirib qo‘ydi;

  • Diplomatik yechim zarurligi: Yaqin Sharqdagi keskinlik bartaraf etilmaguncha va Hurmuz bo‘g‘ozi orqali tankerlar harakati to‘liq tiklanmaguncha, bozorda narxlar va taklif muvozanati tiklanmasligi prognoz qilinmoqda.

ADIPEC 2026ADNOCHurmuz bo‘g‘oziDizel taqchilligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildiHurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildiKecha 09:20Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosiHurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi19 oktabr 18:23Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradiHurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi17 oktabr 23:28Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildiDunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi16 oktabr 19:12Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda